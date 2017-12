Mama pâinilor: Elena Culda

Maria Culda şi primul colăcel scos din cuptor

Masa cu bunătăţi

Ieronim Marinca, brutarul din Goieşti

Mâna care face pita

Piţărăi

Stau ascunse-n pântecul cald al unui cuptor din Apuseni şi mă aşteaptă. Ca într-un joc de-a v-aţi-ascunselea cu propria-mi co­pilărie. Doar că nu ştiu pe unde se va fi pitit, pe care dintre dealurile înalte, în care din­tre gospodăriile ce se văd din dru­mul principal, ce ţine firul Arieşului Mic. Dacă-aş închide ochii şi-aş începe numă­rătoarea, cred că şi râul acesta, limpede şi rece, de-a lungul căruia merg, s-ar as­cunde undeva, ispitindu-mă să-l găsesc, şi să-l fac al meu, ca într-o joacă nesfâr­şită. De-a via­ţa, de-a dorul. Dar ştiu că asta nu se poa­te. Şi apa fuge de mine, aşa cum au fugit doru­rile, şi tim­pul, şi viaţa. Ridic privirea şi o las să se aga­ţe jucăuşă de ce-a mai rămas verde din iarbă, din păduri. În miez de no­iem­brie, doar fumul ce iese din hornurile ca­selor pare să fie viu. În rest, încremenire şi linişte. Ca-ntr-un tablou realist, pe care n-a mai rămas loc de semnătură.Urc o culme, şi încă una, opintit aproape. Pământul e umed şi noroios pe alocuri. Iarba, măruntă şi încă verde, ni se aşează cuminte sub paşi. Urcuşul ar părea şi el a duce spre nicăieri, dacă n-ar fi moaţa asta slă­buţă şi iute, Andreea, care zâmbeşte mereu, călă­u­ză spre cuptorul cu bu­nă­tăţi. (S-a "gătat coptul"?) Îs gata cu toa­tele, şi pituţele, şi co­lăceii, şi plăcintele cu mere şi cu varză, şi brân­zoai­cele. Sunt scoase cu lo­pata din cup­tor şi-ncolonate pe masa cu şterguri de câ­nepă. "Lu­aţi de mâncaţi din care vreţi!", ne-ndeamnă Le­nuţa Culda, mama An­dreei. Nu mă gră­besc. Ştiu că pâinea tre­buie să mear­gă, întâi şi-ntâi, până la Mai­ca Domnului, şi abia pe urmă, după ce se va fi ră­cit puţin, sfinţită de dru­mul tainic spre cer, va fi bună de mâncat. Aşa-mi spu­nea bunica mea, într-o altă viaţă, parcă... Acum, dându-i pitei ră­gaz de zbor şi în­turnare, îmi îndemn gazda la poveşti.E emoţionată Lenuţa cea blondă. Nu s-a gândit niciodată că felul ei de a face pâine şi a o coace în cuptorul cu lemne poa­te să intereseze pe cineva. Pentru oa­menii simpli, de la ţară, cei mai frumoşi de pe lume, truda zilnică e viaţă, nu po­veste. "Am învăţat târziu să fac pită. Abia pe la 21 de ani, după ce m-am măritat. Aveam o nănaşă care stătea aici, aproape de noi, şi ea mă tot chema lângă ea, ori de câte ori făcea pită-n cuptor, să mă dedau şi eu să fac. Îmi arăta cum se face, cum se învârtoşează aluatul în covată. Nu ştiam să aprind focul în cuptor, mi-era teamă, nu ştiam nici când e gata, să pot băga pita şi să nu se ardă. Tăt îmi spunea soacră-mea că focul trebuie să meargă până albeşte vatra, dar nu înţelegeam. Dar mi-a explicat şi, încet, încet, am învăţat: înainte să faci focul, vatra cup­to­rului e neagră; apoi, când se gată lem­nele de ars, vatra se albeşte şi înseamnă că atunci e pregătit şi poţi să bagi pita. După o vre­me, dacă tot faci, a­jungi să ştii ce şi cum", spu­ne Lenuţa. "După vreo jumătate de oră, când lem­nele sunt arse