În cele ce urmează, veţi găsi idei şi sugestii de planificare ideală a unei zile - nu numai în privinţa meniului, ci şi a programului de exer­ciţii fizice necesare pentru a vă menţine să­nătoşi şi în formă, în sezonul virozelor şi al gripelor.* Müsli din cereale integrale cu fulgi de ovăz, sau sendvişuri cu pâine din făină integrală.* Câteva felii de salam mai puţin gras (cu hrean ras proaspăt) şi brânză (cu o lingură de pastă de roşii).* Gem (cu minimum 60% fructe).* 1 ou.* Cafea sau ceai (verde sau negru).* 1 pahar din următoarea băutură imuno­stimulatoare: 1 linguriţă drojdie de bere, 50 ml chefir, 50 ml borş, 1 linguriţă germeni de grâu, 1 linguriţă propolis, 100 ml suc de grepfrut proas­păt stors, 1 lingură miere, rădăcină de ghimbir proaspăt rasă.* Multă apă plată cu ghimbir şi suc de limetă.* Fructe proaspete.* La alegere, carne de vită (cam de 3 ori pe săptămână), peşte (cam de 2 ori pe săptămână) sau supă de legume fără carne, respectiv un su­fleu (cam de 2 ori pe săptămână), preparate cu uleiuri vegetale de calitate superioară (ex. in sau rapiţă).* Multe legume crude şi fierte înă­buşit, cu verdeţuri proaspete, con­dimente şi, acolo unde este cazul, asezonate cu usturoi şi hrean.* Fructe proaspete.* Un iaurt probiotic fără zahăr şi cu procent redus de grăsime, la care veţi adăuga: 1 linguriţă drojdie de bere, 1 linguriţă miere şi 1 lingură pas­tă de cătină sau de măceşe.* 1 pahar de băutură pentru întărirea siste­mului imunitar: 1 linguriţă drojdie de bere, 50 ml chefir, 50 ml borş, 1 linguriţă pastă de măceşe, 1 lin­guriţă pastă de cătină, 100 ml suc de portocale proaspăt stors, 1 lingură de miere, ghimbir proas­păt ras.* Fructe proaspete sau iaurt probiotic.* Un pumn de nuci sau seminţe (ex. migdale, fistic etc.).* Ceai verde sau negru cu puţin suc de li­metă.* Pâine din făină integrală cu fulgi de ovăz.* Multe crudităţi, servite ca salate, la care dressingul va fi preparat cu uleiuri de calitate superioară (de rapiţă, in sau nucă), cu ver­deţuri proaspete, condimente şi eventual asezonate cu usturoi şi hrean.* Fructe proaspete.* Ceai de ghimbir.* 1 pahar de suc de legume, de exemplu suc de roşii, de morcovi, de varză murată sau un ameste compus din diferite sucuri de legume (fără adaos de sare), cu 3 foi de gelatină (în prealabil înmuiate în apă caldă). Se consumă imediat, căci altfel bău­tura se gelifiază.Beţi minimum 2 litri de lichide. Ideale sunt apa plată, ceaiurile de plante şi fruc­te, ca şi sucurile de fructe şi legume, diluate cu apă.* O plimbare de 15-20 de minute la aer curat, cu o îmbrăcăminte adecvată.* Pe cât posibil, expuneţi-vă mâinile şi faţa la soare, pentru ca pielea dvs. să poată sintetiza vitamina D.* Circa 30 de minute sport de rezistenţă şi de forţă (15 minute sport de rezistenţă, 10 minute pauză, 7,5 minute sport de forţă, 10 minute pauză, în încheiere din nou 7,5 minute sport de forţă). Programul se execută din 2 în 2 zile.* 20 de minute exerciţii de relaxare, de pildă antrenament autogen, yoga sau relaxare muscu­lară progresivă.