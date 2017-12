Vă scriu cu speranţa că îmi veţi ajuta fratele, în vârstă de 55 de ani. Acum doi ani a fost operat de tumoră la vezica urinară. La ultimul control s-a constatat că tumora a recidivat şi este programat pentru o nouă intervenţie chirurgicală. Urologul i-a explicat că vezica lui e predispusă la formarea tumorilor, care se dezvoltă în stratul superficial care căptuşeşte vezica pe interior. Tumorile can­ce­roase trebuie îndepărtate înainte de a se răs­pândi în musculatura peretelui vezicii. Vă rog din suflet să-mi recomandaţi un tratament sau un re­gim de viaţă pentru a împiedica pe viitor for­marea acestor tumori. Vă mulţumesc.Vă rog să mă ajutaţi şi pe mine cu un sfat, pen­tru că sunteţi ultima mea speranţă. Mama, în vârstă de 61 de ani, a fost ope­rată acum trei ani de cancer de sân (mastectomie stângă). A urmat trata­mentele prescrise, evoluţia a fost bună, dar de atunci vomită aproape tot ce mănâncă şi nu mai suportă niciun miros. Singurul "aliment" după care nu vomită imediat este ceaiul. Ana­lizele îi ies foarte bune, am fost cu ea şi la Bucureşti pentru investigaţii, dar medicii nu i-au găsit nimic. Cu toate astea, a slăbit aproape 20 de kg. Îi rog pe specialiştii dvs. să-mi dea un sfat: cărei specialităţi medicale să mă adre­sez, având în vedere că din punc­tul de vedere al oncologilor, mama e sănă­toasă? Vă mul­ţumesc!Am 42 de ani şi acum un an, pentru că aveam un fibrom uterin foarte mare, am suferit o histerectomie, intrând for­ţat la menopauză. La două-trei luni de la operaţie am început să am dureri îngrozitoare de articulaţii. Mi s-a prescris tratament cu Aulin, Voltaren retard, Fla­mexin, dar în zadar, durerile nu cedează. Mi s-a făcut şi o scin­ti­grafie osoasă şi atunci mi s-a pus diag­nosticul de poliartropatie infla­ma­torie. Îmi puteţi da mai mul­te amănunte despre această boală? Cum se poate tra­ta? Există şi remedii naturiste? Vă mulţu­mesc şi aştept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră.Dragi cititori, vă rog să mă ajutaţi şi pe mine cu un sfat, un tratament, un leac auzit de la bă­trâni, pentru că sunt o femeie dis­perată. Am 53 de ani, sunt sin­gură, nu am fraţi sau surori, soţul mi-a murit de tânăr într-un acci­dent şi nu am avut copii. Acum 10 ani am fost diagnosticată cu diabet de tip II. Am ţinut un regim alimentar strict, am luat pastilele prescrise, dar în iunie mi s-a depistat la ambii ochi retinopatie diabe­tică cu dezlipire de retină. Am fă­cut 3 şedinte de terapie cu laser, dar rezultatele sunt zero! Îmi este groa­ză că voi orbi şi nu are cine să mă ajute. Mă în­cred în bunăvoinţa dvs. şi mă rog la bunul Dum­ne­zeu să vă răs­­plă­tească.De ani de zile citesc această pagină, cu gândul că aş putea ajuta cu un sfat din experienţa mea de mamă a 6 copii, trecuţi prin tot felul de boli. Şi chiar am trimis câteva leacuri pe adresa redacţiei. Dar nu m-am gândit că vă voi scrie pentru a vă cere ajutorul. Am fost totdeauna o femeie zdra­vănă şi sănătoasă. Problemele au apărut după ce am intrat la menopauză. Am stări de rău la schim­barea presiunii atmosferice, la vremea rece, obo­sesc foarte repede, mi se usucă gâtul şi simt că mi se pune un nod în gât şi mă sufoc. Me­dicul de familie m-a trimis la endo­crinologie, unde mi s-a pus diag­nos­ticul de guşă microno­du­lară. Vă rog să mă ajutaţi cu un tra­tament naturist. Vă mulţu­mesc şi vă iubesc.Bună ziua. Vă descriu cazul fe­tiţei mele, în vârstă de 10 ani, cu spe­ranţa că voi găsi prin dvs. o soluţie pentru a o scăpa de polipi, fără ope­raţie. Până acum a suferit două intervenţii chirur­gicale şi polipii s-au refăcut. Are nasul în per­ma­­nenţă înfundat, sfo­răie noaptea şi respiră nu­mai pe gură. Din această cauză, în fiecare iarnă face "roşu în gât". Vă mulţu­mesc şi Dum­nezeu să vă ajute!Sufăr de nevralgie de trigemen şi am dureri insuportabile. Am urmat mai multe tratamente date de medicul neurolog, dar fără rezultat: du­rerile s-au ameliorat pentru scurt timp, apoi au revenit. Acum fac tratament cu Carbamazepină dimineaţa şi seara câte o pastilă, dar nu îşi mai face efectul. Îi rog pe cititorii revistei sau pe spe­cialişti să mă ajute şi pe mine cu sfaturi şi reco­mandări, pentru că nu mai pot suporta durerile. Vă mulţumesc,Am 30 de ani şi am rămas fără dinţi din cauza parodontozei. Când am auzit că o lucrare cu implanturi mă poate duce la 3000-5000 de euro, era să cad de pe scaunul den­tistului. De unde să scot atâţia bani? Ştiţi vreo clinică de stat, cu preţuri decente, unde se fac implanturi?