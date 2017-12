Sezonul rece vine la pachet cu provocări pentru sănătate. Răcelile, durerile de gât, guturaiul, viro­zele şi gripa ne împiedică deseori să ne bucurăm de Sărbători, de zăpadă, de aerul rece şi proaspăt de afară. Produsele pe bază de plante şi-au dovedit de mii de ani eficienţa în întărirea organismului şi a reacţiei acestuia la agresiu­nile mediului. Natura aduce cele mai remarcabile reme­dii pentru prevenirea şi tra­tarea răcelilor şi gripelor specifice sezonului rece. Pen­tru a afla cele mai noi stra­tegii de combatere a bo­lilor cu incidenţă crescută în sezonul rece, am apelat la d-na dr. Maria-Corina Băs­ceanu, ambasador Alevia.- Tusea, durerile de gât sau frisoanele sunt cele mai frecvente simptome cu care ne confruntăm iar­na şi trebuie tratate la timp, pentru a nu degenera în probleme mai serioase. Pentru a lupta eficient cu aceste probleme, putem folosi produse perfor­mante de la Alevia, administrate de ani de zile cu rezul­tate foarte bune. * Propolis Vitamina C cu Echi­nacea ajută la creşterea rezistenţei sistemului imu­nitar în lupta cu infecţiile, în special cele respi­ra­torii, iar antioxidanţii naturali ajută la consoli­darea sistemului de apărare al organismului împo­tri­va radicalilor liberi. * Imunitate forte creşte rezistenţa organismului la infecţii virale şi bacte­riene, îl stimulează să-şi păstreze sănătatea şi vi­goa­rea. Împreună cu Propolisul şi Vitamina C, acti­vează şi echilibrează sistemul imunitar în mod na­tural. * Gripalin susţine sănătatea căilor respiratorii supe­rioare şi ajută la fluidificarea secreţiilor bron­şice, fiind de un real ajutor pentru reducerea mani­fes­tărilor neplăcute care afectează respiraţia în timpul sezonului rece.Iarna nu trebuie să ignorăm nici circulaţia peri­ferică şi cerebrală. Prin cele peste 40 de substanţe active pe care le conţine, Ginkgo biloba ajută la creşterea fluxului sanguin şi a nivelului de oxigen, în special la nivelul creierului şi al membrelor. Beneficiile produselor Ginkana se pot simţi la orice vârstă, în primul rând prin creşterea capacităţii de concentrare, a vioiciunii şi a poftei de viaţă. Ginkgo Biloba măreşte puterea de concen­trare şi capacitatea de memorare, regularizează neurotransmiţătorii, stimulează nivelul de oxigen în creier, combate radicalii liberi responsabili de procesul de îmbătrânire şi acţionează benefic în foarte multe afecţiuni neurologice. Ginkana Gink­go biloba de la Alevia conţine extract pur standar­dizat obţinut de la firma Naturex din Franţa, lider mondial în puritatea extractelor din plante.- În 2017 au fost lansate peste 100 de produse noi Alevia: 15 siropuri din extracte de plante şi fruc­te, 7 produse orosolubile şi 50 de sortimente de ceaiuri vrac. În plus, Alevia a introdus pe piaţă şi Gama Food, cu 35 de produse în stare crudă, neprocesate termic. Siropurile vin în două game separate: siropuri clasice, pentru adulţi, şi siropuri pentru copii, lansate în noua gamă Dodino.- Siropurile Alevia conţin o combinaţie unică de extracte standardizate din plante. Acestea fortifică mecanismele de apărare ale organismului şi îl pregătesc să facă faţă mai uşor bolilor. Plantele au efecte puternic imunostimulatoare şi acţiune benefică asupra sistemului respirator. Pentru că aduc beneficii semnificative pentru sănătate, siro­pu­rile din plante sunt ideale în sezonul rece, dar pot fi administrate şi în timpul anului. * Siropul Atusin asociază extracte din plante pentru susţinerea şi protejarea organismului în perioada anotimpului rece prin menţinerea sănătăţii şi funcţionării normale a căilor respiratorii superioare. * Siropul pentru Imunitate este realizat din extracte stan­dardizate de echinacea, grindelia, roiniţă şi soc, pentru susţinerea capacităţii de autoapărare a orga­nismului. Aceste extracte din plante au efecte be­nefice asupra sistemului respirator şi ajută la întărirea sistemului imunitar.- Gama Dodino conţine siropuri special dozate pentru copii, cu 10% miere în compoziţie, pentru un gust mai bun, care îi atrage pe cei mici. * Siro­pul Dodino Atusin are în compoziţie patru extracte din plante recunoscute pentru efectele benefice în perioada sezonului rece, care ajută la protejarea organismului şi la întărirea imunităţii. * Siropul Dodino Propolis cu Echinacea este conceput pentru susţinerea capacităţii de autoapărare a organis­mu­lui în sezonul rece, prin aso­cierea extractelor standar­di­zate de propolis şi echina­cea.