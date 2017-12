Universitatea Agronomică din Iaşi

Profesorul Constantin Milică, în biroul său de la Universitate

A publicat până acum 252 de lucrări ştiin­ţifice, 36 de tratate şi monografii, 803 lucrări de specialitate, a înregistrat 170 de emisiuni pentru radio şi televiziune, are 8 cursuri universitare, a obţinut împreună cu colec­tivele în care a muncit 6 brevete OSIM pentru pro­duse alimentare, cosmetice şi soiuri de grâu. A fost căutat până acum de peste 2 milioane şi jumătate de persoane pentru sfaturi de sănătate. Cererile, în­trebările şi solicitările de tratament au venit din 169 de ţări, din cele mai îndepărtate locuri de pe glob, din America, până în Australia, din Qatar, până în Filipine, din Republica Dominicană, până în Surinam, Martinica, Burkina Faso, Insulele Fe­roe, Nepal, Congo, Guinea, ca să dăm doar câteva din cele mai exotice destinaţii. Prezentarea acestei cărţi de vizită ar putea continua, pentru că dl prof. universitar Dr. Constantin Milică, de la Uni­versi­ta­tea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi este un mare sa­vant, o personalitate excepţională a ştiinţei româ­neşti, care de mai bine de o jumătate de veac se ocupă de cercetarea plantelor medicina­le şi de ela­borarea unor tratamente pentru cele mai dificile boli şi afecţiuni. "Doctor Honoris Cau­sa" al Uni­ver­­sităţii "Ovidius" din Constanţa, specialist în fito­terapie, autor al unor scheme de tratament cu pre­pa­rate complexe din plante, obţinute în labora­tor prin metode ştiinţifice, dl. Prof. Dr. Constantin Mi­lică este, practic, un cunoscător genial al me­ca­nismelor prin care plantele îi pot fi omului de folos. Două lumi diferite, dar solidare în a salva sănă­ta­tea.- La început a fost o pasiune a mea pentru învă­ţătură. Am înţeles că este singura cale pe care pot s-o apuc spre a ieşi la lumină, iar ceea ce fac să fie fără cusur. Şi asta, începând cu primele clase de şcoa­lă primară, când am fost ales şef de clasă, dato­rită rezultatelor bune. Tatăl meu a fost funcţionar, dar pentru că eram şase copii în familie, când am ajuns în clasa a şasea de liceu (a zecea, după numă­rătoarea de acum) mi-a spus că nu mai are posibi­litatea să mă ţină la gazdă, ca să-mi pot termina şcoala. Erau vremuri grele, familia era la Nicoreşti, eu, în gazdă la Tecuci, de-abia se încheiase războiul şi era seceta aceea care a ajuns de pomină, mureau oamenii pe trenuri mergând să caute de mâncare. Am fost foarte supărat, am plâns, dar nu m-am lă­sat. O vreme am dat meditaţii unor copii mai mici decât mine, care erau fiii unui proprietar de restau­rant. Aveam asigurată astfel măcar masa de prânz, dar îmi rămânea prea puţin timp pentru lecţii. Mi-am dat seama că nu voi putea continua multă vreme aşa, şi atunci am făcut cerere la Consiliul profesoral al şcolii, să îmi aprobe să fac doi ani de studii într-un an. Cererea a fost apro­bată de minister şi tare m-am bucurat când direc­torul şcolii, profe­sorul Solomon, m-a chemat şi mi-a anunţat acest lu­cru oficial. Am învăţat ca turbat toată vara, în con­diţii foarte grele de trai. Am avut mare voinţă, am ştiut că e singura mea salvare, ca să pot rămâne la liceu. Am dat examenele în două sesiuni. Le-am tre­cut. Probleme am avut nu­mai la Germană, unde am învăţat lecţiile pe de rost, după manual. Ţin minte că subiectul a fost "Cân­te­cul Nibelungilor" şi eu l-am scris tot, ca în carte. Am luat nota doi, la prima sesiune, profesoara a cre­zut că am copiat. La a doua sesiune a stat lângă mine cu cartea deschisă şi nu i-a venit să creadă că ştiu şi toată lecţia despre Schil­ler pe de rost. Con­frunta mereu ceea ce scriam cu ceea ce era în ma­nual. Mi-a pus zece, şi aşa am încheiat exame­nele de absolvire a doi ani de şcoală într-un an. Aveam memorie bună şi mare dragoste pentru în­văţătură şi, pe deasupra, a mai fost şi dis­perarea că dacă nu reuşeam, ar fi trebuit să întrerup şcoala.