La copiii mici, nu se poate face tratament intern cu propolis, dar mama poate lua câte 20 picături de tinctură de propolis (30% diluate), de 3 ori pe zi. Prin laptele pe care-l va suge copilul, va primi o se­rie de substanţe foarte utile pentru întărirea imuni­tăţii. De asemenea, va fi foarte bine dacă mama va face şi o cură de sucuri de legume: morcovi, pă­trunjel, salată, spanac etc. Cel puţin 300 ml pe zi.Tratament pentru copil, cu unul dintre prepa­ratele de mai jos:* Sâmburi de nucă măcinaţi se amestecă în părţi egale cu făină de grâu şi pentru a forma o pastă se va pune smântână proaspătă (de preferinţă caimac). Se vor amesteca cele două componente, după care se va pune pe răni, pentru grăbirea colectării puroiului.* Muguri de plop (de la plafar) se mărunţesc, se umectează cu puţin alcool câteva ore (2-3), apoi se pun într-o cratiţă pe baie de apă, cu o cantitate egală de ceară de albine şi aceeaşi cantitate de ulei de floarea soarelui. Se fierbe pe baia de apă la foc mic, 4 ore, după care se va strecura prin tifon, stor­când bine reziduul. Se toarnă în borcănele mici, amestecând până la răcire cu un beţişor de lemn, pentru a nu se solidifica în straturi. În final, va avea consistenţa unei creme. Dacă e prea tare, se mai adaugă ulei. Prea moale, se adaugă ceară. Se va fo­losi ca o cremă pentru locurile afectate. Se va aplica după ce a fost spălat local cu un ceai de flori de muşeţel sau de gălbenele. Este un preparat uşor de executat în orice casă şi are un efect foarte bun în piodermitele copiilor mici.* Se iau două linguri de flori de gălbenele şi două de flori de iasomie, se opăresc cu 250 ml apă clocotită, se acoperă cu un capac şi se lasă să se infuzeze (nu se fierbe, deoarece se evaporă o serie de substanţe foarte active) timp de 10-15 minute. Se strecoară şi se foloseşte la spălături şi comprese aplicate pe locurile afectate. Se schimbă des, pentru a nu se usca pe piele, şi în acest fel, desprinzân­du-se, să facă o nouă rană. Se menţin permanent umede. Compresele se vor pune călduţe. Atenţie, trebuie să se folosească comprese sterile, din tifon, care trebuie aruncate după folosire. Nu se refolo­sesc şi nu se spală, deoarece nu aveţi posibilitatea să le sterilizaţi.Stimată doamnă,Sunteţi tânără, la cei 20 de ani, dar aţi avut parte de o educaţie ateistă (ca majoritatea) şi sfatul meu este ca pri­ma dată să vă întoarceţi faţa către Dum­nezeu, pe care-L veţi găsi în biserică sau în timpul rugăciunilor. După ce v-aţi apropiat de Dumnezeu, cercetaţi natura şi veţi vedea că a lă­sat pentru fiecare afecţiune o serie de plante care v-ar putea aduce vindeca­rea, dar numai dacă credeţi cu ade­vărat în ajutorul său. Tratamentul dvs. va fi unul de dezin­toxicare, cu care va trebui să începeţi. Pentru aceas­ta, 7 zile veţi ţine post şi vă veţi ruga zilnic. În zilele de post, nu veţi mânca nici un produs alimentar din carne. Postul, dezintoxicarea psihică prin rugăciune şi în plus o clismă seara vă vor curăţa organismul.Adăugaţi la alimentaţie multe legume, fructe şi mai ales sucuri de legume - de orice fel şi în orice cantitate. La început, luaţi-le diluate, apoi aşa cum le obţineţi din storcător.Suplimentar folosiţi unul dintre ceaiurile de mai jos:* Coada-calului infuzie: o linguriţă de plantă la 250 ml apă clocotită. Se pot bea 3-4 căni pe zi, timp de 14 zile.* Troscot infuzie: 1-2 linguriţe plantă în 250 ml apă clocotită. Se beau 2-3 căni pe zi, tot 14 zile.Urmăriţi apoi modificările apărute în organism care vor fi foarte evidente - greutate, ten, unghii, păr. Între timp, faceţi o tinctură din: 20 g foi de dafin măcinate praf, 20 g pătrunjel verde frunze mărun­ţite, 50 g rădăcină păpădie mărunţită, 20 g rădăcină obli­geană, 500 ml alcool alimentar 70°. Se pun toate într-o sticlă care se închide ermetic. Se ţine 14 zile, agitându-se zilnic, de 3-4 ori. După 14 zile, strecuraţi şi stoarceţi reziduul. În ziua în care e lună plină, luaţi 20 de picături, de 3 ori pe zi, timp de 5 zile. Aşteptaţi din nou luna plină şi luaţi din nou tot 5 zile. Este un tratament simplu, care dă foarte bune rezultate. Dacă nu s-a rezolvat în prima lună, se va rezolva cu certitudine în a doua. Pe urmă, veţi mai lua tot câte 20 de picături, de 3 ori pe zi, cu 5 zile înaintea men­strua­ţiei.Psihosomatica