- Ştiu cât de riguros sunt fabricate ceaiurile Alevia şi cât sunt de eficiente, de aceea le recomand cu căl­dură pacienţilor mei. A­mes­tecurile sunt concepute atent, după reţete tradiţionale, în proporţii dozate pentru maximă eficacitate. Ceaiurile Alevia conţin doar partea activă a plantelor. Practic, circa 20% din plantă este aruncată pentru ca partea utilizată să fie impecabilă.Schimbările bruşte de temperatură sunt resim­ţite ca agresiuni externe de către organism, astfel că trebuie să-i venim în ajutor. Cu cât imunitatea este mai scăzută, cu atât suntem mai predispuşi la răceli şi gripe. Dacă vrem să ne ferim, trebuie să ne întărim imunitatea cu ceaiuri de echinacea, mă­ceşe sau cătină, care ne fortifică organismul în se­zo­nul rece, ne susţin sănătatea aparatului respira­tor şi ne ajută în caz de dureri în gât. Răceala şi gripa sunt afecţiuni uşoare, care se pot trata fără complicaţii. De la primele simptome de nas înfun­dat, strănut şi dureri de cap, trebuie să acţionăm cu ceaiul Antigripol. Combinaţia de echinacea, lemn-dulce, tei, cătină, cimbrişor, muşeţel, soc, lumâ­nărică, ghimbir, anason şi şovârf ajută la calmarea tusei şi la fluidizarea secreţiilor bronşice. Siner­gismului terapeutic al acestor plante susţine imu­nitatea şi sănătatea tractului respirator.- Cele mai importante vitamine şi minerale sunt calciul, magneziul, zincul, vitamina C, vita­mi­na D, fierul, seleniul, acidul folic, pota­siul sau vitamina B. Un supliment alimentar bazat pe acest aport, administrat zilnic, contribuie la funcţionarea optimă a sistemelor nervos, muscular, circulator şi osos. În plus, oboseala este redusă, iar organismul îşi revine mai bine după sarcinile soli­citante de peste zi. Recomand produsele care con­ţin com­ple­xe de vitamine şi minerale, ca Ener­giva sau Vita­mine şi multiminerale, în formula cărora s-au adău­gat plante extrem de bune pentru sănăta­te, care dau un plus de vigoare şi energie. O cură de 2-3 luni este binevenită, chiar obligatorie în sezo­nul rece. Pentru că oricât de atent ne-am alege ali­mentele, nu putem să ne creştem semnificativ imunitatea doar în acest mod. Iarna, organismul are nevoie de un aport suplimentar de nutrienţi. O cură de vitamine şi minerale, alături de produse pe bază de plante gândite anume pentru sezonul rece, ne ajută să trecem iarna în cea mai bună stare de sănătate. Dacă alegem câteva produse Alevia şi începem administrarea lor chiar acum, ne putem bucura de o sănătate de fier tot sezonul rece! Pen­tru că produsele Alevia te ajută să învingi răceala şi gripa!- "Alimentaţia echilibrată" e mai degrabă un mit, pentru că extrem de puţini oameni reuşesc să mănânce corect. Fie nu mân­căm destul de variat (un meniu care să includă multe legume şi fructe proaspete, carne de peş­te), fie alimentele consumate sunt sărace în nutrienţi. 70% din­tre alimentele pe care le con­­sumăm sunt prelucrate in­dustrial şi îşi pierd ast­fel nutrienţii. Alimentele prelucrate au o can­titate dublă de grăsimi, de zece ori mai mult zahăr şi doar o treime din vitamine. O soluţie, în acest caz, este consumul de seminţe crude, fructe uscate şi nuci. Seminţele crude, fruc­tele uscate şi nucile sunt resurse alimentare multifuncţionale, conside­rate importante în dieta zilnică şi care, în viitor, vor reprezenta baza ali­mentaţiei. În plus, consumul de seminţe şi nuci crude ajută la maximizarea nivelului de inteligenţă mentală şi emoţională, datorită grăsimilor de foarte bună calitate pe care le conţin. Pentru un aport op­tim de grăsimi esenţia­le Omega 3 şi Omega 6 reco­mand consumul de se­minţe crude de floarea-soa­relui, dovleac, in, câ­nepă, quinoa, dar şi consu­mul de nuci crude, caju, fistic, migdale, arahide, alune de pădure şi nuci pecan. Important este şi consu­mul de fructe uscate, mai ales în sezonul rece, când nu se găsesc fructe proaspete. Acestea au o mulţi­me de beneficii pen­tru sănătate: un conţinut ridicat de fibre, multe vitamine şi minerale cu efect anti­oxidant puternic. Recomand în special prunele, caisele, smochinele şi curmalele uscate. Gama Food de la Alevia con­ţine 35 de produse: se­minţe, nuci şi fructe uscate, importate de la cel mai renu­mit distribuitor din Olanda.