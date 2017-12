› Interviu cu prof. dr. Bogdan Glăvan, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti - "În momentul de faţă, statul are buzunarele rupte şi nu face faţă cheltuielilor fără să se împru

- Aş începe printr-o analogie. Să presupunem că aveţi musafiri la prânz şi vreţi să gătiţi o ciorbă delicioasă. Vă faceţi un plan de bătaie: trebuie să mergeţi la magazin să cumpăraţi legume, carne, smântănă etc. şi apoi să puneţi ciorba la fiert. Dar lucrurile nu merg bine. La magazin, sistemul infor­matic e defect şi nu puteţi plăti cu cardul. Din pă­cate, nu aveţi cash în buzunare, aşa că trebuie fie să vă întoarceţi acasă, fie să căutaţi un bancomat de unde să scoateţi bani. În fine, după o grămadă de timp pierdut, ajungeţi acasă cu toate cumpărăturile, pregătiţi ciorba, dar gazele se opresc taman când ciorba e pe foc. Între timp, musafirii sosesc şi cior­ba nu e gata. Într-un târziu, gazele revin şi, exact când să puneţi smântâna, observaţi că e stricată. Prânzul este complet eşuat, v-aţi zbătut degeaba, lumea e dezamăgită.Cam aşa stau lucrurile şi în economie. Cineva îşi face un plan de afaceri, să zicem că vrea să producă dulceaţă, cumpără utilaje, angajează câţiva salariaţi şi mizează că va vinde un anumit număr de borcane. El se bazează pe faptul că guvernul a promis impozite mai mici pentru salariaţi, dar această promisiune este uitată. Apoi, Codul Fiscal şi Codul Muncii se schimbă, e pus să renegocieze contractele de muncă, iar impozitul pe profit este înlocuit cu un impozit pe cifra de afaceri. Calculul iniţial al antreprenorului este complet dat peste cap. Dar nu va suferi doar el, vor plăti şi alţii. Poate va fi nevoit să scumpească dulceaţa, poate va fi nevoit să reducă producţia şi să renunţe la un angajat, nu ştim exact ce va face, însă cineva cu siguranţă va plăti pentru toate aceste evenimente.Problema este cu atât mai gravă cu cât ce s-a în­tâm­plat acum în România nu este un accident - co­dul fiscal s-a schimbat de 20 de ori în ultimii doi ani! Guvernele noastre au o lungă tradiţie a răz­gân­delii, schimbări majore apar pe neprevăzute. Şi atunci, ne întrebăm de ce în România nu au venit la fel de mulţi investitori străini ca în Cehia, Un­ga­ria sau Polonia? De ce românii nu reuşesc să dez­vol­te firme de succes (suntem pe ultimul loc în Eu­ropa la numărul de firme raportat la populaţie) şi mulţi sunt nevoiţi să-şi închidă afacerea după câţiva ani, de ce oamenii au emigrat în număr atât de mare?Din păcate, incertitudinea nu se va opri aici. În momentul de faţă, statul are buzunarele rupte şi nu face faţă cheltuielilor fără să se împrumute mai mult. Dar costul împrumuturilor creşte şi nimeni nu poate anticipa unde va ajunge rata dobânzii. Apoi, contextul economic favorabil se va stinge încet-încet, şi atunci statului îi vor intra în bu­zu­nare mai puţini bani decât mizează. Statul este as­tăzi un om dependent de băutură, dar cu bu­zu­narele rupte şi cu perspectiva de a-şi pierde slujba. O astfel de persoană poate ajunge să dea în cap cuiva, pentru a-i fura banii, sau să cadă pe stradă şi să doarmă prin şanţuri. Ca să fiu explicit, este foarte posibil ca anul viitor, guvernul să mărească şi mai mult po­vara fiscală sau să lase complet în paragină dru­murile, spitalele şi celelalte lucruri de care, teoretic, se îngrijeşte.- Principalul element mediatizat din modi­fi­carea fiscalităţii este, aşa cum toată lumea ştie, mu­tarea contribuţiilor sociale de la angajator la an­ga­jat. Ce înseamnă asta? Este vorba, în principal, de o schimbare contabilă fără efect economic. Con­tri­buţiile sociale, toate, reprezintă o povară fiscală pe muncă, deci ele sunt plătite din produsul muncii noastre. Nu contează cum se numesc şi nu contează cine le virează efectiv în conturile statului, prin­ci­piul este acela că aceste biruri reduc veniturile din muncă. Deci, toată lumea ar trebui să ştie că povara fiscală nu este şi nu poate fi împărţită între an­ga­jator şi angajat, la fel cum povara TVA nu este îm­părţită între vânzător şi cumpărător, la fel cum acciza la benzină nu este împărţită între benzinărie şi şofer. Guvernul poate să inventeze o sumedenie de taxe pe muncă, dar toate au în esenţă acelaşi efect: diminuarea veniturilor din muncă. Mutarea con­tribuţiilor reprezintă, de