Volumele colective pe o temă aleasă de edi­tori sunt atrăgătoare prin numele autorilor con­vo­caţi şi prin varietatea textelor, de la povestiri selfie la eseu şi de la ficţiuni la "obiecte narative neidentificate" (ODN). Toate destul de scurte încât să nu plictisească. Cu titlul înşelător al unei cărţi motivaţionale, volumul colectiv de anul acesta de la Humanitas nu propune terapii antidepresive pentru realitatea enervantă în care ne e dat să trăim şi care ne afectează nu doar "na­turelul simţitor" ci şi existenţa cotidiană în as­pectele ei concrete. Subiectul din titlu e ilus­trat cu o colecţie pestriţă de texte, după chipul şi asemănarea celor 17 autori care le-au produs. Ştiut fiind că noţiunea de fericire are o noimă strict personală, legată în special de viaţa afec­ti­vă, intelectuală, spirituală, de un punct cul­mi­nant al acestora, mai la îndemână e să scrii des­pre bucurie, plăcere, stare de bine. Năzuinţa spre ele s-a democratizat, dar deciziile politice de care depind le tot îndepărtează în ultimii ani cu promisiuni mincinoase, ca linia imaginară a orizontului. Fie că e vorba de hedonismul con­su­merist dependent de bani, de extaz în cuplu sau de aspiraţii spiri­tua­le cu momente de gra­ţie, "fericirile" din car­tea pe care vi-o re­co­mand azi nu prea au ni­mic în co­mun cu cele din "Pre­­dica de pe mun­­te", ci mai curând cu satis­fa­ce­rea unor nevoi nor­ma­le, într-un regim abe­rant.Volumul se des­chi­de cu o selecţie de frag­men­­te în te­mă din caietele lui Cioran ("Pa­ra­doxul poporului român es­te că e deo­po­trivă ne­fericit şi uşu­ra­tic"; "Există un «pe­simism româ­nesc» sau mai degrabă o «tea­mă de a trăi» pe care am moş­te­nit-o") şi se în­che­ie cu un ches­tionar de acum 12 ani din "Di­lema ve­che" des­pre "fericirea pe care mi-o vi­sez" (des­­tui dintre respondenţi, nume cunos­cute, aveau vise în principiu realizabile într-o lu­me aşezată). Între aceste două borne, găsim ese­uri fi­losofice (Ga­briel Liiceanu şi H.R. Pata­pie­vici), mostre ale pei­sajului uman românesc din tre­nuri (re­mar­­cabilă, ca de obicei, Ioana Pâr­vu­lescu) şi mi­cro­bu­zele de navetă (Dan Tă­pălagă), o sur­prin­zător de sensibilă re­pre­zen­tare a fe­ricirii în dra­goste (Radu Paraschivescu) sau po­sibilitatea spi­ri­tu­lui de a accede la fericire chiar şi în îm­pre­jurări groaznice (Monica Pillat). Între cu­noaş­tere li­vrescă şi experienţă vie, unii gă­sesc bucu­rii în manifestări cotidiene obişnuite, alţii în ieşirea din cadrul impus, unii o leagă de cir­cumstanţe no­ro­coase şi întâlniri excep­ţio­na­le, alţii de pierderea legăturii cu o realitate com­plezentă. Pe lângă scriitorii ce au participat şi la alte vo­lume colective de la Hu­ma­nitas, veţi a­vea sur­pri­za să citiţi şi neofiţi in­te­resanţi prin con­­­­fe­siunile lor, precum Clotilde Armand (care are 5 copii!) sau o americancă trăz­nită, stabilită în­­­­tr-un sat din Argeş, care pri­veşte alternativ şi dină­un­tru şi din afară lumea noastră. Dacă e să aleg, cel mai mult mi-a plăcut textul lui Andrei Pleşu - despre care cred că e cel mai inteligent, co­erent, firesc şi sim­pa­tic dintre personalităţile publice de la noi - pe care l-am citit cu încân­tare. Căci, dintre plă­cerile puse în slujba feri­ci­rii, n-ar trebui uitată "plăcerea textului", bucuria lecturii.