"Fiica mea a fost diagnosticată cu boala Crohn"

(Răspuns pentru MIRELA, F. AS nr. 1292)

"La doar 22 de ani sufăr de colon iritabil"

(Răspuns pentru BIANCA V. - Bucureşti, F. AS nr. 1288)

Spre deosebire de boala Crohn, care poate afecta orice porţiune a tractului intestinal, colita ulcerativă (recto­colita ulcero-hemoragică) este lo­calizată doar la nivelul colonului şi reprezintă un proces patologic cronic, în care o reacţie infla­matorie caracterizată prin mici ulceraţii şi abcese de dimensiuni reduse se produce la nivelul stra­tului intern al colonului (rectului). Uneori, colita ulcerativă poate să nu prezinte semne şi simptome, însă, în alte cazuri, se produce inflamarea colo­nului, deter­minând diaree apoasă, sub formă de puseuri ce pot alterna cu perioade de remisie. Atât colita ulcerativă, cât şi boala Crohn, prezintă o simptomatologie asemănă­toare, caracterizată prin dia­ree sangvinolentă, durere ab­dominală, febră, pierdere ponderală, dureri articulare, leziuni cutanate etc. Sem­nele şi simptomele care se în­răutăţesc progresiv pot con­­stitui chiar o urgenţă me­dicală, din cauza riscului de dilataţie a colonului (me­ga­colon toxic) şi de perfo­raţie a peretelui colonic, puternic inflamat.În ceea ce priveşte trata­mentul colitei ulcerative, acesta are drept scop con­trolul procesului inflamator, ameliorarea şi prevenirea complicaţiilor. Principalele medicamente utilizate în tratamentul colitei ulce­rative sunt agenţii antiinflamatori. Sulfa­salazina este de obicei folosită în caz de acutizări minore ale bolii şi pentru menţinerea remisiilor. Mesala­mina, Olsalazina şi Valsalazida sunt deri­vaţi de sulfasalazină, folosiţi în cazurile în care se mani­festă intoleranţă la sulfasalazină sau când aceasta este ineficientă din punct de vedere terapeutic. Sunt situaţii în care trebuie luat în calcul şi trata­mentul cu corticosteroizi, mai ales dacă apar semne şi simptome mai severe. Sunt cunoscute efectele secundare generate de aceste medica­mente, mai ales dacă sunt utilizate pe termen lung şi, de aceea, dacă procesul inflamator este localizat doar la nivelul rectului, clismele cu corticosteroizi pot fi utile pentru suprimarea inflamaţiei şi ate­nuarea simptomatologiei.Terapia imunosupresivă poate fi de ajutor în cazul formelor severe de boală. Ciclosporina (agent imunosupresor puternic) s-a dovedit pro­miţătoare pentru tratamentul unor cazuri selec­tate de colita ulcerativă severă. Totuşi, Ciclo­sporina poate avea efecte secundare semnificative, cum sunt hipertensiunea arterială şi afectări ale fica­tului şi rinichilor, iar utilizarea ei necesită supra­veghere medicală atentă.În privinţa nutriţiei, trebuie menţionat că nu a fost identificat niciun aliment care să înrăutăţească sau să amelioreze colita ulcerativă, deşi este bine să se evite alimentele care agravează simpto­ma­tologia.Dacă aşa stau lucrurile în privinţa terapiilor alopate, medicina naturistă vine în sprijinul bol­navilor cu colită ulcerativă prin remedii consacrate pentru efectele lor antiinflamatorii, antihe­mo­ra­gice şi reconstructive la nivelul epiteliului intes­tinal lezat. De la caz la caz, se pot utiliza remedii cum ar fi Eridiarom, Boswellia, Gheara-mâţei, Chitosan, extractul din frunze de Măslin, L-glu­tamina (efect regenerator al mucoasei colo-rectale lezate), extractul din radicele de Viţă-de-vie şi, mai nou Turmeric 3x, agent antiinflamator deo­sebit în gestionarea colopatiilor funcţionale şi ulcero-hemoragice.Bineînţeles, tratamentul naturist trebuie să vină în completarea celui alopat şi trebuie administrat în doze corespunzătoare.Să auzim numai de bine!Boala Crohn este o afecţiune caracterizată prin inflamarea cronică a intestinelor, dar ale cărei cau­ze nu sunt pe deplin cunoscute. Factorii implicaţi în declanşarea bolii pot fi pre­dispoziţia genetică, dereglarea sistemului imunitar, deterio­rarea şi pierderea func­ţiilor de apărare ale mucoa­selor intes­tinale, modificarea florei mi­crobiene intestinale, factorii de mediu şi stilul de viaţă. Inflamaţiile se manifestă la început la nivelul mucoa­selor intestinale dar, pe măsură ce boala evoluează, afectează tot peretele intestinal şi se for­mează granuloame. Boala poa­te afecta orice parte a trac­tului gastro-intestinal dar, cel mai frecvent, se manifestă în partea terminală a intesti­nului