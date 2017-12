ă

Pelin

Rostopasca

În medicina naturistă se ştie că starea de sănătate a trupului şi a sufletului se bazează într-o foarte mare măsură pe echilibrul între două procese fun­da­mentale ale fiinţei noastre: asi­mi­larea şi eliminarea. Cel mai adesea, boala apare atunci când, într-o formă sau alta, asimilăm mai multe toxine decât putem elimina. Dacă, de pildă, trăim într-o aglomeraţie urbană şi inspirăm zilnic noxele a mii de ţevi de eşapa­ment, bem o apă de calitate îndoielnică şi ne hrănim cu ali­mente "pre­sărate" cu tot felul de aditivi chimici, la un moment dat organismul nostru va fi împovărat de sub­stanţe nocive. Aceasta va duce la o scă­dere a capacităţii naturale de apărare, iar de aici până la boală nu mai este decât un singur pas. Din fericire, me­dicina naturii ne pune la îndemână mij­loa­ce de pu­ri­ficare cât se poate de eficiente. Pentru că întă­rirea imu­nităţii nu se poate face decât pe un organism spălat de zgure şi de toxine, astăzi ne vom referi la deto­xifierea cu ajutorul plantelor depurative şi amare.Rolul lor este să facă o "curăţenie generală" a or­ga­­nis­­mului, determinând intensi­ficarea eliminării reziduuri­lor pe toa­­te căile principale: transpiraţie, urină şi fecale. Purificarea deter­mi­nată de ele este atât de intensă, încât la persoanele foarte intoxicate pot apărea într-o primă fază fenomene deru­tan­te şi nu întotdeauna foarte plăcute, cum ar fi: trans­pi­raţia abundentă şi cu un miros mai neplăcut ca de obi­cei (după care se reduce cantitativ şi devine ino­doră), uri­na­rea frecventă, mici erupţii tegumentare (care se vin­decă extrem de rapid, fiind vorba de o reacţie de vin­de­care). În flora noastră sunt mai bine de 30 de plante depurative, unele mai intense ca acţiune, altele mai blânde. Dintre acestea, am se­lec­tat câteva cu efecte puternice, dar în acelaşi timp neagresive şi pe care le puteţi găsi cu uşurinţă:- are cele mai com­plete efecte. Rezultate deosebite se obţin în cazul persoanelor foarte sen­­si­bile la bolile sezonului rece (în spe­cial la guturai şi bron­şită), precum şi în cazul celor care deja suferă de afec­ţiuni cronicizate cum ar fi bron­şita, astmul, reu­ma­tis­mul etc. Reco­man­dăm ad­mi­nistrarea acestei plante sub for­­mă de ceai preparat astfel: se pun într-un vas de porţelan sau sticlă 2-3 linguri de iarbă de trei-fraţi-pătaţi mă­run­ţită, într-o jumătate de litru de apă de izvor sau plată. Planta se lasă să macereze la tem­pe­ratura camerei, de seara până dimineaţa, când se fil­trează. Mace­ratul se pune deoparte, iar planta rămasă se va opări vreme de jumătate de oră cu o jumă­tate de litru de apă clocotită, după care se lasă să se răcească şi se filtrează. În final, se combină maceratul cu ex­trac­tul obţinut prin opărire, iar pre­paratul va fi băut pe parcur­sul unei zile întregi.- sunt un remediu foarte eficient mai ales pentru persoa­nele care au tendinţa de a acumula foar­te multă apă în ţesuturi, care au probleme cu rinichii şi căile urinare. Se ia sub formă de tinc­­tură: o linguriţă de tinc­tură de ienu­păr se bea di­luată în jumătate de pa­har de apă, de trei ori pe zi. Tinctura se prepară prin punerea într-un bor­can cu apă a 15 lingu­riţe de boa­be de ienupăr măci­nate cu râşniţa electrică de cafea, după care se adaugă un pahar de alcool alimentar de 70°; se închide er­metic borca­nul şi se lasă la macerat vreme de 10 zile, după care se filtrează prin tifon, prepa­ra­tul obţinut păs­trân­du-se în sticluţe închise la culoare. (Preparatul se găseşte şi în farmacii.)- le-am lăsat în mod intenţionat ultimele, pentru că sunt probabil cele mai puternice şi mai complexe depu­ra­tive din flora noas­tră medicinală. Se foloseşte tinctura obţinută din fruc­te proaspete, tinctură pe care în prezent o găsiţi în mai toate magazinele naturiste de la noi. Care sunt efec­tele acestei tinc­turi? În primul rând, ea deblochează tran­­zi­­tul intes­tinal, fiind de un imens ajutor pe termen lung per­soanelor constipate sau cu o elimi­nare leneşă. Apoi, tinc­tura de fruc­te de soc mobilizează toxinele din or­ga­nism şi intensifică eliminarea lichide­lor din corp prin diureză şi prin trans­piraţie. Cel mai spec­ta­culos efect al acestui re­mediu este reglarea rapidă a greutăţii cor­­porale, du­când în mod reflex la mult dorita pier­dere a ki­logramelor în plus. Mai ales la debutul sezonului rece, perioa­dă în care kilo­gramele se de­pun cu uşu­rin­ţă, este extrem de benefică aceas­tă uşurare a or­ganismului de surplu­su­rile de greu­tate. Aceasta pentru că este ştiut că