deja, jarul tre­buie împrăştiat în tot cuptorul, cu dâr­gul, ca să nu fie vatra fierbinte doar la mijloc, unde-au ars lemnele. Şi se mai lasă aşa încă vreun sfert de oră, apoi se trage afară, cu ujogul, ca să nu ră­mână nici cenuşă, nici murdărie pe vatră". A spus Lenuţa "dârg", şi-a spus "ujog". Dic­ţio­narul de regio­na­lisme nu mi-e la îndemână. Dau glas ne­du­meririi şi aflu: "Dârgul e un fel de lopată în­doită, din lemn, cu care tragem ja­rul afară, du­pă ce s-a încălzit cuptorul, iar ujo­­gul e un băţ lung, în vârful căruia se leagă o mână de câr­pe, ca un fel de mătură, cu care se curăţă vatra de jar, să nu rămână nici ce­nuşă, nici nimic alt­ceva. Une­ori, pita se pune pe frun­ze de varză, dar nu în­tot­deauna avem, şi atunci o punem la copt di­rect pe vatră".Taifasului nostru lângă cuptorul de pită i se alătură Maria, o vecină a Lenuţei: "Înainte de a băga pita la copt, trebuie încercat cuptorul, să nu ardă prea tare, că atunci se distruge toată munca noastră şi-i păcat. După ce se scoate jarul, se aruncă în cuptor o mână de făină sau o bucată de hârtie şi, dacă făina se arde sau hârtia se aprinde, înseamnă că mai trebuie lăsat puţin să se liniştească, înainte de a băga pita". Liniştea, desigur. Şi tihna aceea atât de necesară oricărui lucru pentru a dura, pentru a însemna ceva. Tihna aluatului în co­vată, după ce va fi fost frământat, a ve­trei, du­pă ce va fi fost încinsă cu lem­ne, a pitei, după ce va fi fost scoasă, rumenă şi-mbie­toa­re, din­lăuntrul cup­torului. Tihna. Pier­du­tă-n iureşul vre­murilor actuale, dar bi­ne înfiptă încă în viaţa satelor româneşti, risipite pe culmi de munţi. Sfânta tihnă!Şi Lenuţa, şi Maria, au acelaşi nu­me de familie: Culda. Dar nu sunt neamuri. "Om fi fost vreodată, când vreun stră­moş de-al nostru s-a aşezat prin locurile astea. Că tăt satul nostru aşa se chea­mă, Culdeşti, de la numele ce-l pur­tăm". Culdeşti, unul dintre cele 39 de sate ale comunei Vidra din judeţul Alba. Deşi, acum, sate e impropriu spus. Vor fi fost odi­nioară, când familiile erau mai nu­meroase şi nici o casă părăsită. Când şco­­lile erau pline cu sute de copii şi bi­sericile ne­încăpătoare în zi de sărbă­toa­re. Acum, sa­tele moţilor sunt doar nişte cătune, cu familii atât de puţine, de le poţi nu­măra pe degetele de la o mâ­nă. Cu căsuţe locuite de oa­meni uitaţi de vre­me, bă­trâni şi singuri. Doar ici, aco­lo, câte o familie de gospodari încă în putere se încăpă­ţâ­nează să-şi ducă traiul aşa cum l-au lăsat bunii şi stră­bu­nii lor. Asemenea unui copac ce nu-şi lasă rădăcinile smul­se din pământ, chiar dacă trunchiul i-a fost ciuntit pe de-a-ntregul. "Când eram co­pii, la vremea postului Crăciunului, uscam în cuptor mere şi pere, tăiate felii. Acum, nu mai face nimeni. Îi mult de lucru şi nu mai apu­căm. Prune nu ştiu să fi uscat, că cele de pe-aici nu-s prune bistriţe, ci-s mai gra­se şi au suc mult. Altă­dată, spă­lam toate vasele cu ce­nuşă, la-nceputul postului, şi toată lumea pos­tea.Mai sunt şi acum familii întregi care pos­tesc, dar nu mai e ca atunci", spune Le­nuţa. "Şi să ştiţi că, oricât de bune ar fi plă­cintele şi pita, oricât de iscusită femeia ce le