"Pe sub piele"

Strada Lăpuşneanu - Iaşi

Deşi tânăr încă, a obţinut toa­te marile premii pentru pictură ale Ro­mâniei. Cu atâta vânt prielnic în pânze, pictorul Felix Aftene ar fi putut să zboare oriunde îl purtau visele, să aleagă marile capitale ale lumii. Dar deşi a cutreierat tot ce era de cutreierat, lui îi place să trăiască mai aproape şi mai fru­mos, în Iaşi. Doar aici se simte Felix Af­tene împlinit. În străvechea ca­pitală a Moldovei, cu patina ei de nobleţe, ne­atinsă de timp, cu aura ei de spiritualitate birui­toa­re. În zona universitară şi artis­tică, Iaşiul ţine strâns de trecut, îi preia valorile şi i le înnoieşte. O ştafetă care îi dă locului alerteţe, o vibraţie aparte. Când ne-am întâlnit săptămâna trecută, Felix Aftene şi colegii lui deschiseseră o nouă galerie de artă: "Vic­toria". Ca toate ce­lelalte galerii din Iaşi, era de o eleganţă şi valoare eu­ropene. Aşa cum sunt şi plas­ticienii ieşeni. Du­pă ce ne-am plim­bat pu­ţin pe străzile luminate dis­cret, cu felinare de epo­că, ne-am aşezat în­tr-o cafenea elegantă şi intimă, cu deschidere că­tre Palatul Culturii, tri­um­ful arhitec­turii oraşu­lui. Pe nesimţite, aburul de magie veche a Iaşiului ne-a înconjurat. Plu­tea pe străzi şi stârnea amintiri. Ne-am desprins greu, pen­tru ritualul ceva mai as­pru al interviului, pe care mi l-a acordat în atelierul său, aflat tot în zona veche a oraşului.- Atelierul meu de pictură este într-un loc care musteşte de istorie. Peste drum de el, aici, pe strada Lă­puşneanu, e casa unde a stat Cuza. Şi unde s-a în­făptuit Unirea!... Apoi, din 1916, cât timp Iaşiul a fost capitală de război, Regele Ferdinand şi Re­gina Maria au locuit şi ei tot aici, în clădirea Unirii. Şi eu cred că regii noştri nu şi-au ales întâmplător reşedinţa. Au vrut să dea un semn puternic ţării. Un semnal de rezistenţă şi de unire, până la capăt. Iar clădirea în care suntem acum este şi ea o clădire istorică. Are mai bine de 200 de ani. Casa a fost a boierului Drosu. Aici, în 1859, s-au adunat anti-unioniştii, care au fost înfrânţi. În spatele casei, în curte, a fost cândva un pension, apoi un soi de mică grădină zoologică în care se intra chiar pe aici, pe sub balconul meu. În atelierul meu a stat o vreme chiar Eminescu. Şi tot pe strada Lăpuşneanu au trecut adeseori Cara­gia­le, şi mai târziu Rebreanu, care s-a inspirat pentru romanul "Adam şi Eva". Lângă Mu­zeul Unirii a fost Conservatorul. Amân­două casele aveau acelaşi proprietar. Numai când te gândeşti că la Conservatorul ieşean de atunci a concertat Geor­ge Enescu, când s-a inau­gurat Radio Moldova, primul radio din Ro­mâ­nia, şi te trec fiorii splendorii tre­cu­tului. Iar Hotelul Tra­ian, din apropiere, are şi el o po­veste lungă şi glo­rioasă. A fost pro­iectat de faimosul Gus­tave Eiffel şi vi­zitat de mari perso­na­lităţi ale lumii, muzi­cieni şi oameni poli­tici. Peste drum de Ho­telul Traian, a fi­in­ţat cândva Aca­demia Mi­hăileană. Toată a­ceas­tă istorie, la fie­care metru de calda­râm, m-a impresionat şi m-a inspirat. Am realizat o sculptură în bronz, o himeră, în­chinată stră­zii Lăpuş­neanu, care curge prin faţa mea, plină de is­torie. Hi­me­ra mea se compune din trei pisici fantastice, înaripate, ca­re vestesc că acolo e un spaţiu de cre­aţie. Unul pe care încerc să-l fac să se ridice la înăl­­ţimea istoriei din jur.