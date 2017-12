Dragă redacţie,Am 76 de ani şi m-am operat, în septembrie 2017, de tumoră malignă la plămâni. Tumora du­pă operaţie a fost de 20 mm. Am început tra­ta­ment cu radio­terapie la Galaţi şi urmează şi chi­mioterapia, dar am o problemă cu alimentaţia şi sper să mă ajutaţi. M-am informat şi, din ce am citit, se recomandă alimentaţie vegetală, crudă (ne­trecută prin foc), fără carne, ouă, lapte, peşte. Eu am probleme digestive din tinereţe (gastrită hiper­acidă, colită de fermentaţie, colon iritabil), dar ţinând regim, n-am avut dureri. Pot să consum sucuri de legume şi fructe, seminţele indicate, dar nu pot rezista fără o mâncare gătită, făcând 35 şe­dinţe de radioterapie şi ulterior chimioterapie (mai ales că sunt destul de slabă - 58 kg).Vă rog ajutaţi-mă cu un regim alimentar adec­vat pentru situaţia mea, ca să pot termina trata­mentele. Vă mulţumesc anticipat şi doresc multă sănătate întregului colectiv al redacţiei.Sunt în vârstă de 74 de ani şi sunt operat la inimă cu by-pass din 2004. Am urmat tratamentul prescris (Sintrom, Preductal, Metoprolol, As­penter, Simvacard, Cordarone), iar în 2007 am fost operat de colecist. În urma consumului îndelungat de medica­mente (3 ani) am făcut ulcer gastric, colon iritabil şi reflux biliar, pentru care am făcut tratament cu Con­troloc, Venter, Normix, Ne­xium, Omez, Ibutin, Eubiotic, Di­genzim, cărbune medicinal, dar în acest an am început să slăbesc (de la 70 kg la 57 kg, având înălţimea de 1,75 m). Deşi am fost internat şi ana­lizele sunt în limite normale, am fost diagnosticat cu malnutriţie pro­tein calorică şi polakiurie, doctorii nereuşind stabilirea exactă a cauzei care a de­clanşat slăbirea mea bruscă. De aceea vă rog să mă ajute cineva să-mi recapăt greutatea normală. Menţionez că hormonii tiroidieni sunt în para­metri normali. Vă mulţumesc,Fiica mea, învăţătoare, în vârstă de 49 de ani, a făcut în urmă cu aproximativ un an şi jumătate o depresie (acesta a fost diagnosticul în tot acest timp). A luat medicamente, Anxiar, Trittico.Speram ca totul să fie bine, i se promisese de medic reducerea dozei. Ea n-a mai avut însă în­credere în el; a cam luat tratamentul după capul ei. Fiindcă nu reuşea să doarmă totdeauna câte ore ar fi dorit (7-8) s-a apucat să ia în ultimele luni şi somnifere (Stilnox).De la începutul acestui an şco­lar, situaţia s-a înrăutăţit: pro­bleme cu somnul, un accentuat sentiment de vinovăţie, lipsa interesului pentru preocupările favorite de altădată, şi, mai rău, părerea că toţi colegii îi vor răul, o urmăresc, vor s-o distrugă pe plan personal şi profesional. Ne vorbea de un "blocaj" când se discută în cancelarie şi chiar inti­midare la unele ore de curs. Ajun­sese să crea­dă chiar că toţi e­le­­vii o şicanează.În ultima săp­tă­mână a avut mo­mente de frămân­tare, de mare ne­li­nişte, crize de plâns, era obse­da­tă de lucruri ne­conforme cu reali­tatea, de tipul: pos­turile de televi­ziune şi de radio cunosc situaţia ei; o maşină care trece pe drum a venit special pentru ea etc. Ne-am speriat cumplit. După câteva zile, nu mai vorbea aproape deloc. La întrebările noastre răspundea doar cu "Da" şi "Nu". Am reuşit s-o internăm şi acum se consi­deră că ultimele manifestări sunt schizofrenice. Tră­iesc un coşmar şi sunt pe punctul de a face eu însămi o depresie. Cum se face ca o foarte bună învăţătoare, jovială, deschisă, să poarte un aseme­nea stigmat?! Ce-i va rezerva viitorul?Vă rog din suflet, stimată redacţie şi dragi citi­tori ai revistei, care v-aţi confruntat cu asemenea situaţii, informaţi-mă şi pe mine vis-a-vis de aceas­tă nenorocire care ne-a lovit. Credeţi că un asemenea bolnav mai poate fi redat pro­fesiei sale, familiei, societăţii? Mai poate avea o viaţă nor­mală? Cineva îmi vorbea de un produs naturist care ar face minuni în orice boală psihică - Fosfo­sercaps. Mi-aş dori foarte mult să pot citi în re­vista la care sunt abo­nată de mulţi ani, părerile şi sfa­turile dumneavoastră - cu pre­cădere ale unuia dintre specia­liştii cu care colaboraţi. Vă mulţu­mesc din suflet şi voi aştepta cu înfrigurare un răs­puns în fiecare revistă viitoa­re.Dragi cititori, vă rog să mă aju­taţi să-mi vindec nepotul de o tuse rebelă care persistă de peste un an, cu mici pauze. În acest timp a fost consultat de pneumolog, de aler­golog şi ORL-ist, iar diagnosticul a fost rinită alergică. Ca tratament i s-au reco­man­dat: Nasonex, Sino­sun şi Tamalis, care nu au dat rezultate. La vreo 9 luni a repetat tratamentul, dar tuşeşte la fel. Dacă cineva s-a confruntat cu aceeaşi problemă, îl rog să-mi recomande un tra­tament alopat sau naturist. Cu mulţumiri,Mă numesc Luminiţa I., am 48 de ani şi vă rog din suflet să mă ajutaţi. De mai mulţi ani mă con­frunt cu o problemă pe care nimeni n-a putut să mi-o rezolve şi care în această vară a devenit in­suportabilă. Atrag de pe stradă, din parcuri, din mijloacele de transport, de oriunde, un fel de fire microscopice (bănuiesc că ar fi nişte paraziţi) care se agaţă pe haine şi, mai mult, se cuibăresc în păr, intră în ochi, în gură şi ciupesc. Aca­să şi la ser­viciu este infestat tot cu aceste fire aduse de mine, de peste tot, şi pe care nu pot să le distrug cu nimic. Am încercat cu insecticide, am dezinfectat cu petrol lampant, am stropit cu di­verse amestecuri de plante şi uleiuri esenţiale, dar nimic nu a avut efect. Nimeni nu mă înţe­lege ce explic (am întrebat şi far­ma­cişti şi chiar medici, unii chiar nu mă cred şi nu mă ajută). Vă rog din su­flet, oricine are o soluţie pentru pro­blema mea, să-mi scrie, aceasta fiind ultima mea spe­ranţă. Cu mulţumiri,