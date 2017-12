Stimată redacţie, stimată "Formula AS",Permiteţi-mi să folosesc ambele formule de adresare pentru a-mi exprima respectul şi dragostea ce o port acestei publicaţii şi oamenilor care o creează. Vă doresc mulţi cititori şi multă sănătate.Vă scriu pentru a răspunde la întrebarea "Ce se poate face împotriva căderii părului, provocată de stres?". Soţul meu a suferit de această cădere a părului - o insuliţă în apropierea cefei. În primul rând trebuie eliminat orice factor de stres, pe cât posibil. Apoi o igienă riguroasă, masaj al pielii capului, cam 30 minute pe zi. Iar tratamentul medicamentos a fost următorul (indicat de medicul dermatolog): aplicaţii cu Minoxidil - câte 5-6 pul­verizări de 2 ori pe zi, în zona afectată şi masarea până intră în piele; pe cale bucală - Pantotenat de calciu - se bea o fiolă pe zi, Vitamina A+D2 - de 3 ori pe zi, Xantinol - de 2 ori pe zi, Coaxil - de 3 ori pe zi, astfel: câte 1/2 de pastilă dimineaţa şi la prânz, şi una întreagă seara (e şi un uşor sedativ).Reţeta nu costă foarte mult. Soţului meu i s-a spus că în 3 luni se vor vedea rezultatele, dar deja după o lună, locul s-a acoperit cu păr, iar după o lună şi jumătate, se vindecase complet.Vă trimit o reţetă care se foloseşte uneori în Ardeal (acum mai puţin, dar în trecut era folosită). Se pune într-un ceaun de mă­mă­ligă, slănină de casă tăiată foarte mărunt. Se topeşte, se ia de pe foc şi se răceşte puţin, apoi se pun 2 l apă peste ulei şi slănină. În apă se pun 4 linguri de plantă mărunţită de şovârf (Origanum vulgare), de la plafar, sau Sbu­rătoare (Eupatorium canna­bi­cum), Buberic (Scrophularia no­dosa). Peste aceste plante se face o mămăliguţă cu făină de mălai necernută (nu grişată) mai tare (vârtoasă). Această mă­măligă se pune pe pânză, în strat de 1 cm, şi se leagă capul cu ea, cât mai caldă.De mare ajutor în tumorile cerebrale sunt încă 2 plante: Gheara mâţei şi Spânzul, despre care s-a scris în "Formula AS".Compresele acestea cu mămăligă se fac în fie­care seară, până la trecerea tumorii. De ajutor ar mai fi ceaiuri interne, care să cureţe sângele de impurităţi.Vă recomand uleiul de ienupăr. Se găseşte la Plafar. Se pun câte 4 picături într-o linguriţă cu puţin zahăr, de 3 ori pe zi. După ce simptomele au dispărut, mai continuaţi, 2-3 zile, cu 2 picături, de trei ori pe zi. Rezolvă şi problema cu litiaza renală şi vezicală. În două săptămâni eu m-am vindecat.Vă dau răspunsuri la câteva întrebări ale cititorilor, mulţu­mindu-vă pentru munca dvs. Dumnezeu să vă binecuvânteze, împreună cu lucrarea pe care o faceţi pentru mângâierea clipelor noastre de răgaz.* Faceţi un efort de a ţine cura Oshawa, publicată în "Formula AS" (2 serii de câte 10 zile), numai cu cereale. Apoi, faceţi lunar o cură cu suc de legume de o săptămână, urmată de o cură de crudităţi, vreme de 6 luni. Dublaţi acest tratament cu ceaiul de angelică (rădăcină), 1 linguriţă la 250 ml apă. Se macerează 12 ore (fără fierbere). Se bea o cană pe zi.* La bolile guşei ajută drăgaica, sânzienele (Galium) dacă se face zilnic foarte multă gargară cu ceai. (Maria Treben, "Sănătate din farmacia Domnului".)* Tinctura de propolis, 30 de picături de trei ori pe zi, înaintea meselor. Înainte de culcare - 100 ml apă, la care se adaugă o linguriţă de miere de al­bine. Dimineaţa, pe stomacul gol - 100 ml apă, la care se adaugă două linguriţe de oţet de mere. Evitaţi emoţiile şi stările con­flictuale. Sănătate!* Fierbeţi într-un litru de apă - în care aţi pus 2 g de sare şi puţin unt proaspăt - un pumn de hasmaţuchi, unul de măcriş, unul de sfeclă albă (frunze) şi unul de salată. Beţi zilnic această fiertură.* Morcovii acţionează împotriva contripaţiei. Doza: 2-3 morcovi cruzi pe zi.* Tărâţele combat constipaţia. Doza: 3 linguri pe zi, pe stomacul gol.* Consumaţi în timpul meselor un amestec de ţelină, morcovi, lăptucă şi conopidă - toate crude şi tăiate mărunt, peste care turnaţi suc de roşii.Multă sănătate!Pentru nepoţelul dvs. vă recomand polenul, care este accelerator al creş­terii şi duce la îmbunătăţirea certă a stării copiilor întârziaţi mintal, rahitici sau cu pro­ble­me de creş­tere. Polenul se con­sumă ca ata­re sau în amestec cu miere, terci de cereale, ceai, lapte etc. Se gă­seşte la orice plafar. Mod de ad­ministrare: cu jumătate de oră înainte de masă se consumă 1 parte polen în amestec cu 4 părţi miere. Începeţi cu o jumă­tate linguriţă polen şi ajungeţi la 1 linguriţă. Cazurile de aler­gie la polen sunt extrem de rare. Dacă apar manifestări neplă­cute, se dimi­nuează cantitatea până la dis­pariţia lor, apoi se măreşte doza progresiv. Sănă­tate!Am avut un astfel de chist pe pleoapa stângă şi îmi apăruse şi pe cea dreaptă. Am făcut o infuzie din frunze de corn şi m-am şters pe pleoapă. Am pus un tifon pe ambii ochi, după ce în prealabil a fost îmbibat în infuzia aceasta. Am stat 20 de mi­nute. Infuzia se prepară astfel: la o cană de 200 ml apă, am pus 5-7 frunze.Ştiu de la mama mea, că folosea tărâţe de grâu, 6 linguriţe pe zi, şi făcea spălături calde ale zonelor respective, de două ori pe zi, cu amestec egal din brusture (rădăcină), iarbă mare şi soc (câte 50 g la 1 l apă, fierte 4 minute). Punea şi comprese cu acest ceai. Trebuie să ştiţi că, de regulă, un tip de ceai se bea doar 14 zile, după care se trece la altă plantă, şi că se bea pe nemâncate, cu înghiţituri rare. Pe lân­gă trei-fraţi-pătaţi, mama folosea şi mesteacăn alb (frunze), splinuţă, fumăriţă şi ţintaură.Mai ştiu că unii terapeuţi recomandă cura de 23 zile cu boabe de ienupăr (zdrobite, mestecate şi în­ghiţite). Se începe cu 4 boabe, apoi zilnic se creşte doza cu câte o boabă, până în a 12-a zi, când se iau 15 boabe. Din a 13-a zi, se scade cu câte o boabă, până în a 23-a zi, când se ajunge la 4 boabe. Este bună şi pentru alte boli, fiind contraindicată numai în afecţiuni renale inflamatorii.