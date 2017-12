Stimată redacţie "Formula As",Dragi cititori,Mă numesc Lupuleţu Roxana Elena, am 27 de ani şi sunt din Sibiu. Prin intermediul acestei scri­sori aş vrea să vă povestesc pe scurt cum viaţa mea a luat, într-o clipă, o întorsătură urâtă. Fiecare om sănătos să fie mulţumit, bucuros, fericit şi împăcat de ceea ce are şi să îi mulţumească bunului Dum­nezeu pentru fiecare clipă pe care o trăieşte, pentru că, aşa cum mi s-a întâmplat mie, nu se ştie nicio­dată ce ne rezervă viitorul şi cum, într-o fracţiune de secundă, poţi pierde totul...Am urmat două facultăţi în paralel, Dreptul şi Jurnalismul, şi apoi, timp de câţiva ani, am lucrat ca frizeriţă-coafeză! Am ales de bună voie să merg pe această cale, după terminarea studiilor, şi eram bucuroasă de ceea ce făceam, pentru că oamenii erau multumiţi de mine. Îmi creştea inima când vedeam cum o meserie simplă poate să se trans­forme în artă! În rest, aveam şi eu activităţi ca orice tânără, ieşeam, mă plimbam, mă bucuram de viaţă. Toate până într-o zi... Era pe 22 mai, 2013, când viaţa mea s-a transformat în infern. Era o zi însorită. Plecasem la o plimbare cu un ATV. Când să ne întoarcem spre casă (eram cu un pri­eten), un domn ne-a tăiat calea cu maşina, iar eu, fiind în spate, în urma impactului, am fost aruncată până pe capota maşinii care ne lovise. Speriin­du-se, domnul a fugit de la locul ac­ci­dentului, dar nişte prieteni l-au prins... Din acea clipă am in­trat în comă. Aveam să redeschid ochii după trei săptămâni. Mama şi tata, Mariana şi Gheorghe, mi-au fost tot timpul alături, dar nu­mai ei ştiu ce-a fost în inima şi mintea lor în acele zile de şoc. Între timp, cei de la locul acci­den­­tului, în necunoştinţă de cau­ză, m-au mişcat, au chemat ambulanţa şi, în con­tinuare, şi cei de pe ambulanţă m-au mişcat... Ajun­să la Urgenţe, m-au cusut la cap şi au spus că am doar o mică fractură la spate şi dimineaţă voi putea mer­ge acasă! Cât mi-aş dori acum să fi fost ade­vărat! Dar nu a fost aşa. După 2 ore au realizat că am coloana ruptă şi au ajuns la concluzia că sunt un caz extrem de grav şi că trebuie să fiu trans­fe­rată de urgenţă la Cluj sau Bucureşti. Părinţii au decis să mergem la Cluj. Trebuia să fiu transportată cu elicopterul, dar afară începuse o furtună cu tu­ne­te şi fulgere, şi astfel au decis să mă ducă cu am­bu­lanţa! Trei săptămâni am stat în comă, în tot acest timp având coastele, sternul şi coloana ruptă, scalp luat, traheostomă, tuburi la plămâni, sonde! Am respirat doar pe baza aparatelor şi am mâncat pe nas. Când mi-am revenit din comă, singura mea în­tre­­bare a fost către mama mea, dacă mi-a sunat cli­en­­­ţii şi miresele care mă aşteptau să le pregătesc pen­tru ziua nunţii, ca să le spună că nu o să-i pot ajuta.De la Cluj, am revenit la Sibiu, pe terapie in­tensivă, am mai rămas aici o săptămână, după care părinţilor mei li s-a comunicat să mă ducă să facă ce-or vrea cu mine, să mă interneze într-un azil, deoarce nu se mai poate face nimic medical, şi o să rămân o legumă toată viaţa mea! Că maximul pe care o să îl mai pot face va fi să pot sta în şezut! Disperaţi, părinţii mei nu ştiau unde să mai ape­leze, dar, din vor­bă în vorbă, am a­juns la domnul dr. Petre Oprean, de o bu­nă­tate de ne­des­cris, care m-a primit la el la spital, într-un cen­tru de recu­pe­rare de lângă Sighişoara! Acolo, toată lumea m-a ajutat, de­oa­rece nu puteam nici vorbi, nici mânca, trebuia să mă aspire tot timpul. Încet, încet, am re­uşit să intru în pro­gramul de recu­perare. Când, în sfârşit, credeam că sunt mai bine, au început com­plicaţiile din cauza unui şurub prost fixat din co­loană. Aveam dureri crunte şi deja începeam să îmi pierd forţa şi sim­ţurile din mâna stângă! După trei ani de zile petre­cute în centrul de recuperare, am fost supusă unei ultime operaţii, pentru că în evo­luţia stării mele exista posibilitatea să îmi fie afectat şi creierul!În ultimul an, am venit acasă şi mi-am con­tinuat recuperarea cu acupunctură, presopunctură, kineto­terapie, masaje, bicicletă şi tot ce am putut face! Zi de zi am sperat că bunul Dumnezeu mă va ajuta să mă ridic, într-o dimineaţă! Ştiţi cât de dureros este să stai în pat, să aştepţi să fii ajutată, îmbrăcată, spă­lată, schimbată de pampersi, şi toată lumea să stea lângă tine la pat ca la un priveghi? Să le citeşti durerea în privire? Să nu poţi face nimic? Să aştepţi şi să speri că într-o zi o să fii bine?Dar anul acesta a revenit soarele şi la mine. Mi-am trimis toate actele la o clinică din Thailanda şi mi s-a oferit posi­bilitatea de a mă opera din nou, operaţie care presupune "im­plantarea (în coloana vertebrală) unui dispozitiv electronic pentru Stimulare Epidurală", în com­bi­naţie cu celule stem şi un ampli­fi­cator de celule, pen­tru a-mi recă­păta simţurile şi a dobândi mişcări controlate, pentru a putea merge din nou. Speranţa îmi este sus­ţinută şi de expe­rienţa unui băiat, Răz­van Iordache, aflat în aceeaşi situaţie, care a reuşit! Însă operaţia este peste pu­tinţa mea, costurile se ridică la 100.000 €... Pentru un om normal este peste putinţă, însă cu ajutorul semenilor se poate! De aceea am ajuns la dvs. cu această scrisoare, rugându-vă din suflet să îmi sus­ţineţi posibilitatea de a merge din nou.Încă sper şi cred că Dumnezeu mă va ajuta şi vă va mişca sufletele, pentru a-mi fi alături, cu orice vă stă în putinţă! Zilele acestea am primit o veste groaznică pentru mine şi ai mei. Mamei mele i s-a găsit cancer la ovare în Faza 3! A fost operată şi va urma şedinţe de chimioterapie care o vor slăbi şi mai tare. Ea, care a fost sprijinul meu, picioarele mele. Dar eu cred în continuare că Dumnezeu nu ne lasă şi o să fie bine!Vă mulţumesc că v-aţi răpit câteva minute din viaţă pentru a-mi citi povestea, şi chiar cred şi sper că încă mai sunt oameni buni şi cu suflet care o să mă ajute! Nu uitaţi să preţuiţi viaţa şi sănătatea mai mult decât orice în lumea asta, pentru că nu se ştie când, într-o secundă, pierzi tot! Vă mulţumesc! Doamne ajută!