- A fost un proiect al meu de suflet. L-am ridicat chiar în faţa Primăriei, lângă Teatrul Naţional, "Capsu­la timpului" se numeşte şi e făcut în 2008, când Iaşiul împlinea 600 de ani de la atestarea do­cumentară. Sunt şase sceptre îna­ri­pate, cât cei 600 de ani, iar sub monument am în­gropat o capsulă a tim­pului. În ea am pus piese donate de ieşeni. Şi am mai pus şi 2000 de foto­gra­fii din Iaşi. Capsula va fi dez­gro­pată peste 50 de ani, de copiii ca­re s-au născut în acea zi. Am fă­cut atâtea chei pen­­tru toţi acei co­pii, şi le-am înmânat când au îm­plinit un an. Ei vor fi moş­te­nitorii aces­tor obiec­­te.- Artele plastice în Iaşi au o tradiţie veche. Aici s-a deschis pri­ma pinacotecă din România. Dar şi prima Academie de Belle Arte din ţară, în 1863! Apoi, au fost foarte mulţi colecţionari de-a lungul timpului, cu nişte colecţii prestigioase, pe care nepoţii şi strănepoţii lor le duc mai departe. Am avut mulţi pictori mari ieşeni. De la Theodor Pallady, cel care a dus la Paris ia ro­mâ­nească şi i-a făcut-o cadou lui Matisse, la Tonitza, ieşean şi el, care este astăzi cel mai bine vândut artist român. Au fost apoi cei din perioada anilor '70, '80, în frunte cu Dan Hatmanu. O parte din ei mi-au fost profesori la facultate. Dar arta ieşeană e efervescentă şi as­tăzi, nu doar trecutul ne re­co­mandă. Dacă Uniunea număra atunci, la începuturi, vreo opt artişti - acum suntem câteva sute. Mulţi sunt foarte activi, şi în ţară, şi în străi­nătate. Alţii au plecat în Occident, dar menţin legătura cu noi. Sunt artişti care acum trăiesc în Spania, în America, în Anglia, peste tot în lume, unde continuă să lucreze foarte bine. Ei se mişcă şi în ţară, au expoziţii peste tot: din nordul Moldovei şi până în Timişoara, dar expun mult şi în străi­nătate. Avem câteva contacte cu galerii foarte bune din Germania, din Nürn­berg, din Berlin. Am expus şi eu acolo, şi la Paris, la Baden, în Austria, unde am avut expoziţii colective. Iar acum, la Iaşi, avem Salonul Anual, care se întinde în patru galerii: "Victoria", "Tonitza", "Pallady" şi galeria de la BCU, sus. Mai e o galerie care se nu­meşte Cupola BCU. E o galerie pe trei niveluri.- Pe 6 octombrie am avut noaptea albă a gale­riilor. A fost un eveniment spe­cial, organizat pentru a mai deschide por­ţile şi altfel către public. Ei bine, în Noap­tea albă am avut peste trei mii de vizi­tatori. La mine în atelier am avut peste o mie.- Avem şi un Festival Internaţional al Educaţiei. Are loc primăvara. El are ca ţintă studenţii care termină anul universitar. Atunci, noi ieşim în stradă. În Piaţa Unirii montăm o galerie mobilă, un cort imens, în care organizăm o tabără de pictură. Este o tabără la care participă treizeci de artişti tineri, care stau şi lucrează în "plein air", "urban plein air". În galerie, în permanenţă, sunt expuse lucrările ar­tiştilor consacraţi, iar la finalul taberei, se înlocuiesc lucrările de pe simeze cu lucrările artiştilor care au pictat acolo, în tabără.