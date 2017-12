- Miau!- Miaaau!- Miaaaaaaau!Veţi zice: "Omul ăsta... ce-i cu el?". Ei bine, nu-s nebun. Sunt un om spre 70, trecut "în rezervă" după ce mi-au trecut prin mână mai bine de patruzeci de serii de studenţi. Mă consider un om normal.După ce am încercat fel de fel de variante, mai mult sau mai puţin eşuate, de a ţine un câi­ne în apartament, fără să fi gândit la o al­ternativă felină, am primit cadou de pen­sio­nare, de la fiul meu, un pui de Siamez. La pri­ma inspectare, nu prea entuziastă, am con­statat că mo­tă­na­şul avea un nodul pe coadă. Mi-am zis: pe dea­supra, mai e şi han­­dicapat! Dar nu, gre­şeam amarnic. Din cărţi am aflat apoi că acest nodul, la Sia­mezi, este un indiciu de rasă.A povesti în­tre­gul sistem de inter-re­laţii dintre Siam, aşa l-am botezat, şi cei trei mem­bri ai fa­mi­liei mele, despre schimburile re­ci­proce de tan­dreţuri, de semnale amicale, des­pre dialo­gu­rile din­tre noi - are zeci de feluri şi tonuri de mie­unat -, despre privirile pre­lungi, ochi în ochi - are zeci de va­ri­ante geo­me­tri­ce ale formei ochilor, în care noi deslu­şim plăcere, şme­che­rie, curiozitate, aş­tep­tare, reproş, ne­du­­merire, sem­nal de luptă, chef de joacă -, des­pre cas­ca­doriile lui pe uşi, du­la­puri şi fotolii, despre şedinţele zilnice şi rituale de piep­tănat şi masaj pe bot şi pe urechi şi despre mul­te, multe altele, ar însemna să scriu mă­car o căr­ticică şi, tare mă tem, nu cred că voi putea învinge ispita.Minunea însă se petrece pe alte planuri. Faptul că mi-am reglat hipertensiunea, că şo­cul pen­sio­nării a trecut neobservat, că blân­deţea relaţiilor mele cu Siam radiază în întrea­ga familie, nu fac altceva decât să confirme cele ştiute despre ce poate însemna o pisică în casa omului.Adevărata minune este alta! Când îl văd pe Siam urmărind mişcările de pe ecranul TV, sau când se aşează lângă boxa radio "as­cul­tând" acor­duri simfonice, sau când se uită în oglindă, fără să se mire, aş vrea să pot intra în creierul şi în sufletul lui pentru a afla ce gândeşte şi ce simte.Într-o zi m-am surprins lăcrimând la per­ce­perea stră­fulgerată a nedreptei şi nemiloasei bariere pe ca­re natura a aşezat-o între noi, oa­menii, şi ani­male. O simplă chestie de in­for­maţie genetică, de struc­­tură, de Cuvânt! Tra­gica nedreptate am pu­tea-o compensa noi, aşa-zişii oameni, măcar cu o sim­­plă, res­pec­tuoa­să şi ocrotitoare dragoste, pentru aşa-zi­sele animale!