- Drumul meu în viaţă a fost croit numai prin studiu şi învăţătură. N-am avut niciun alt ajutor. Am intrat la Timişoara, la facul­tatea de horticultură, şi da­torită mediilor mari, am fost declarat "bursier al de­ca­nului". El selecta primii cinci studenţi din fiecare an şi le asigura casă, masă şi cursurile bătute la maşină. Poate că n-a fost prea co­rect cum a pro­ce­dat, că ne-a asigurat condiţii nu­mai nouă, celor mai buni, în vreme ce ceilalţi colegi s-au descurcat cum au pu­tut, dar nu vreau să insist pe asta. Vreau să vă semnalez un alt as­pect ce ţinea de şcoala de altădată, de atmosfera în care trăiau stu­denţii de atunci. "Balul Bobocilor" era o manifes­taţie desfă­şu­rată după mo­delul univer­sităţii din Heidelberg. In­trarea stu­denţilor de anul întâi în rândul celorlalţi se făcea cu mare fast. Studen­ţii mai mari erau în­şiraţi pe două coloane, care tre­ceau de o jumătate de kilometru. Printre aceste rânduri tre­ceau cei proas­păt admişi, prilej de în­ghiontiri, glu­me, din par­tea celor mari. Când ajun­geai la capătul rându­lui, te aşteptau decanul, recto­rul şi prefectul de Timi­şoa­ra, dar şi alte per­sona­lităţi din oraş. De­canul Con­stantinescu pu­nea mâ­na pe capul "bobocu­lui" şi îl "boteza"cu un nume, o poreclă pe care i-o dă­dea după ce în prea­labil a studiat dosarul fiecăruia. Mie mi-a zis "Puşti ge­nial", "Copil minune", pentru că a văzut din do­sar că am învăţat singur, în condiţii foarte grele, ca să pot ab­solvi două clase într-un an. Parcă mi-e şi jenă de po­recla asta, care astăzi se dă pentru alte în­suşiri. Mai vreau să spun că în vremea aceea, deşi erau condiţii foarte grele după război, învăţământul era foarte respectat şi cei care studiau erau preţuiţi, li se dădea importanţa me­ritată, erau băgaţi în sea­­mă şi făcuţi să simtă că fac parte dintr-o elită. Elita culturii. Acolo, la Timişoara, s-a schim­­bat via­ţa mea. Am înţeles profund care este drumul pe care trebuie să rămân. Acela al studiului şi al învăţăturii, al cerce­tării tainelor vieţii. M-am trans­fe­rat la Bucu­reşti, la Horticultură, şi m-am specia­lizat în Fiziolo­gie şi Biochimie. Din anul trei de studii, am fost nu­mit şi asistent. A fost o mare res­ponsabilitate pentru mine, să fac lucrări practice şi de laborator cu stu­denţi care erau doar cu un an mai mici decât mine. Pot să spun că n-am avut copilărie, din cauza condiţiilor grele de acasă, dar, în acelaşi timp, pot să spun şi că n-am avut o viaţă de student obişnuită, ca ceilalţi. Eu nu-mi permi­team să mă plimb cu o studentă de mână, să merg cu ea de gât, cum făceau colegii mei. Eu eram de-acum cadru didactic şi umblam la costum şi la cravată. După ab­solvire, am rămas mai departe asis­tent la Facul­tate, apoi m-am înscris şi la doctorat, la Academia Română, şi am susţinut exa­me­nul cu aca­de­micianul Traian Săvu­les­cu. Am fost singurul doc­to­rand pe care l-a avut Traian Săvules­cu. M-a ales din­tr-un grup de zece candi­daţi şi apoi m-a oprit la Aca­de­mie. La 25 de ani, am fost numit di­rec­torul Institu­tu­lui de docu­mentare ştiinţifică şi reprezentantul României la Institutul In­ternaţional de la Roma şi apoi de la Ber­lin. În 1973, la solici­tarea Rectora­tului Universităţii Agronomice din Iaşi, m-am trans­ferat aici, unde, după un concurs serios, am ocupat postul de pro­fesor la Horticultură şi Agronomie. Mă întorceam cumva pe plaiuri na­tale, la 42 de ani, cu 216 lucrări ştiinţifice publicate. De atunci lucrez aici, unde m-aţi găsit şi dvs.