"Până acuma, io am păstrat tot, tot, am cotat de toate lucrurile care mi s-or părut im­por­tante în viaţa mea. Io le-oi tăt ceti, cât oi mai trăi. Apoi oi face foc, io cu mâna mea, şi le-oi aprin­de pe tăte, huc! Le-oi aprin­de când oi simţi io că nu mai am mult. Trebe să meargă şi ele cu mine, să mă însoţească, aşa cum au fă­cut-o de atâta vreme până acuma. Cui o să-i mai trăbuiască su­ve­ni­rele mele, scrisorile, amin­ti­rile, chi­pu­rile, fotografiile?".Întrebarea mătuşii rămâne o vreme fără răspuns. Oarecum, are dreptate. Amintirile adunate de-a lungul vieţii în câteva cutii sunt atât de personale, încât ar putea pă­rea o lipsă de cuviinţă să le cer­cetezi fără voia ei. În plus, un chip încremenit pe cartonul unei foto­grafii nu ne poate spune ni­mic, mie sau altcuiva, străini de acele vremuri trecute demult, dacă nu e însoţit de povestea pe care mătuşa o începe de fiecare dată, cu un fel de sfială, dar şi cu bucuria că o poa­te scoate din uitare. Are drepta­te mătuşa, toate cele păstrate cu grijă fac parte din viaţa ei ajunsă acum la pes­te nouăzeci şi cinci de ani. Cui să-i mai folo­sească? Şi totuşi...Mătuşa Erji, Elisabeta pe numele de botez, s-a născut în familia unui miner. A fost cea mai mare din cei opt copii şi este acum singura care mai tră­ieşte dintre toţi, în cea mai veche casă din Cavnic, oraşul de sub Gutâi. Anul 1881 este scrijelit dea­supra unei uşi, mătuşa a păstrat inscripţia ca şi amintirea primelor zile petrecute în această casă. "În '45 m-am măritat, după voinţa tatii, aveam douăzeci şi trei de ani. Era mare sărăcie, războiul nu era încă terminat. Bărbatul meu, Alexa, se în­torsese grav rănit de pe front, avea o tijă de me­tal la un picior. A fost un om bun, delicat, pita lui Dum­nezău, era dintr-o familie bună, copiii sea­mănă cu el, mai tă­cuţi, mai sfioşi"."Duminica, după nuntă, m-am dus un pic la ca­sa părinţască, să-mi ieu rămas bun de la fraţi şi su­rori şi apoi seara am venit aici. Ţâu minte că era în martie, de sărbătoarea lui Alexa cel cald, pe şaptiş­pe.Casa era veche de pe atunci, fusese ri­dicată de stră­bunicul bărbatului meu. Avea o tindă întu­ne­coasă cu o uşă cu bumbi din aceia de fier şi era acolo în colţ o băbuie, un fel de vatră, clădită din nişte plăci mari de faianţă, negre de vechime şi afumare. Condiţii primitive din cale afară. Io tare m-am temut când am venit aici. Pereţii erau negri de fum, era întunecos totul. N-am ştiut ce să fac şi de ce să mă apuc mai întâi. Mai trăia mama bărba­tului meu, Linca, soacra mea, care mi-a dat mână liberă să fac ce-oi putea. Înainte de nuntă, am în­grijit doi copii la o familie din Baia Mare. Acolo am avut condiţii foarte bune de curăţenie şi trai. Ştiam cum trebuie să arate o casă ca lumea, aşa că n-am stat pe gânduri şi m-am apucat de lucru. Am tras jos tăţi pereţii scorojiţi, apoi am făcut o muruială de lut proaspăt şi i-am lipit iară, i-am lăsat să se uşte bine şi i-am văruit de trei ori la rând. Am pus lapte în var ca să fie şi mai alb varul şi, doamne, ce fain am făcut! Părea