este disciplina care studiază modul în care problemele noastre sufleteşti ne afec­tează corpul, biologicul. Cercetările de profil au relevat că problemele de comunicare cu semenii şi cu sine ale unui individ se răsfrâng deseori în afecţiuni ale sistemului respirator. Aceste cercetări au ajuns la concluzia că problemele căilor respira­torii pot să denote: existenţa unor tensiuni pe care persoana respectivă le resimte în spaţiul ei vital (familie, prieteni) şi care o sufocă psihic, îi "iau aerul" sau chiar refuzul de a trăi (din diverse mo­tive, ce nu sunt neapărat conştientizate). Plămânii reprezintă viaţă, nu numai în sens biologic, ci şi în sens spiritual. S-ar putea ca fratele dvs. să fie "sufocat" psihic de cineva sau de o anumită situaţie din viaţă (pot fi şi elemente din trecut). Vă sfătuiesc să vă adresaţi unui psihoterapeut bun, care să investigheze aceste direcţii.Pentru afecţiunea de care suferiţi, vă recomand un tratament alternativ cu flori de sânziene (drăgaică) şi sal­vie (jaleş). Ceaiurile se prepară la fel: o linguriţă de plantă se opăreşte cu un sfert de litru de apă, se lasă să se infu­zeze 3-4 minute, se strecoară. Trata­mentul: se face gargară adâncă, de 5-6 ori pe zi. Zece zile cu ceai de sân­zie­ne, 10 zile cu ceai de drăgaică. Extern: folosiţi împachetări cu foi de varză albă zdrobite. Se aplică pe zona gâtu­lui, de seara şi până dimineaţa. Acest tratament se aplică în: amig­dalite, inflamaţii ale faringelui, boala glandei tiroide, guşă, paralizie a cor­zilor voca­le, tumori canceroase pe la­ringe şi esofag, precum şi ulceraţii de tot felul.Pentru furunculii copţi sau care abia se for­mea­ză se ia un gălbenuş de ou şi se amestecă cu făină, până devine de consistenţa plastilinei. Turtiţa for­ma­tă se aplică direct pe furunculi, care prin această aplicare se coc, se sparg şi se vindecă, fără să trebuiască să îi spargeţi dvs. Turtiţa "trage" din ei tot puroiul. Se lasă de seara până dimineaţa. Se repetă operaţia dacă nu a trecut definitiv.Ca să nu mai faceţi furunculi, luaţi doză puter­nică de vitamina B1+B6+B12 injectabil, timp de 10 zile. Rugaţi-vă la Dumnezeu cu lacrimi, adică din suflet, şi vă va ajuta. Mergeţi la biserică şi cereţi părintelui (preotului) mir sfinţit, vă ungeţi corpul (părţile afectate) cu el şi vă rugaţi să vă tămăduiască bu­nu­lui Dumnezeu. Rugaţi-vă di­mi­neaţa şi seara. Mirul să fie din postul Paştelui. Rugaţi preotul să vă facă slujba sfântului Maslu. Dumnezeu să vă ajute!Doamnă Mira, vă scriu, pen­tru că ştiu ce în­seamnă demenţa vasculară, Parkinson şi neuro­pa­tie. Prietena mea, o persoană în vârstă, care nu mai ştia de ea, unde se află, cum să se îmbrace, cine sunt persoanele din jurul ei etc., a primit spri­jinul altei prietene, care a citit în "Formula AS" de un cabinet naturist din Bucureşti care i-a trimis ur­mătorul tratament: Seraflex, Pycnogenol şi Fosfo­sercaps. Un tratament-minune! După două săptă­mâni, nu mai avea picioarele amorţite, era lucidă perfect, starea ei era de nerecunoscut. Acum are 4 luni de tratament şi vreau să vă spun că este activă, aşa cum era altădată. Dragă redacţie, mă rog la Dum­nezeu să vă dea sănătate, să ne puteţi ajuta cu sfaturi utile şi mai departe.Cu drag şi mii de mulţumiri tuturor. Vă iubesc,Există o teorie, confirmată de practică, după care coloranţii sunt absorbiţi de agenţii patogeni pe care îi distrug. Dintre aceşti coloranţi, cei mai cu­noscuţi sunt violet de genţiană şi albastru de meti­len. Să faceţi gargară cu unul dintre ei, de câteva ori pe zi. De asemenea, este eficientă şi gargara cu oţet diluat puţin. Vă doresc sănătate!Dragă Bianca, sună la d-l ing. chimist Mircea Bocan, la S.C. Algo, Alba-Iulia (tel. 0788/35.12.81) şi urmează tratamentul cu argilă pe care-l oferă din 1993. Multă sănătate!Doamnă Georgeta, sunaţi la Compania ROM­VAC (tel. 031/824.30.50), ce exportă medicamente foarte bune în 14 ţări. Au laborator. Adresa este: Compania ROMVAC - Voluntari, Şoseaua Cen­turii nr. 7.Până la tratamentul ce vă va fi indicat, nu mân­caţi brânză de vaci. Aveţi voie iaurt. Sunt bune cea­iul de gălbenele, ceaiul de măceşte (zdrobite), care are multă vitamina C. Luaţi vitamine. Pâinea ar trebui să nu conţină drojdie. Doamne ajută, vă spune o persoană de vârsta dvs.