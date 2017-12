Cre­zând-o înfo­me­tată, i-am lăsat de mân­care în­tr-un colţ. După mai multe astfel de vizite, am găz­du­it-o. Se ob­ser­va că mai trăise în casă. N-a mai ple­cat, deşi din când în când cerea să iasă afară, dar se întorcea după o oră, două. N-a stricat şi n-a mur­dărit niciodată nimic, deşi o lăsam în toată casa. Era cuminte, educată, rar cerea ceva de mâncare, doar la ora mesei se aşeza lângă farfurioară, dacă nu se găsea nimic în ea.Într-o zi, întâmplător, după ce ieşise afară, am vă­zut-o pe iarbă, înconjurată la oarecare distanţă de şase motani admiratori. Mi-a venit atunci în minte nu­mele Ciciolina şi, ară­tând-o unei vecine, aşa am bo­tezat-o. După două luni, scâncea ţinându-se după mi­ne. Am în­ţeles că urma să vină "lume nouă" în ca­să. Aşa au apărut trei pisoi, între care unul negru, cu un bucheţel de fire albe în piept, somnoros şi le­neş. Când s-a mărit, nu mieuna, scotea doar două su­nete ce semănau cu două silabe, "ţi-ţi". Aşa s-a bo­te­zat singură Ţiţi, şi era la fel de cuminte şi de cu­ra­tă ca mama ei. Am păstrat-o ca să se joace amân­două, noi fiind aproape toată ziua plecaţi la serviciu. Sea­ra, când ne întorceam, cele două mâţe ne des­tin­deau cu dră­gălăşenia lor. Dar într-o seară, Cicio­li­na n-a mai venit din plimbarea ei şi, pentru că plo­ua, mi s-a părut suspect şi am plecat să o caut. Am găsit-o pe carosabilul străzii, apla­tizată de roţile unei ma­şini ce trecuse de-a lungul corpului ei. Stra­da este o alee rar circu­lată. Un ins fără suflet îşi sa­tis­­fă­cuse impulsul criminal de cruzime vâ­nă­to­reas­că. Du­rerea mi-a fost atenuată de gândul că a murit ins­tantaneu. Mângâierea a fost Ţiţi, care, ne­în­ţe­le­gând ce s-a întâmplat, privea de­seori spre uşă, aşe­zân­du-se în aşteptarea ma­mei care nu mai ve­nea. Apoi a uitat, ataşându-se mult de noi. O atră­geau mult florile. Le mi­rosea pe rând, dar nu le ru­pea, nu răsturna glastra sau ghi­veciul niciodată şi, uneori, o găseam dor­mind lângă ele. Dimineaţa se scula odată cu noi, se instala pe scaunul ei, în timp ce noi ne beam cafeaua, şi ne răspundea cu un "miau", de câte ori vorbeam cu ea. A fost bolnavă, ope­rată de pio­nefrită, a scăpat. A fost mân­gâierea zilelor noas­tre 10 ani. Anul trecut s-a îmbolnăvit iar, şi am în­ţe­les de la medic gra­vitatea bolii. Plângeam şi o mân­gâ­iam, ţinân­d-o în braţe. Văzând lacrimile alu­ne­cân­du-mi pe faţă, s-a oprit din tors, şi-a luat lăbuţa dreap­­tă de pe umărul meu, trecându-mi-o în­cet peste faţă, de sub ochi până la bărbie. Gestul a ră­mas în memoria mea ca un semn de tandreţe desă­vâr­şită. De 1 martie, anul tre­cut, ghe­mu­leţul meu de Rai s-a stins lângă flo­rile de frezie albe.Unele momente de viaţă sunt uimitoare, dacă le pri­veşti cu atenţie. După un an, în martie anul aces­ta, ieşind pe aleea blocului seara, văd că vine direct spre mine un ghe­muleţ negru, cu o coadă stufoasă cu peri lungi, pe care o purta în sus, ca pe un brăduţ. Era un pisic slăbuţ, prietenos, înfometat şi probabil pă­ră­sit de cineva. Ulterior, când am ajuns cu el în apar­­­tament, mi-am dat seama că venise spre mine, ple­­când de sub liliacul sub care o îngropasem pe Ţiţi. De sus, din Raiul ei cu pi­sici, îmi trimisese o mân­gâiere.