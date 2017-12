"Am pneumococ faringian"

"Care sunt cauzele diplopiei şi cum pot scăpa de ea?"

Stimată doamnă,"Bazoteliomul pigmentar" sau, mai bine zis, epiteliomul bazocelular pigmentar este o tumoră ma­lignă a pielii. Numele provine de la celulele implicate, care se numesc celule bazale ale pielii. Structura pielii poate fi împărţită în două - dermul şi epidermul. Epidermul este exterior, iar dermul sub epiderm. Ele sunt separate de membrana ba­zală, care este asemenea unei plăci, ce for­mează te­melia epidermului. Celulele bazale sunt aşezate pe membrana bazală. Epite­liomul bazo­ce­lular este un cancer format din aceste ce­lule.Cancerele cutanate pot fi împărţite în melanom malign şi cancere care nu sunt me­la­nom. Conform statisticilor de la Societatea americană pen­tru cancer (www.cancer.org), cancerul de piele constituie cel mai des întâlnit tip de cancer, iar epiteliomul bazo­celular for­mează 80% dintre cance­rele cutanate care nu sunt mela­noame. Boala este mai des întâlnită la rasele des­chise la culoare, şi mai rar la cele cu ten închis. Este de 2 ori mai des la bărbaţi decât la femei. Cea mai afectată este vârsta cu­prinsă între 50-80 ani. În ultimul timp, creşte în frecvenţă şi la cei tineri, probabil din cauza obiceiului de expunere solară neprotejată, care ar putea fi şi cazul fiicei dum­nea­voastră. Razele ultraviolete, în special din banda B, lezează ADN-ul uman şi, de ase­menea, produc modificările specifice epite­liomului bazocelular. Însă, există şi unele forme care sunt moştenite genetic.Tipuri de epiteliom:* Epiteliom bazocelular nodular (peste 60% din cazuri). Apare ca un nodul (o ridicătură/coş mare) pe piele. Se găseşte cel mai des pe zonele expuse ale capului.* Epiteliom bazocelular superficial se găseşte cel mai des pe trunchi, ca o pată roşiatică, seamănă mult cu o eczemă.* Epiteliom bazocelular sclerozant sau mor­feiform este o variantă agresivă, de culoare albă, asemănător unei cicatrice. Aşadar, o "cicatrice", acolo unde nu a existat un traumatism, este un motiv de suspiciune.* Fibroepiteliomul lui Pinkus, numit după me­dicul care l-a descris, este tot ca un coş, de culoare roz, apare pe spate.Deşi epiteliomul bazocelular este o tumoră malignă, foarte rar se metastasează (până la 0,5% dintre cazuri).Din punct de vedere naturist, cancerul creşte acolo unde ficatul energetic este slăbit, fiindcă acest organ este responsabil pentru menţinerea în stare bună a canalelor energetice din corp şi, prin urmare, de fluxul corect al acestei energii. În plus, energia rini­chiului şi a ficatului contribuie la rege­nerarea organismului, ceea ce ar putea contracara lezarea ADN-ului produsă de factorii externi, cum ar fi razele solare. Energia rinichiului şi a ficatului (ficatul fiind sediul "sufletului", iar rinichiul al "voinţei") sunt foar­te uşor afectate de starea psi­hică. O stare psihică pozitivă, cal­mă, deschisă spre bine, permite acestor organe să funcţioneze foar­te bine, ajutând persoana res­pectivă să îmbătrânească mai lent.Abordări naturiste care pot fi încercate, însă doar în colaborarea cu medicul dumneavoastră derma­tolog.* Evitarea soarelui, în sensul de a nu se ex­pune între orele 10:00-16:00. Ţineţi cont de faptul că bronzul este o reacţie de protejare a pielii, care este consecinţa unei recunoaşteri din partea ei a unei agresiuni. Soarele în sine este bun, fiind ne­cesar, printre altele, pentru fabricarea vitaminei D. Este necesară doar o expunere sănătoasă.* Este bine să folosiţi cre­me fotoprotectoare (care acoperă UVA şi UVB). Ele se aplică în strat gros, nu se ma­sează în piele. De asemenea, se recomandă pălării cu bo­ruri mari, care aruncă um­bră peste faţă. Îmbrăcămintea să nu permită să se vadă pielea prin stofă, căci astfel pro­tec­ţia este anulată.* Fumatul şi alcoolul sunt de evitat, căci vor afecta, printre altele, starea sistemu­lui imunitar, pre­dis­punând ast­fel la cancere de tot felul, inclusiv epi­teliom bazoce­lu­lar.