- Studiul biologiei mi-a dat posibilitatea de a pă­trun­de în procesele care transformă organismele, clipă de clipă, prin inter­me­diul enzimelor. M-au fas­cinat aceste transformări continue şi am vrut să le înţeleg, să le cunosc până în cele mai mici amănun­te. Taina vieţii se ascunde în ele. Vedeţi dumnea­voastră, cel mai important proces din natură este fo­tosinteza. Orice plantă este capabilă, prin acest pro­ces, să transforme bioxidul de carbon în combinaţie cu apa, sub influenţa razelor solare, în zahăr. Un tros­­cot amărât, ţinut la soare, în 9 secunde face za­hăr. Dar pentru asta au loc mai mul­te trepte de reac­ţii enzimatice. Cum să nu fii fasci­nat de aşa ceva? Câte laboratoare s-au străduit să facă ce fac plan­tele şi n-au reuşit! Misterul acesta al transfor­mărilor enzi­matice m-a preocupat, şi pen­tru a-l elucida, am por­nit de la ideea că fiecare plan­tă sintetizează ceva unic. Aşa cum nu sunt doi oa­meni la fel, aşa şi plantele sunt diferite. În unele se sintetizează alca­loizii, în altele glucozele, taninurile sau uleiurile eterice. Sub acelaşi soare cresc plante care dau une­le zahăr, altele ulei, altele proteine. Stu­diindu-le, am înţeles că în lumea în care trăim totul se diferenţia­ză pe căi foarte clare, bine delimitate. Plante, oa­meni, animale au garnituri enzimatice diferite, dar care sunt legate totuşi între ele. Iar de aici până la a înţelege că leacurile, medicamentele sunt lângă noi n-a mai fost decât un pas. Studiul plantelor mi-a demonstrat că fitoterapia este cea mai simplă şi sigură cale de tratare a dezechili­brelor din orga­nism, a bolilor mai mult sau mai pu­ţin grave. De aceea, trebuie să vedem în plante atât hrană, cât şi medicament. Ştiţi foarte bine că există în Biblie pa­sa­jul în care, în ziua a şasea a Facerii, ni se spune foarte clar care este hrana cea mai po­trivită pentru noi, oamenii. Cunoaşteţi sfatul lui Hipocrate care ne-a spus că hrana noastră să fie şi me­dicamentul nostru, aşa că nu inventăm noi acuma roata. Dar trebuie să şi înţelegem de ce sunt mai potrivite plantele decât alte preparate.- Trebuie să înţelegeţi de la început că nu tratăm cu buruieni, ci cu principiile active din acestea. Cu alte cuvinte, este foarte important să cunoaştem mo­mentul în care aceste principii active sunt la cel mai înalt nivel al lor prezente într-o plantă anume. Exis­tă anumite reguli de recoltare a plantelor, de păstra­re a lor, de dozare în preparatele pe care le folosim. Ţăranii le cunoşteau. În orice sat existau bătrâne culegătoare de plante care ştiau cum să le prepare pentru a fi bune de leac. Experienţa vindecătorilor s-a bazat pe moştenirea străveche a înaintaşilor (vă spun, dacă nu ştiţi, că medicina naturistă se practică de mai bine de 7000 de ani), dar şi pe observaţiile directe luate din natură. Oamenii au învăţat şi de la animale. Rândunicile, de exemplu, pun suc de ros­topască în ochii puişorilor, pentru a nu se îmbol­năvi, urşii fac primăvara, după ieşirea din hibernare, o cură de leurdă, care le detoxifiază organismul. Pe de altă parte, chiar dacă leacurile băbeşti se mai po­trivesc într-un caz sau altul, de multe ori, ele pot deveni adevărată otravă, dacă nu se bazează pe mi­ni­mum de cunoştinţe, informaţii ştiinţifice despre comportamentul plantelor, despre asocierea dintre ele. Toate preparatele noastre sunt realizate în labo­rator, prin metode ştiinţifice şi după o experienţă de mai bine de o jumătate de secol de studiere a plan­telor.