Sunt însă şi artişti care înţeleg rostul rânduielilor de Sărbători şi au aşteptat, răbdători, ca ele să se apro­pie cât se cuvine, înainte de-a porni să le însu­fle­ţeas­că. Originar din Ţara Lăpuşului, Grigore Leşe este unul dintre rarii promotori ai tradiţiilor auten­tice româneşti. De aceea, Crăciunul alături de el este întotdeauna o sărbătoare. Anul acesta "horito­rul" îi aşteaptă alături de el pe toţi iubitorii folclo­rului românesc, pe 4 decembrie, la Sala Studio a Tea­trului Naţional "I. L. Caragiale" din Capitală. Pen­­tru această ocazie a pregătit un spectacol educa­tiv, în care va juca rolul colindătorului-povestitor, dez­legând misterul colindelor de demult. "Îmi do­resc, în primul rând, să le aduc oamenilor mai aproa­pe povestea colindului şi a colindatului. Să le transmit starea de în­ceput şi de sfârşit de an, de rege­nerare a timpului şi a lumii", spunea el. Gri­gore Leşe va prezenta colin­dul des­pre facerea lu­mii, colin­dul de ogrăzi, colindul de cân­tec, cântece de stea şi mul­ţămituri." Nu va face lucrul acesta de unul singur, ci va aduce cu el pe scenă mai mul­te cete de colindători din: Râşca, Titeşti, Şinca Nouă, Vinerea şi Că­lăraşi. "Sunt colin­de pe care trebuie să le cântăm pentru a ne feri de prăvălirea în ni­mi­cul de fiecare zi. Prin colinde vom comunica cu lumea, cu sufletele morţilor, căci se reîn­noieşte timpul. Iisus Hristos se naşte, ceea ce înseamnă bu­cu­rie, împlinire, bogă­ţie, lu­mină, cuvânt şi întru­pare. Naşterea lui Iisus este sărbătoarea daru­rilor şi trebuie să îm­plinesc legea pământu­lui", declara artistul.Desprinse din patrimoniul cultural românesc, colindele selectate de Grigore Leşe, pe ritmuri şi texte străvechi, vor aduce, cu câteva zile înaintea Crăciunului, lumina sărbătorilor în sufletele celor prezenţi la concert. "Colindatul este un ritual pre­creştin, bărbătesc. Manifestările sunt complexe: oamenii se maschează, dansează, colindă din casă în casă, cântă pe drum. Toate acestea ne duc cu gândul la vechile serbări ale lumii antice. ... Ştiţi de ce umblu eu a colinda? Unu - să mă împac cu mine. Doi - să mă întâlnesc cu cei mulţi. Trei - să mă bucur de întâlnirea asta. Asta-i colin­da!", spunea Grigore Leşe.Şi nu doar fanii bucu­reş­teni ai lui Grigore Leşe se vor bucura de Crăciunul acesta de colinde curate şi adevărate. Artistul a mai pregătit un spec­tacol, pe 19 decembrie, la Casa de Cultură a Sindi­catelor din Constan­ţa. Acolo nu va că­lători însoţit de ce­tele de colindători care îi ţin isonul în Bucureşti, ci de trei artiste-interprete: Mihaela Pletea (so­prană), Maria Chifu (fagot) şi Olga Po­dobinschi (pian). Ele îl vor ajuta să pu­nă în scenă colin­de vii: colinde de gazdă, de june, de fată, cosmogonice, satirice, precum şi cântece de stea ce vestesc Naşterea Mântuitorului.Grigore Leşe este o voce uni­că în spaţiul muzical românesc. S-a născut pe 20 februarie 1954, în Stoiceni, Maramureş, şi a ab­solvit Academia de Muzică "Gheor­ghe Dima" din Cluj - Fa­cultatea de Interpretare (fagot). Este doctor în muzică şi profesor asociat la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, unde pre­dă cursul de etnomuzicologie. A primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii "Vasile Goldiş" din Arad.Nefiind adeptul înregistră­ri­lor, Grigore Leşe nu are un ma­terial discografic impresionant, însă toate producţiile sale muzi­cale de până acum - "Cântec pastoral" (1996), "Cântece de cătănie şi hori" (2000), "Horile vieţii" şi "Aşteptând Crăciunul" (2005), "Grigore Leşe - Le chant de Lăpuş" (Paris-2009), "Grigore Leşe şi aromânii fârşeroţi" (2011), "De dragoste, de război, de moarte, de unul singur" (2011) - poartă amprenta unei perso­nalităţi artistice unice. "De-a lungul anilor am căutat să interpretez cântecele care se găseau în sufletul oamenilor, or cântece de acest fel sunt foar­te puţine; de aceea pot spune că nu am un reper­toriu foarte vast, căci mai presus de orice am vrut să păstrez calitatea; eu nu scot muzică pe bandă rulantă", spunea artistul.(Biletele pentru concertul lui din Bucureşti, de pe 4 decembrie, de la Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" au preţuri cuprinse între 60 şi 100 lei, şi pot fi achiziţionate online pe tnb.ro sau la casa de bilete a TNB.)Pentru concertul din 19 decembrie de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, biletele au preţuri cuprinse între 60 şi 80 de lei, şi pot fi achi­ziţionate online pe startickets.ro.