persoanele supra­pon­derale, la fel ca şi cele extrem de sla­be, au problemele de imunitate cele mai mari şi sunt cele mai vul­nerabile la bolile sezonului rece. Se admi­nistrea­ză 1-2 lin­­guri de tinctură de fructe de soc pe zi, dimineaţa pe ne­mâncate. Pentru persoanele cu pro­bleme ceva mai seri­oase de greu­tate se recomandă o schemă de trata­ment mai com­plexă: în prima zi se ia o lin­guriţă, la ora 18; a doua zi se iau două linguriţe la aceeaşi oră ş.a.m.d., până în ziua a şap­tea, când se ajunge la 7 lin­guriţe luate o dată. Se men­ţine această doză vreme de 30 de zile. Do­zele pro­gresive se iau pentru a nu crea un şoc tran­zitului intes­tinal, care va fi foarte mult acce­lerat, la fel ca şi diu­reza şi procesele de elimi­nare pe ansamblu.Durata tratamentului de dezin­toxi­care cu aceste plan­te este deter­minată în primul rând de gravitatea pro­­ble­melor cu care ne confruntăm. Pentru o persoană să­nă­toasă, cu un regim de viaţă moderat şi fără vicii ma­jore, două săptămâni de tratament cu una din plantele de mai sus sunt suficiente pentru asigurarea unei bune imu­nităţi pe perioada sezonului rece. Persoa­nele foarte sen­si­bile la răceli, care au eventual afecţiuni respiratorii, nu nu­mai cronicizate, ar fi bine să facă mi­nimum o lună de tra­tament cu una din aceste plante depurative, cura pu­tând fi prelungită atât cât simt nevoia.Ocupă un loc cu totul aparte, fiind considerate ade­văraţi catalizatori ai organismului. Mai sunt de­nu­mite şi tonice amare, pentru că majoritatea pro­ceselor din corp sunt stimulate ca sub efectul unui tonic. De obicei, se su­prapune cura cu plan­te depu­rative cu cea cu plante ama­re (vom ve­dea la mo­dul de administrare în ce fel), aşa încât efectele de dezin­toxicare să fie cât mai puternice, într-un timp cât mai scurt. Apoi, plantele şi remediile ama­re pot fi luate şi în afara regimurilor de dezin­toxi­care, mai ales atunci când există probleme cu ficatul, cu bila sau cu consti­paţia, pen­tru a stabiliza efectele cure­lor de purificare. Iată în continuare câteva plante amare cu efect extrem de puternic:- este un sti­mu­lent general extraordinar, indicat în cu­rele de puri­ficare mai ales per­soanelor cu un trai se­den­tar, care pre­zintă o anu­mită len­toare a pro­ce­selor de diges­tie ori se confruntă frec­vent cu stări de aste­nie. Pen­tru că este des­tul de greu de suportat altfel (din cauza gus­tului extrem de amar), se reco­mandă să fie administrat sub for­mă de tinc­tu­ră, care se pre­pară în­toc­mai ca cea de ie­nupăr, des­crisă mai sus. Se iau 3 linguriţe de tinctură pe zi, diluate în puţină apă, de re­gulă câte una înainte de masă. O cură cu tinc­tură de pelin durează maximum două săptămâni, ur­mată de o pauză de 10 zile, după care tratamentul se poate re­lua. Dacă nu se respectă tim­pul de pauză, pelinul poate da un gen de de­pen­­denţă nedo­rită.- este o plantă des­tul de toxică, dar cu efecte asu­pra fica­tului şi bilei extra­or­dinar de puternice, fiind un dre­­nor şi regene­ra­tor neîn­tre­cut. Este recoman­dată persoanelor care suferă de dis­chi­nezie biliară (fiere leneşă), pentru cele care au avut sau au hepa­tită (inclusiv formele virale grave), care au su­ferit in­toxicaţii majore, cu repercusiuni ne­ga­tive asu­pra ficatului. Se ia sub for­mă de pul­bere, obţinută prin mă­cinare cu râşniţa elec­tri­că de cafea - un vârf de cuţit (aproxi­mativ 0,25 gra­me) de trei ori pe zi, pe sto­macul gol.- este un re­mediu pe care îl găsiţi în orice magazin na­tu­rist şi care are la bază plan­te amare. De altfel, una dintre de­numirile sale este aceea de tonic amar sue­dez. Se ad­mi­­nis­trează câte o ju­mă­­tate de lingură - o lin­gură, înain­te de fie­care masă, puse în apă sau ceai.De regulă, depurativele se iau primele, cu mini­mum jumătate de oră înainte de a mânca, în timp ce plantele amare se iau cu 10-15 minute înainte de masă. Pentru ca efectul plantelor amare să fie com­plet, ele se iau încă o săptămână după ce trata­mentul cu depurative s-a în­che­iat. Mai mult, în cazul în care există anumite per­tur­bări hepatice sau digestive, tratamentul cu tonice ama­re va fi conti­nuat pe perioade lungi de timp (de ordi­nul lunilor), în caz contrar, acumulă­rile de toxine rea­pă­rând într-un timp foarte scurt şi anulând practic efor­tu­rile făcute în cadrul trata­mentului de dezintoxicare.Plantele amare nu vor fi folosite de persoanele extrem de slăbite, care sunt într-o perioadă în care se confruntă cu surmenajul fizic sau psihic. În mod special, pelinul nu va fi folosit de femeile aflate în pe­rioada de graviditate şi de persoanele care suferă de gas­trită hiperacidă în fază acută.