- Am studiat, de-a lungul anilor, zeci, sute de plante, care pot fi încadrate în categoria de plante aro­matice şi medicinale. Fiecare plantă ascunde un strop de sănătate. Am cercetat şi compoziţia chimi­că a medicamentelor. Multe din substanţele folosite la prepararea lor nu pot fi metabolizate de organis­mul uman, din lipsa enzimelor corespunzătoare. Organismul omului nu are enzime corespunzătoare pentru asimilarea tuturor substanţelor chimice pre­zente în medicamente. În acest fel produsele de sin­teză chimică rămân depozitate în ficat, rinichi, creier, provocând grave tulburări. Sigur că e mult mai comod să iei nişte pastile de câteva ori pe zi şi gata, să crezi că te vei vindeca. Plantele conţin prin­cipii active asemănătoare cu cele prezente în celu­lele omului, ceea ce le face perfect asimilabile şi fără efecte secundare. Insist să reamintesc faptul că fitoterapia este tratarea ştiinţifică cu principii active din plante, adică, săruri minerale, vitamine, acizi organici, uleiuri eterice. Nu folosim plantele la mo­dul empiric. În alcătuirea reţetelor şi a preparatelor mele m-am orientat şi după informaţii luate din experienţa altor popoare. Pentru a trata o anumită afecţiune am ales doar acele specii de plante care se regăsesc în cel puţin 4 reţete similare din 4 ţări diferite. În acest mod, am selectat foarte serios speciile de plante pe care le folosesc, bazându-mă şi pe experienţa altor culturi.- Să luăm cazul bolnavilor de cancer. Se ştie că în această situaţie are loc o înmulţire haotică a celu­lelor. În anumite condiţii o celulă umană adună sub­stanţe fosfolipoproteice şi formează o membrană protectoare care acoperă cele două jumătăţi în care se divide. Din acest moment, avem două celule şi acest proces de diviziune (înmulţire necontrolată a celulelor) poate dura. Unele celule trăiesc şapte zile, altele şapte luni, nu putem şti exact. Important este să acţionăm asupra formării membranelor, pentru că în acest fel împiedicăm diviziunea celulară şi înmulţirea necontrolată. Substanţele citostatice fo­lo­site în medicina actuală au fost sintetizate mai în­tâi din plante (colchicina din brânduşa de toam­nă). Tratamentul citostatic chimic se face, în mod uzual, la două sau trei săptămâni. Dar nimeni nu ştie exact când se înmulţesc aceste ce­lule, unele azi, altele mâine, poimâine. Pe de altă parte, nu toate celulele devin can­ce­rigene, şi de aceea este mult mai potrivit un trata­ment care se administrează continuu şi care sprijină ce­lulele în derularea feno­me­nelor naturale, fără a fi no­civ, aşa cum sunt cito­stati­cele chimice. Avem cazuri de leuce­mii şi cancere vin­de­cate doar prin preparate fitotera­peutice (ceaiuri, tinc­turi, ulei), şi după ele, ni­mănui nu-i cade părul şi nu are stări de greaţă şi de rău cum se întâmplă în cazul pre­paratelor chimice. Eu nu vreau să intru în conflict cu cei care propun chi­miote­ra­pia ca metodă de tratament. Rezultatele vor­besc de la sine. Tratarea cu plante se face de peste şapte mii de ani, cea cu produse chimice doar din 1905, când a apărut primul produs de sinteză chi­mică - Sal­varsanul. Cei care ajung să fie bolnavi să decidă singuri pe ce căi de vindecare se înscriu. Dar înainte de a decide, să se informeze bine. Aşa fac şi eu îna­inte de a reco­manda un tratament, vor­besc cu bol­navul, întreb, analizez, până când ajung la cauza care a declanşat boala. Din acel moment, e simplu să decid trata­mentul care se potriveşte.