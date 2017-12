Cu Sasha

În filmări pentru "Sordo" (Foto: Silvia Dominguez Vidal)

Scenă din "Casting", primul serial online românesc

- Bună dimineaţa, Dia. Sunt tocmai la Cluj, unde am venit ca ambasadoare a unui eveniment dedicat amatorilor de "whisky single malt". Şi ce e minunat e că ninge. Prima ninsoare de anul ăsta m-a prins chiar aici.- Cam aşa ceva, dar e tot un fel de acasă şi aici, pentru că eu reuşesc destul de repede să personalizez locurile prin care trec. Călătoresc mereu cu lumânărele cu miros de vanilie şi cu beţişoare par­fu­mate după mine. E kitul meu de su­pra­vieţuire, de întoarcere acasă, cu aju­torul mirosurilor.- A iarnă adevărată, a frig, a lemn ars. Parcă abia aştepţi să-ţi dezgheţi mâinile cu o cană fierbinte de ceai. Dar mai miroase şi a altceva, a ci­ne­ma, a catifele şi pluşuri. Când sunt la Cluj, 80% din timp mi-l petrec la film.- Când eram mică, nu ştiam ce în­seamnă să fii actor. Cinema-ul se con­fundă în amintirile mele cu mirosul de ziar, fiindcă actoria era atunci pentru mine doar o lume de hârtie, o colecţie de fotografii cu actriţe, înşirată pe pereţii camerei mele. De fapt, când eram foarte mică, visam să fiu cântăreaţă de operă.- Nu, dar în camera bunicului meu vitreg, în care petreceam destul de mult timp, existau nişte foto­grafii cu prima lui soţie, care fusese solistă la Opera din Iaşi. Îmi amintesc de nişte imagini din Tra­via­ta, în care era îmbrăcată absolut superb, în ro­chii fastuoase.- Din când în când, îmi place să mă pun în pielea ce­lor pe care i-am admirat când eram mică. Dar aş zice că cea care tânjeşte după rochii mi­­nunate e Olimpia cea mică, nu eu, cea de acum.- Eu nu visam să fiu prin­ţesă, eu visam să fiu regină. (râde)- Da, am avut un an foarte bun. A fost şi anul în care am reuşit să debutez ca scenarist, ală­turi de trei colege şi prie­te­ne bune, Andreea Şovan, Ana Udroiu şi Romina Sehla­nec. A pornit dintr-o joacă, dintr-o im­pro­vi­zaţie, şi a ieşit un serial în opt episoade. E pri­mul serial online de la noi, se numeşte Casting şi e inspirat din întâmplările noastre şi ale prietenilor noştri, actori.- Da, pentru că am avut de la început şansa să lucrez în afara ţării, cu nişte oameni ex­traordinari. E cazul filmului italian "Sette opere di misericordia", în regia fraţilor di Serio. Sau al celui spaniol Cannibal, al lui Ma­nuel Martin Cuenca. Sau acum, recent, al fil­mului spaniol "Sordo", regizat de Alfonso Cor­tes Cavanillas, pentru care abia acum o săptămână am terminat filmările.- E un film care-şi plasează acţiunea în al doilea război mondial, în 1944, şi relatează po­vestea unui legionar care rămâne surd, în urma unei explozii în pădurile din Cantabria. Eu sunt de partea răului, joc o ucraineancă din gru­pul lui Franco, care încearcă să-l prindă şi să-l lichideze pe acest om. Am lucrat alături de ade­văraţi pro­fesionişti, mari staruri ale cinema-ului spaniol.- 3 săptămâni.- Sasha a rămas cu tatăl şi cu bunicii lui. Con­tinuă să mă minuneze, deşi nu are decât trei ani, e un copil care parcă îşi asumă faptul că mămica lui e actriţă. Când îi spun că trebuie să plec, îmi zice "Bine, bine, mami, du-te, şi după aia vii la mine, da?". Mă emoţionează foarte tare.- Ba da, primii doi ani aproape nu am existat profesional. Am lucrat foarte puţin şi am refuzat foarte multe proiecte, fiindcă mi-am dorit să stau cu el. Dar nu am trăit nicio clipă frustrarea că vai, ratez un proiect. Nu, pur şi simplu nu mă interesa nimic altceva decât să fiu cu el, acolo, martoră la fiecare pas al lui, la fiecare cuvânt. Paradoxul e că pauza asta m-a ajutat foarte mult ca actriţă, fiindcă m-a scăpat de fricile şi de obsesiile mele vechi, că nu sunt destul de bună în ochii altora. De când îl am pe Sasha, ştiu că sunt cea mai bună în ochii lui şi asta mă face suficient de bună încât să fiu bună şi în alte domenii.- Pentru mine, fericirea înseamnă echilibru şi stabilitate. Am nevoie lângă mine de un om care mă înţelege exact aşa cum sunt, pentru care nu trebuie să mă schimb şi care nu trebuie nici el să se schimbe pentru mine. Faptul că omul de lângă mine îmi e cel mai bun prieten mi se pare esenţial. Nu cred în cuplu­rile strălucitoare, sclipitoare pe dinafară, care se afişează peste tot. De fapt, nu cred în cuplul per­fect. Suntem toţi roşi pe dinăuntru, imperfecţi.- Cred că am profilul salvatorului. (râde). Când simt că relaţia trece printr-o perioadă grea, nu fug, ci îmi place să salvez barca, fac totul să func­ţio­neze şi mai bine. Pentru mine, familia e reperul de sta­bi­litate. Mă bucură şi mă linişteşte să-i ştiu pe bă­ieţii mei acolo. Lucrez într-un mediu foarte insta­bil, chiar simplul fapt că trec de la un rol la altul, de la o viaţă la alta, m-ar putea dezechilibra dacă şi în viaţa personală ar fi haos.- Iar eu nu sunt un party animal, care să meargă la toate sindrofiile, că nu mă regăsesc în ele. Glam-ul, covorul roşu, paparazzi nu mă încântă chiar aşa de tare. Deunăzi, mă întreba o prietenă: "Bine, dar tu nu vrei să fii celebră?". "Măi, nu!". Vreau să am o viaţă normală şi să-mi fac meseria. Asta mi se pare deja divin. Sigur că, dacă-ţi faci bine meseria, ajungi de cele mai multe ori şi celebru. Dar când lucrurile ies din cadrul oficial, nu mă bucură deloc. Mie chiar nu-mi place când lumea mă opreşte pe stradă să-şi facă un selfie cu mine, când sunt în parc cu copilul. În zilele mele obişnuite, vreau să trăiesc doar pentru mine şi pentru ai mei.- Chiar gândul că mă întorc acasă.- Nu, îl pun când plec spre aeroport, după ce în­chid bagajul. Sunt încă nemachiată, în starea mea de le­neveală, în patul de hotel, cu o cărticică lângă.- Ceva dulce, o sticlă de whisky şi câteva foto­gra­fii cu ninsoarea de azi.