fapt, comasarea aces­tora şi, astfel, constituie o simplificare contabilă. Ea este utilă, pentru că transparentizează povara fiscală pe muncă şi transmite salariatului un mesaj clar: "Uite, tu eşti cel care plăteşte aceste biruri!". De­sigur, şi mai bine ar fi fost ca salariatul să se ocu­pe el însuşi să vireze respectivele sume la stat, atunci lucrurile ar fi stat încă şi mai transparent, şi lumea ar fi devenit mai conştientă de povara aces­tor obligaţii. Dar, până la urmă, nu e rău că această comasare are loc. Din păcate, ea se implementează prost, în grabă, cu costuri neprevăzute pentru firme (fiindcă este complicat să modifici milioane de contracte de muncă într-o lună). Dar asta este o altă mâncare de peşte.Marea problemă a noului cod fiscal nu este mutarea contribuţiilor. Desigur, e făcută pripit, e ca şi cum ai da unui bebeluş să mănânce sarmale, impune dureri inutile, dar până la urmă e firesc ca omul să mănânce sarmale. Guvernul putea să lase un an termen de implementare, să stabilească un mecanism opţional pentru antreprenori în ceea ce priveşte virarea contribuţiilor, am fi observat atunci că toţi angajatorii ar fi trecut spontan la noua va­riantă, costurile administrative ale schimbării s-ar fi disipat în timp.Foarte important: reforma nu are efect impor­tant sau durabil asupra nivelului salariilor. Salariul nu îl stabileşte primul ministru, nici parlamentul, nici angajatorul; salariul este un fenomen de piaţă, iar daţi fiind factorii fundamentali, salariile nu pot decât urca în România în anii următori.Dacă mutarea contribuţiilor nu mi se pare foarte problematică, nu aşa stau lucrurile cu multe alte schimbări fiscale. Iată cât de nocive sunt, în ordinea importanţei:* Reducerea cotei aferente pilonului II de pensii înseamnă subminarea pensiilor administrate pri­vat, ceea ce va duce la sărăcirea viitoarelor gene­raţii de pensionari. Practic, ne amanetăm viitorul: guvernul ne impune scăderea pensiilor viitoare, pentru a-şi acoperi găurile bugetare din prezent. Este o măsură retrogradă, profund nocivă pentru milioane de oameni;*Creşterea poverii fiscale pentru informaticieni şi categorii defavorizate (persoane cu handicap), ceea ce loveşte în cea mai dinamică industrie a României şi este un nonsens total;*Înlocuirea impozitului pe profit cu impozitul pe cifra de afaceri, obligatoriu, fără preaviz; asta în­seamnă că guvernul afectează bugetele şi pla­nurile de afaceri ale unor "naivi" ce au decis să in­vestească în România şi care au cheltuit deja sume importante; măsura periclitează unele investiţii în viitor;*Reapariţia "excepţiilor" de la normă, care deschid poarta evaziunii legale, în special de către "băieţii deştepţi", care ştiu cum să se folosească de portiţele din legislaţie. După ceva timp, vom vedea cum reprezentanţii statului se vor mira că nu colectează bani la buget.- Toată această bulversare fiscală pare precum jocul unui copil care loveşte cu băţul în baltă pentru a face valuri. Însă în vreme ce un copil se distrează, cu siguranţă că guvernul a avut alte motive, cât se poate de serioase. Politica este un lucru cât se poate de serios, şi nimeni nu se apucă de schimbări po­litice dacă nu există o miză adevărată, pentru care merită să rişti o pierdere de popularitate. În opinia mea, miza nu poate fi decât una singură: mutarea contribuţiilor sociale este găselniţa prin care salariile brute vor creşte şi, astfel, politicienii vor avea un alibi pentru neputinţa de a-şi ţine promi­siunile electorale. Salariile brute ale oamenilor vor creşte, dar salariile nete, nu (sau prea puţin).- Această răzgândeală nu face decât să continue derapajul necontrolat în care s-a înscris politica fiscală şi care duce credibilitatea acesteia la cote minime. Practic, nu poţi să mai ai deloc încredere în deciziile autorităţilor.Situaţia la care vă referiţi se explică prin natura statului şi motivele reale din spatele existenţei anumitor instituţii şi reguli în societate. Statul este interesat de colectarea de taxe şi atunci foloseşte orice oportunitate pentru a taxa şi a supra-taxa veniturile oamenilor. Cel mai celebru exemplu pe care vi-l pot da este dubla impozitare a veniturilor obţinute din antreprenoriat, din deschiderea unor afaceri: pe de o parte, plăteşti impozit pe profit, dar apoi plăteşti şi impozit pe dividende (pe profitul pe care vrei să-l scoţi din firmă).