pre­gă­teşte, niciodată mâncarea făcută în cuptor nu e mai bună ca la sărbători, la Cră­ciun sau la Paşti. Zici că e altă mâncare, parcă e făcută în rai! Şi în afară de supă, de ciorbă, orice se poate face în cuptor: şi foile pentru prăjituri, şi friptura, şi cartofii... Tăte, tăte!". Maria completează: "Dar să ştiţi că şi zama o facem pe plita sobei şi are alt gust. Orice e mai bun fă­cut pe sobă, că se fac cu îngăduială. Îngă­du­ială de la Dumnezeu, că altfel degeaba ni-i tătă truda. Că doară nici o zi nu-ncepe, pentru noi, nici un lucru ce-l avem de făcut, până nu ne facem cruce şi spunem măcar «Tatăl nos­tru"» Aşa am fost învăţaţi şi aşa trebuie să du­cem şi noi mai departe, cât om putea".A-nceput cu negură ziua asta pe Valea Arie­şului Mic. O umezeală pâcloasă, înce­ti­nind şi gestul, şi gândul. Acum, la ceasul amiezii, soarele se arată puţin de după nori, învăluind totul într-o lumină blândă. S-au anunţat zăpezi peste Apuseni, iar aerul miroase a brad şi-a iar­nă. A sărbători pregătite din vreme. Cu îngă­duială. Ca într-o şezătoare de altădată, cele două femei deapănă mai departe firul amin­tirilor. "Era tare frumos la vremea postului Crăciunului. Făceam şezători, ne adunam în fie­care seară la altă familie, cu toţii, şi tor­ceam, coseam, colindam. Acum, ne-am îm­pu­ţinat şi ne-am înstrăinat. Am ajuns să nu ne mai vizităm, vorbim doar la telefon unii cu alţii", spune Maria.Lenuţa e cu vreo 20 de ani mai tânără, are doar 53 de ani. A rămas orfană de mamă la doar 9 luni, cea mai mică din trei fraţi. I-a crescut o mătuşă. Apoi, după o vreme, tatăl s-a recăsătorit şi a avut, cu cea de-a doua soţie, încă şase prunci. "Doamne, frumos mai era cu casa plină! În dimineaţa de ajunul Cră­ciunului, tăţi copiii mergeau cu piţăruşul. Aveam o bâtuţă din salcie, trasă la mezdreală (un fel de lamă de cuţit foarte mare, folosită la realizarea produselor din lemn - n.red.). Aşa se fă­ceau un fel de cârlionţi lungi, din lemn, la bâtuţa aceea, care se şi chema colindă. Şi luam toate casele la rând, la co­lin­dat. Primeam poa­me, me­re, biscuiţi, nuci, bom­boane. Apoi, când ne în­tor­ceam acasă, goleam trăistu­ţele şi aşezam pe soiuri tot ce am primit. Numai tata lucra, iar bradul ce-l aveam îl îm­podobeam cu bunătăţile pe care le primeam um­blând cu piţăruşul. Doam­ne, ce frumos mai era! Mai fru­mos ca ori­când... Acum, nu mai mer­ge nimeni cu piţă­ru­şul. E singurul obicei de aici care s-a pierdut. Şi-i tare păcat! Mai mergem cu colinda, dar am rămas numai vreo cinci-şase familii în ­zonă, nu ne adunăm prea mulţi. Au fost vre­muri în care eram, într-o ceată, 30-40 de co­lin­dători. Ge­neraţia noastră încă mai păs­trează nişte tra­diţii, dar tinerii, dacă apu­că cu obiceiurile noas­tre, dacă se aşează aici, la munte, or mai du­ce-o, dar la oraş e alt­fel"."Pâinea frământată acasă nu e la fel de albă cum e cea făcută la malaxor, într-o bru­tărie sau într-o fabrică de pâine. Pentru că ma­laxorul acela are altă putere decât mâna omului. Dar nici o pâine frământată de uti­laje nu va avea vreodată gustul la fel de bun ca al pâinii frământate de mână şi coaptă în cup­torul cu lemne", spune Stănica Bec. De 22 de ani, are o mică