- A fost o întâmplare copilărească. Făcusem un desen foarte bun, pe care l-am dat profesorului meu la şcoală să-l dea la un concurs, la Cântarea Româ­niei, şi am luat cu el locul întâi. Asta a fost mare lucru pentru mine. Cu diploma aia, am reuşit să-mi conving părinţii să mă lase să fac pictură. Ei voiau să fac medicină, stomatologie, îmi trasaseră foarte clar drumul, ştiau exact şi ceea ce vor să facă din mine. Cu mine n-au izbutit, au reuşit să facă asta cu fratele meu. Aşa am ajuns la liceul de artă al şcolii ieşene, al cărui produs sunt. Am urmat pictură, am terminat Academia de Artă din Iaşi, doctoratul tot în Iaşi, dar am ieşit foarte mult în afară şi mi-a fost suficient. Urma să fac un transfer spre Bucureşti, dar eram prea acasă aici. Stăteam într-o casă bo­ierească, ve­che, lo­cuiam într-o co­lecţie de artă, a­veam două sute de lu­crări de artă. Lu­cram la un unchi de-al meu, care avea o casă boie­reas­că, în spa­tele cinema-ului Vic­toria, pe Pe­tru Ra­reş nr. 11. O casă italienească, ve­che. Ulterior, el a des­chis acolo un res­taurant. Au venit mulţi arhitecţi italieni care au lucrat pe aici, pentru că fiind o arhitectură din asta colinară, avea nevoie de arhitecţi buni, care să ştie să facă ceea ce trebuie.- Există un aer indicibil, un aer plin de o poezie străveche şi rămasă neschimbată a Iaşiului. E ca în lacul acela dintr-un film al lui Tarkovsky, lacul stătut, peste care încep să plutească fulgi albi de păpădie, şi unde totul se transformă pe nesimţite - în metafizică. Iar asta n-aş putea să simt în altă parte. Mesajul difuz şi nescris al frunzelor care cad toamna, de pildă, îl simt mult mai bine aici. Altun­deva, societatea de consum, presiunea muncii şi a grabei excesive, m-ar fura şi nu m-ar lăsa să trăiesc lucrurile astea aşa de uşor. Să le admir şi să le metabolizez. Dacă treci în fugă, e posibil să vezi lucruri interesante cu coada ochiului. Dar dacă stai mult pe ele, poţi să ajungi la esenţe. Aici, la Iaşi, metafizica este mai uşor de perceput. Am timp să văd. De asta m-am şi întors. Deşi am cochetat mult timp cu Franţa, am mers şapte ani la rând acolo, am mers mult şi prin Europa, am poveşti de viaţă care m-au dus prin lume, şi la fel la Bucureşti. Unii colegi de-ai mei au plecat, mie, în schimb, aici mi-a fost totdeauna cel mai bine. Şi a meritat. De fapt, am ştiut totdeauna că identitatea mea era aici şi mi-am dat seama că dacă plec din ea, mă pierd. Mă simt mai puternic ca produs al şcolii ieşene de pictură şi de artă vizuală. Am fost în Franţa, şi în perioada aia m-am simţit ca un emigrant. Am colegi care au rămas, care lucrează acolo. Unii au ajuns mai sus, alţii mai puţin. Dar să ştii că în momentul în care eu mă duc în străinătate ca un exponent al şcolii de la Iaşi, sunt mult mai bine primit. Oa­me­nii mă primesc cu respect şi spun: "Cores­pon­dentul nostru în pictură, din România". Sau vin la expoziţii ca la o curiozitate. Am avut expoziţie la Parla­men­tul European, şi veneau o grămadă de inşi curioşi să vadă ce e acolo. Ştii că noi suntem la mar­ginea Europei, dar Iaşiul e şi la marginea Uni­unii Europene, chiar dincoace, peste deal, e gra­niţa. Şi ei veneau să vadă cam ce flori mai cresc aici, la marginea gardului. Iar mie îmi con­vine să merg în Europa ca fruntaş în satul meu.- Iaşiul are o personalitate copleşitoare. O simţi pe loc, chiar dacă nu eşti român. Un oraş cu tot felul de etnii. Evreii erau fost foarte numeroşi şi sunt în continuare. Cimitirul evreiesc are 250 de mii de morminte - îţi dai seama ce a fost Iaşiul odată. Iaşiul a avut, la un moment dat, jumătate din populaţia lui, evrei, poloni şi cehi. Cât despre cehi şi poloni, deşi sunt nume care te duc spre ei - sunt contopiţi, nu se mai văd, nu se mai ştiu. Am avut un proiect împreună la Uniunea Ar­tiş­tilor Plastici, cu istoria minorităţilor, şi