subţire şi în colon. In­flamaţiile din boala Crohn sunt adeseori însoţite de inflamaţii la nivel hepatic, articular, ocular, cutanat, sanguin. Boala Crohn se manifestă şi prin intoleranţe alimentare, deshidratare, diaree (cu sânge, mucus, puroi), malabsorbţie, febră, frisoane, sensibilitate abdominală, dureri, obstruc­ţii, fibroze, stenoze, fistule, abcese intestinale, fi­suri ano-rectale, pier­dere de greutate corporală, pier­dere de proteine, caşexie. Aceste manifestări pot avea forme u­şoa­re, severe sau grave.Boala are o evo­luţie imprevizibilă. Statisticile arată că 75% dintre bolnavi vor prezenta boala cro­nică intermitentă (cu perioade de să­nătate/re­misie şi peri­oade cu simptome pre­zente/recu­rente), 10% vor suferi de boala cronică activă, iar restul nu vor avea simptome pe par­cur­sul mai multor ani. Din păcate, mai mult de 50% dintre bolnavi vor dezvolta complicaţii cum ar fi stenoze ale intestinului subţire şi fistule ale colonului, care pot necesita intervenţii chirur­gicale.Ca şi în alte afecţiuni, în boala Crohn, trata­mentele naturale pot aduce beneficii importante. Deoarece cauza exactă a bolii nu se cunoaşte, iar manifestările, com­plicaţiile şi evo­luţia bolii varia­ză de la o persoană la alta, în Centrul de Medicină Inte­grativă SECOM(R), elaborarea programelor de tratament se face pe baza analizei individuale şi holistice a fiecărui bolnav. Alegerea, dozarea şi aso­cierea produselor naturale trebuie să se facă pe baza unor criterii riguroase, unul dintre cele mai importante fiind cantitatea substanţelor active conţinute în produsul respectiv. Folosirea produselor cu un conţinut foarte mic de substanţă activă sau care conţin "for­mule secrete" şi promit miracole, vindecări rapide, administrarea produselor pe criterii neştiinţifice (ex.: "am auzit că a făcut bine", "am văzut o reclamă") sunt câteva greşeli pe care le fac adesea persoanele diagnosticate cu o anumită afecţiune. Produsele folosite în Centrul de Medicină Inte­grativă SECOM(R) conţin dozele optime de sub­stanţe active standardizate, sunt extrem de bine verificate, decontaminate, purificate şi realizate pe baza unor tehnologii avansate, ceea ce le conferă eficienţă şi siguranţă maximă. Abordarea holistică şi integrativă a pacientului, calitatea excepţională a produselor Secom(R) (peste 300 tipuri) care con­ţin extracte inovatoare din plante sunt factorii esenţiali pentru obţinerea unor rezultate favorabile şi în cazul fiicei dvs., dar şi al altor bolnavi care solicită în paginile acestei prestigioase reviste pro­grame de tratamente naturale pentru diferite afec­ţiuni.Colonul iritabil, alături steatoza hepatică, her­nia de disc, valorile crescute ale glicemiei sau co­lesterolului, afecţiuni ce se întâlneau nu demult preponderent după vârsta de 50-60 de ani, se întâl­nesc în prezent tot mai des în rândul tinerilor, favorizate fiind de ritmul alert de viaţă, alimentaţia săracă în vitamine şi nutrienţi, lipsa odihnei şi a somnului, sedentarismul. Odată pus acest diagnostic, dar mai cu seamă pre­ventiv, trebuie să evităm aceşti fac­tori favorizanţi pentru a ne men­ţine starea de sănătate în limitele nor­male. Colonul iritabil se manifestă prin probleme la nivel digestiv: constipaţie alternativ cu diaree, senzaţie de greaţă, gaze, balonări, abdomen umflat şi dureros, crampe. Este indicat să evitaţi condi­mentele iuţi sau piperate (sunt iritante), prăjelile, grăsimile, dulciurile, alimentele care balonează (varză, fasole, mazăre). Tratamentul se face aso­ciat, în funcţie de simptomele prezente: balonarea se combate cu sime­ti­conă, cărbune vegetal (sau combinaţii); con­stipaţia poate fi evi­tată prin consum su­ficient de fibre, li­chide (1-2 l apă), gel Activ Aloe ce reglea­ză tranzitul intestinal şi susţine digestia, ajutând în acelaşi timp şi la eliminarea toxinelor; probioti­cele refac flora intes­tinală, antispasticele calmează spasmele şi durerile. Plantele medicinale: muşeţel, ghimbir, fenicul, mentă, sub formă de ceaiuri, capsule sau comprimate de supt, de asemenea susţin funcţia gastro-intestinală. Deoarece un episod de colon iritabil poate surveni şi în urma unei emoţii, stres sau supărare, puteţi combate aceste simptome cu Stress Manager, supliment natural, o formulă ce nu produce dependenţă, moleşeală sau somno­lenţă.Multă sănătate!