brutărie pe Valea Arie­şului Mic. Cele peste 100 de pâini coapte zilnic aici ajung în magazinele alimentare de pe toată valea, ba şi în cele din Câmpeni şi Abrud. În fie­care dimineaţă, Stă­nica duce moţilor pâi­nea cea de toate zilele. Sunt mulţi care-şi lasă agăţată la poartă o plasă, cu banii po­tri­viţi pentru o pâine, două sau câte are familia ne­voie. Stănica pune pâi­n­ea, ia banii şi merge mai departe. Nu s-a-ntâmplat ni­cio­dată să fure cineva banii sau pâinea din poartă. O da­tă sau de două ori pe săp­tămână, Lucian şi Că­tălin, cei doi băieţi ai Stănicăi, străbat că­tu­nele de pe culmi, să ducă pâine proaspătă celor ce încă mai locuiesc pe-aco­lo. "Majoritatea au telefon mo­bil şi ne sună să ne spună ce au nevoie. Le du­cem nu nu­mai pâine, ci şi tă­râţe pentru ani­male sau dife­rite alte pro­duse ali­men­tare. E greu când e zăpadă, dar ci­neva trebuie să facă şi asta, iar dacă pu­tem să-i ajutăm, cum să n-o fa­cem?", zice Lu­cian Bec.Brutăria familiei Bec e pu­ţin mai mare decât o came­ră obişnuită. E dotată cu uti­laje mo­derne, conform stan­dar­de­lor. În fiecare sea­ră, din cuptorul uriaş iese pâi­nea moţilor din Apuseni. Şi aici e coaptă pe vatră, doar că fo­cul nu e făcut cu lemne. Un utilaj special, pe bază de combustibil lichid, aşe­zat la gura cup­torului, scoate pe gură o flacără uriaşă. Pare o di­hanie mare şi neagră, ase­me­nea zmeilor din poveştile copi­lă­riei. Pâinile, a­lin­tate deja de mâi­nile bru­ta­ru­lui, par prunci în­făşaţi, adormiţi, unul lângă altul, în troacele de lemn, pe ştergurile curate, de pânză albă. Când di­hania va fi po­tolită printr-o simplă răsucire de bu­ton, pâinea va ajunge în cuptor şi, răsfăţată de căldură, va creşte şi se va ru­meni frumos, numa' bună de mân­cat. Nu îna­inte, însă, de-a-şi face, şi ea, drum până la Maica Domnului.De ce pâinea făcută aici nu lasă atâtea firi­mi­turi ca cea de la oraş, întreb? Există vreun ingredient secret? "Nu e nici un ingredient secret, doar că pentru ca pâinea să dos­pească mai iute şi, să se poată coace mai multe cuptoare de pâine decât ar fi normal într-un ritm obişnuit, se pune mai multă drojdie în aluat. De aceea, pâinea se şi stri­că mai repede, are aspect de burete şi um­ple masa de firimituri.Nici făina nu mai e foarte bună, din păcate. Tot în favoarea can­­tităţii se renunţă la calitate şi se să­ră­ceş­te grâul de tot ce e mai bun", spune Ie­ronim Marinca, brutarul din Goieşti. Are doar 40 de ani, iar de 18 ani, lucrează ca bru­tar. Un zâmbet liniştit îi luminează per­manent faţa. Mânuieşte cu uşurinţă şi sacii de făină, şi aluatul gata dospit, şi dihania scuipătoare de foc din gu­ra cuptorului. Iar la sfâr­­şit, când pâinea e ga­ta coaptă, o scoa­te pe o lopată lun­gă, de lemn, şi o aşează, bu­cată cu bu­­ca­tă, pe o eta­jeră spe­cia­lă. Unde va sta până di­­mi­neaţă, când îşi va afla drum spre masa mo­ţilor de pe valea Arie­şului Mic.Pâinea cea de toate zi­lele. Coaptă, o dată pe săp­tămână, în cuptorul cu lemne al câtorva fa­mi­lii de moţi. Sau, în fie­care noap­te, în micuţele bru­tă­rii de familie din Apu­seni. Pâinea cea de toate zilele. Rugăciune în­trupată, cu rost şi în­gă­duială de la Dumnezeu.