că bor­deiul acela întu­necos l-am schimbat în palat. Apoi, puţin câte puţin, am tot adăugat. Am cumpărat o masă cu patru scaune, un dulap de vase, farfurii noi, apoi linguri, apoi pa­ha­re. Am lucrat o lună de zile, ca să-mi pot cum­pă­ra o faţă de masă cu bro­derie. Am făcut singură cipcă, dantele, să-mi pun la ferestre. Nimic n-am ri­sipit, toate le-am socotit până la ultimul bănuţ. În foametea şi-n criza de după război am învăţat că şi un capăt de aţă poate fi bun cândva, de aceea am fost tare econo­micoasă şi am şporolit (orga­ni­zat cu economie) tăt ce-am avut. Am ştiut din puţin să fac mult şi din rău am făcut bun. În veci amin, de când îs io, n-am cerut un leu de la nimeni. Nu fac abuz de nimica, totul e calculat şi acuma la ma­rea ştiinţă. Când am venit în casa asta, draniţa de pe acoperiş era spartă. Mă ploua pe masă, mă ploua în pat, vai de mine... Am făcut podele noi, am făcut uşă nouă, o fereastră de la cameră a trebuit să o în­locuiesc, că era putredă. De-a rânduţu le-am făcut, cum am putut pune ceva bani deoparte. Am tăt făcut şi chib­zuit tot ce-i aici în casa asta, şi băr­ba­tul Ale­xa nu s-o îm­po­trivit. O vă­zut că ştiu să con­duc bine casa şi că nu-s risi­pi­toare. El a lucrat la mină, ca toţi băr­baţii de pe valea asta. Am trăit numai cinci ani buni îm­pre­ună, apoi el s-a îm­bol­năvit de si­licoză şi a zăcut alţi zece ani. Viaţa mea cu el a fost scur­tă, ul­ti­mii zece ani au fost de chin, pentru că l-am îngrijit ca pe un prunc nea­ju­torat. Via­ţă măsurată la mili­me­tru, fără multe bucu­rii şi fără pauze de la griji şi necazuri. La treizeci şi opt de ani am rămas văduvă, cu trei copii de crescut, fără serviciu şi într-o casă care încă mai trebuia re­pa­rată pe toate păr­ţile. Aşa am trăit. Nu minţăsc, nici adaug şi nici lăs".Mătuşa Erji e o femeie mărunţică, de­licată, zâmbeşte sfios în timp ce-mi po­vesteşte întâm­plări din viaţa ei şi a apropiaţilor. Pe ma­să, în faţa ei, pe sca­une, pe pat, pe jos, sunt împrăştiate mul­te cutii de carton în care îşi ţine "averea" - fotografii de ti­ne­­reţe, scri­sori, bileţele, felicitări de Crăciun şi de Paşti, sau cu alte ocazii. Din când în când, alege câte o fotografie sau o scri­soare şi după ce mi le ara­tă, îmi spune şi povestea lor. Încetul cu încetul, mă lasă astfel să pătrund în cele mai tainice mo­mente ale vieţii ei. Simt că mărtu­ri­sirile îi fac bine, o ajută să treacă, poate, peste zilele de acum, o ajută să re­în­vie fericirea tinereţii, care a rămas ca un abur în chipurile surprinse în cartoanele în­găl­benite de pe ma­să."Prima mea iubire a fost neîm­păr­tă­şită, s-a terminat când a fost cedat Ar­dealul", îmi spune ea brusc, fără nici o in­troducere. "Atunci am înţeles că, une­ori, oricât ai vrea să faci într-un fel ori altul, soarta ţi-e dirijată de altcineva sau altceva care e mai puternic decât voinţa ta. Am fost logodită cu inele de aur, cu un băiat care avea un frate jude­cător pe la Sibiu. Când s-a cedat Ar­dealul, el a plecat în Ro­mânia, la fratele lui, a fugit prin