* Mişcarea fizică creşte tonusul fizic şi psihic. Cel psi­­hic ajută mult la com­ba­terea dezechilibrelor ener­getice menţionate mai sus şi întăreşte sistemul imu­nitar.* Dieta să fie lipsită de alimente foarte procesate şi de zahăr. Ele pot provoca in­flamaţie în corp, făcând mai uşor terenul pentru can­cer. De asemenea, este foarte probabil că o cantitate mare de zahăr în corp creează terenul pentru creşterea mai rapidă a celulelor canceroase.* Tot la capitolul dietă, se recomandă multe produse vegetale, care conţin cantităţi bogate de antioxidanţi. Mai ales cele verzi ajută cel mai mult energia ficatului.* Unele plante medicinale sunt, de asemeni, de folos. Primul pe listă aş pune uleiul de tămâie (Boswellia spp). Consumat intern şi aplicat extern este util pentru mai multe forme de cancer. Vâscul (Viscum album) şi tătăneasa (Symphytum offi­cinale).* Homeopatia ar putea fi de mare folos, căci atinge cauzele interne. Personal am văzut şi am documentat unele cancere cutanate rezolvate cu ajutorul ei. Cere răbdare şi nu se potriveşte în toate cazurile. Printre medicamentele care ar putea fi de folos se numără: Arsenicum al­bum, Carci­no­si­num, Nitricum acidum, Sulphur. Însă, tratamentele indi­vidualizate au cea mai mare efi­cacitate.Vă urez suc­ces!Pneumococul sau Strepotoccocus pneumoniae (un microb coc gram pozitiv), este responsabil (îm­preună cu Klebsiella pneumoniae) pentru 30% din­tre anginele eritemato-pultacee. Patoge­nitatea deo­sebită a pneumococului este de­terminată de capsula sa polizaharidică (prin­cipalul factor de vi­ru­­­lenţă). Debilitatea imuno­logică locală şi ge­ne­rală, frigul şi atmosfera ume­dă, con­­di­ţiile de muncă (praf, substanţe chi­mice iritante, po­luare), favori­zează apariţia şi reci­divele an­ginei cu pneu­mococ.Manifestările clinice sunt: disfa­gie, odinofagie (jenă şi durere la în­ghi­ţit), senzaţie de înţepături, căldu­ră, uscăciune sau "nod în gât", uneori tuse seacă, obositoare. Tra­tamentul general va fi, în primul rând, igieno-die­te­tic: evitarea alcoolului, fuma­tului, condimen­te­lor, alimentelor prea reci sau fierbinţi, a prafului, va­porilor chimici, gazelor to­xice, a frigului şi ume­zelii.Pentru reactivarea troficităţii faringiene sunt indicate instilaţiile nazale cu ulei de cătină şi vita­mina A uleioasă, gargară cu ceaiuri (salvie, muşe­ţel, gălbenele, tătăneasă), badijonaj cu soluţii io­durate, apiterapie (miere de albine cristalizată, Pro­posept, instilaţii nazale cu pro­polis - Rinoti­sol). Susţinerea tere­nului imunologic se face cu Imu­norezistan forte (extract din echina­cea). Foarte utile sunt 10-14 şedinţe de aerosoli salini în staţiu­nea Ocna Sibiului sau pulverizaţii/inhalaţii cu Ocnasept (aerosol salin natural cu extract din plan­te me­di­cinale aromatice).Perceperea vizuală a unui obiect sub forma unei imagini duble (diplopie), poate avea drept cauză "un accident vascular" la unul dintre ochi, în urma căruia nervii sau muşchii ce controlează miş­cările globului ocular au rămas afectaţi.Deviaţia axei optice a unui ochi (strabism) produce diplopia binocu­lară. Leziu­nile sistemului nervos central sau ale muşchilor motori şi bulbilor oculari, modifi­că­rile retinei (dezlipire) sau ale corneei reprezintă alte cauze ce duc la diplo­pie mo­no­culară.Această tulburare de vedere care dublează imaginea obiec­tu­lui, se mai datorează unui de­fect de suprapunere de imagini reti­niene ce provin de la cei doi ochi.Consultaţi 2-3 medici oftal­mologi cu expe­rienţă şi dacă nu există niciun obstacol mecanic, care poate împiedica ochiul să se mişte în orbită, sau început de cataractă, mergeţi la un medic spe­cialist neurolog şi solicitaţi să vă prescrie medi­camentele Vinca­mine şi Tanakan, reco­man­date frec­vent în tulburări circula­torii retiniene şi de altă natură. Vindecarea este posibilă în timp scurt.Atenţie! Nu amânaţi tratamentul!Se mai poate percepe o vedere dublă şi din cauza unor vicii de refrac­ţie (astigmatism, miopie, hiper­me­tro­pie) sau din cauza paraliziei unor nervi cranieni (III, IV, VI), în urma unui trau­matism cra­nian sau sclerozei în plăci.Alte investigaţii: RMN, CT.Multă sănătate!