am reuşit să-i scoatem din nou şi să-i punem pe zone. Ba chiar mai mult, am făcut o carte de bucate, şi eu am făcut o expoziţie în faţă, la Palatul Culturii, o carte de bucate cu toate felurile de mâncare pe care le aveau ei. În acelaşi timp, Iaşiul a şi în­globat deja nişte sate de aici, de prin jur. Ţicău e un exem­plu, satul unde locuia Creangă. E o popu­laţie destul de colorată, dar dincolo de asta, este vorba de arhitectură, de cum pică lumina, e vor­ba de oraşul vechi, de spi­ritul unor pietre, până la urmă. Deşi, în une­le locuri, nici pie­tre nu mai sunt. Aici, la Corso, a fost Con­ser­vatorul ca­re avea do­uă etaje şi avea nişte cariatide sus. A rămas doar amin­tirea din el. Dar ştii că a fost acolo, ştii că aco­lo, la parter, a con­cer­tat Enes­­cu şi e mare lu­cru! Şi tot aici, pe stra­­da asta, a fost ex­pus primul pian făcut în Ro­mânia, în­tr-o vitrină. La Tel Aviv, am avut o expo­ziţie şi m-am întâlnit cu o femeie de 80 de ani. Îmi po­ves­tea cum mergea ea să vadă instrumente mu­zicale aici, pe strada Lăpuş­neanu... Iaşiul care a fost odată, Iaşiul de la 1900, cu istoriile lui, cu mâ­năs­tirile şi bisericile lui. Aici s-au uns domnitorii Mol­dovei, la Biserica Sf. Ni­colae Dom­nesc. Iar fa­mi­liile istorice mari, toate au rămăşiţe pe aici. Iaşiul are un trecut uriaş.- Pentru mine e clar: co­mu­nitatea asta e una valoroasă şi care are nevoie de oameni care să-şi facă treaba bine. Iar eu vreau să fiu unul din ei. Să-şi facă treaba bine, la ei acasă. Lu­cru­rile astea mi s-au revelat, în mo­mentul în care am circulat mult în afară. Nicăieri n-ai pu­terea locului în care te-ai născut.- În primul rând familia, care este cel mai important lucru pentru echilibru, după care vin prietenii foarte apropiaţi şi artiştii, colegii mei, artiştii la care ţin foarte mult, poate şi mai mult de când sunt preşedinte al UAP-Iaşi. Comunitatea noastră este foarte legată şi delicată. Avem şi multe evenimente. În aceste trei galerii mari sunt câte trei expoziţii pe lună. Şi mai sunt şi galeriile private. Şi la aceste evenimente ne ve­dem unii pe alţii. E ca la nuntă. Ai venit la mine la vernisaj, vin şi eu la tine. În plus, artiştii noştri stau oriunde în Europa, fără probleme. Circulă mult în afară şi nu mai au sentimentul de provincie. Şi pe mine, înainte, mă interesa mai mult ce se în­tâm­plă Occident, la Viena sau la Paris, acolo unde fac în fiecare an câte două-trei expoziţii. Acum a început să mă intereseze ce se întâmplă acasă. Acasă, adică în România. Şi fireşte, la Iaşi.- Pe strada Lăpuşneanu, acolo este sufletul meu! Aici este un cuib al artiştilor, aşa cum era pe vre­muri Montparnasse. Aici am crescut, aici m-am pregătit pentru liceu, aici e toată viaţa mea. Şi cred că-i bine să stai aşa, să sfinţeşti locul. Dar tot aşa de tare îmi place şi Copoul, şi îmi place toată axa asta de la Copou până spre mall-ul cel nou, Palas. Şi mai sunt şi îm­prejurimile Ia­şiu­lui. Mă în­cântă cu magia lor, aşa cum e pădurea Bârnova, care e mag­ni­fică, căci e un codru imens şi des, care merge pâ­nă la Bacău. Iar în sus, este zona Breazu. Aco­lo pic­tam peisaj pe vremuri. Şi tot pe acolo e şi Facultatea de Agro­no­mie, cu viile ei întinse şi live­zile mari. Mi-e drag de tot Iaşiul! Un singur lucru regret. Că prea multe părţi din trupul acestui oraş încărcat de is­torie, de spirit şi cul­tu­ră, s-au dărâmat sub co­mu­nişti.