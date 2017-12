O ştiu de la o bătrâ­nă, am încercat-o pe mine şi mi-a fost de fo­los. Nu ne­ce­sită un re­gim special, bi­­ne­în­ţeles, nu fa­ceţi abuz de za­hăr şi în­­lo­cuiţi prăji­tu­rile cu fructe. În reţetă se utilizează ceapă, care are ca­pacitatea de a reduce greu­tatea corporală şi dă re­zul­tate bune şi în tra­tarea com­pli­caţiilor apărute în urma obezităţii. Re­ţeta: 3 cepe tă­ia­te, curăţate de coajă, se fierb 20 de minute într-un litru de apă. Se strecoară şi se bea o ceaşcă în fiecare seară, timp de 5 zile. Dar aten­ţie, pulpa ce­pei are un efect laxativ, aşa că nu tre­buie să abuzaţi. După cele 5 zi­le, luaţi câte­va zile pauză. Eu am slăbit 3 kg în cele 5 zile. Succes!