- Cred că spaţiul interviului dvs. a expirat, aşa că o să vorbesc în trecere doar despre alimentaţie. E foarte bine dacă adoptăm un regim preventiv care presupune, în primul rând, un regim alimentar adec­vat, anticancer. Am să enumăr câteva reguli pe care ar trebui să şi le însuşească şi să le urmeze cei care doresc să rămână sănătoşi până la vârste înaintate. O alimentaţie corectă devine o condiţie esenţială a existenţei umane şi asigură starea de sănătate, ener­gia şi viaţa. Atenţie, aşadar, la ce mâncăm! Reco­man­dările nutriţioniştilor, bazate pe cercetări înde­lungate, care au avut în vedere şi tradiţii şi obiceiuri culinare din trecut, sunt orientate spre o alimentaţie cât mai naturală, cu cereale integrale, legume şi fructe netratate termic şi chimic, care provin din zone cât mai curate şi nepoluate. Aceste substanţe dau energie, întăresc imunitatea şi capacitatea de apărare a organismului în caz de îmbolnăvire şi sunt remedii excelente pentru prevenirea bolilor şi pentru eliminarea radicalilor liberi care provoacă îmbolnăvirea. Alimentaţia predominant vegetală poate înlocui parţial sau total consumul de carne şi grăsimi animale, care sunt periculoase pentru sănă­tate. Alimentaţia bătrânilor noştri era formată din produsele obţinute în grădinile proprii, carnea pro­venea de la animalele crescute în gospodărie, lac­tatele, de asemenea, erau naturale. Carnea, de obi­cei, se mânca doar de săr­bători şi duminica, în rest, legume şi legumi­noa­se, cereale şi fructe. Pâi­nea era din făină in­tegrală. Acuma punem făi­nă ce se cheamă "trei nule", care nu mai con­ţine nimic hrănitor din bo­bul de grâu. E doar un bulgăre de amidon în alua­tul acela care ajunge în stomac şi rămâne aco­lo, blocând buna digestie. Tărâţele care asigură bu­na digestie, vitaminele şi mineralele prezente în coa­ja cerealelor sunt a­cum înlăturate. Cel mai mare rău! Pâinea neagră, intermediară, graham, acestea sunt bune. Din pă­cate, schimbarea stilu­lui de viaţă, modernismul au influenţat şi ali­men­taţia, gusturile alimen­ta­re. Din lipsă de timp, omul modern alege în gra­bă alimentele proce­sate in­dustrial, bazate pe carne, fast-food-uri, hambur­geri, grăsimi animale, con­ser­ve, mezeluri, produse zaharoase rafinate, răcori­toa­re şi alcooluri sintetice. Acestea sunt intens proce­sate termic şi chimic, ul­trarafinate, prea mult sărate şi îndulcite. Cele mai intens procesate sunt produ­sele din carne provenite de la animalele cres­cute în ferme închise, îngrăşate cu nutreţuri mo­dificate şi sti­mulente de creştere. Dăunătoare sunt şi îngrăşă­mintele chimice, pesticidele, folosirea aditivilor sintetici (a acelor E-uri, cum sunt cunos­cute) care modifică proprietăţile şi calităţile orga­noleptice ale alimentelor. S-ar putea vorbi mult pe această temă, le putem lua pe rând, ca să intrăm în detalii care să îi ajute pe cititori să-şi alcătuiască un regim ali­mentar potrivit cu vârsta, afecţiunile de ca­re suferă, stilul de viaţă etc. Trebuie neapărat să vor­bim des­pre postul alimentar, care sprijină vindeca­rea, des­pre apa pe care o bem, des­pre rolul vitami­nelor, al carotenoizilor, al antocia­nilor în prelun­girea vieţii. Eu pot doar să vă mai spun că în fiecare zi am pe masă ceea ce am numit "Salata curcubeu" - o salată din legume şi fructe crude, de toate culo­rile. Cu siguranţă, şi asta mă ajută ca la peste opt­zeci de ani să fiu încă activ, neobosit, să ţin con­ferinţe publice, consultaţii, să pot primi bolnavi şi să reuşesc să aduc vindecare în multe cazuri foarte grave. V-o recomand din inimă!