huciuri şi păduri, căci n-a vrut să facă armata la unguri. Mi-a părut tare rău, mi-a plăcut de el. M-a chemat şi pe mine să mă duc cu el, dar n-am avut curaj. Cum era să plec fără acte, fără să fiu încă măritată cu el? Am rămas aici şi tata m-a măritat cu Alexa, oarecum cam fără voia mea. Nu am putut călca peste cu­vân­tul tatii. Între mine şi Alexa a fost la început o ma­re prietenie şi înţelegere, nu o mare dragoste. El a ştiut asta, a simţit, dar m-a respectat şi m-a preţuit mult. Uite aici, una dintre scrisorile pe care mi le scria şi mi le lăsa pe masă, din când în când, îna­inte de a pleca la lucru. Uite ce scrie: "Dragă pui­şor, vă doresc să ajungeţi la sentimente şi mai bune în anul care vine. Cu drag, soţul Alexandru". Mi-a lăsat-o înainte de un An Nou. Parcă mă ruşinam când vedeam câtă răbdare are cu mine şi abia aş­tep­tam să-l văd întorcându-se de la lucru. L-am preţuit mult pentru bunătatea lui. Dacă era noapte, îşi lumina calea cu fonţa, lampa de miner. Îl ve­deam de departe cum urcă dealul pe cărare, şi pâ­nă-i deschideam uşa, îmi bătea parcă inima mai re­pede. Aşa mi-am dat seama că încep să-l îndrăgesc şi eu. După ce el n-a mai fost, am pus lampa de mi­ner într-un cui, în grindă. De-acolo a vegheat ea toa­te câte s-au întâmplat după aceea cu mine şi co­piii. Acuma mă veghează doar pe mine, nu a mai aprins-o nimeni de când a murit Alexa, dar eu am păstrat-o cu grijă, ca şi cum ar fi de atunci veşnic aprinsă."Pe masă sunt risipite scri­sorile şi fotografiile pe care mătuşa le-a scos din cutii. Le adună şi face loc pentru un aluat de gogoşi pregătit spe­cial pentru venirea mea. Fră­mântă aluatul şi nu se opreşte din povestit. O în­treb la ce se gândeşte când e sin­gură, cum e viaţa la a­proa­pe o sută de ani şi-mi răspunde glumind. "Vai, ce face dragostea cu omul. Cum îl schim­bă, cum îl ne­bu­­neş­te de cap, cum îi dă aripi, de să crede numa' bun de zbu­rat. Vai, vai!", râde ea, în vre­me ce taie cu un pa­­har gogoşi din aluat. "Acu tare-s slabă şi cam tul­burită la cap câteo­dată, îi bine până când mai pot face una, alta. Iarna mă duc la copii, nu stau singură aici în vârful dealului. Dar gândul tot aici îmi rămâne, la căsuţa asta şi la poruncile iu­birii pe care mi le-a lăsat Alexa, scrise pe ultimul bi­let, îna­inte de a muri. Ia ce-mi po­run­ceşte şi de din­colo de mor­mânt: «Adu-ţi aminte de ziua când mi-ai spus pentru întâia oară că mă iubeşti!», «În orice loc vei fi, gândeşte-te la mine şi nu mă uita!». Sunt zece po­runci scrise de el. Le-am respectat pe toate. Dacă-mi pare rău du­pă ceva, acum, la anii ăştia, apoi pot să zic cu-ade­vărat că-mi pare rău că a murit aşa re­pe­de bărbatul meu şi că am rămas cu greutăţi groaz­ni­ce. Dar îmi mai pa­re rău şi după anii de fetie, când am fost stimată, cinstită, când am avut o viaţă fru­moasă şi am um­blat cu capu ri­di­cat, că am avut de ce. Îmi pare rău că se trec toate aşa de repede şi nu le poţi opri, ori­cât ai vrea. Oricât a fost de grea viaţa mea, îmi pare rău că mă apropiu de capătul ei".