Mitică Popescu, Leopoldina Bălănuţă, Ilea­na Stana Ionescu, Constantin Cojo­caru, Coca Bloos, Oana Pellea, Ma­ria­na Buruiană, Maia Morgenstern, Horaţiu Mălăele, Dragoş Pâslaru (actor care după mineriadele din 1990 a ales calea monahală) sunt doar câteva nume dintre sutele de actori care au debutat la Teatrul Ti­ne­retului din Piatra Neamţ, o instituţie care în­seamnă cu mult mai mult decât un teatru de pro­vincie, înseamnă un brand şi o stare de spirit de la care, ani buni, şi-a tras seva toată suflarea teatrală din România.Anul acesta, Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ a ajuns la venerabila vârstă de 50 de ani şi continuă să scoată la lumină artişti de top. Ultimele două premiere, "Wolfgang", în regia lui Radu Afrim, şi "Visătorul", în regia Adei Milea, do­ve­desc că trupa de tineri de astăzi se ridică la nivelul marilor nume care şi-au făcut ucenicia pe această scenă."Părintele" Teatrului Tineretului a fost Ion Co­man, pe numele lui adevărat Iţic Cohn. Despre el, Constantin Cojocaru îşi aminteşte că era un produs tipic al sinistrei perioade a anilor '50, oportunist, profitor, ambiţios, uns cu toate alifiile, membru de partid, sindicalist, aflat în tot felul de comitete şi comiţii. Şi cu toate acestea, în mod paradoxal, tea­trul românesc îi datorează enorm, pentru că era un manager de geniu şi un excelent geambaş de actori. A avut ambiţia să îşi facă "teatrul lui" şi, pentru a-şi împlini visul, s-a folosit de toate pârghiile, prop­telele, prieteniile, sforile politice, prieteneşti şi et­nice. Recunos­cân­du-şi lipsa de pregătire in­te­lec­tuală (avea doar patru clase), a avut în­ţe­lep­ciunea de a se în­con­­jura de con­­silieri scli­pitori, cum a fost Eduard Co­vali, ca­re con­­ducea se­creta­ria­tul literar. Ion Coman "mi­rosea" ac­to­rii de la o poş­tă. Tot ce era mai bun în Institutul de Artă Teatrală şi Ci­ne­ma­to­gra­­fică din Bucu­reşti ajun­­gea în mod in­va­ria­bil la Piatra Neamţ. Cum vremurile erau gre­­le, pe unii tineri îi mituia cu lucruri care astăzi par amuzante.Le promitea, de exemplu, că le dă paltoane. Şi le dădea. Avea grijă ca actorii lui să fie îm­brăcaţi elegant, pentru că erau mândria ora­şu­lui. Nu doar cei mai buni tineri actori erau ade­meniţi la Piatra Neamţ, ci şi regizorii care "promiteau". Prin­tre cei care au montat aco­lo în anii tinereţii lor s-au numărat Andrei Şer­ban, Victor Ioan Frunză, Alexandru Da­bija, Mihai Măniuţiu şi Alexandru Tocilescu, deşi lui Toca i-au trebuit cam opt ani să termine Institutul de Teatru şi era recunoscut ca un "element rebel". Iar Coca Bloos a fost angajată ca actriţă acolo, deşi nu fă­cuse Ins­titutul de Teatru. De altfel, Coca Bloos re­cunoaşte că: "Academia mea a fost Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. Acolo am învăţat ce înseamnă teatru. Cel mai frumos lucru acolo era echipa. Niciunul nu se socotea ve­de­tă. Munceam cu toţii cot la cot, actori, regizori, ma­şinişti. Era foarte importantă părerea celor din spatele scenei. Ştiam că dacă la un spectacol teh­nicienii, machioza, recuzi­te­rul nu stăteau cu toţii să ne privească din culise până la sfârşit, în­sem­na că nu a fost o repre­zen­taţie reuşită. Oamenii din spatele scenei erau tobă de teatru şi ne sus­ţi­neau enorm. Ţin minte că înainte de un spec­ta­col, nu îmi găseam cor­donul de la costum. Eram agitată şi nervoasă. Eram sigură că spec­ta­colul va fi un fiasco. Şi atunci, machioza mi-a zis calm: «Fată dragă, talentul tău nu stă într-un cordon. Urcă-te pe scenă şi joacă cât poţi tu de bine. Dă-l încolo de cordon!». Atunci m-am li­niş­tit imediat şi am jucat cât am putut eu de bine".Într-un spectacol minunat, dedicat împlinirii a 50 de ani de la transformarea Teatrului de Stat din Piatra Neamţ în Teatrul Tineretului, regi­zoarea Gianina Cărbunariu, managerul interimar al instituţiei, împreună cu toată trupa, au adus un omagiu nu doar artiştilor care s-au perindat pe acea scenă pe parcursul celor cinci decenii de existenţă, ci şi meseriaşilor din spatele scenei. Ero­ul unui mo­ment extrem de emoţionant a fost Cons­tantin Ma­nole, cunoscut în oraş drept "Costel de la tea­tru", care anul acesta a împlinit 33 de ani de când este recuziter. Un recuziter pe care îl îndră­gesc toţi ac­torii alături de care a lucrat. El ar vrea să se pen­sioneze, dar nu îl lasă sufletul să o facă, până ce nu găseşte un ucenic căruia să îi predea ştafeta.Revenind la istoria acestui teatru, trebuie spus că cei mai mulţi actori stăteau acolo un an-doi, du­pă care "evadau" la Bucureşti. Alexandru Dabija îşi aminteşte că prin anii '70 umbla o vorbă printre ar­tişti, care spunea că "cel mai bun teatru bucureş­tean este Teatrul Tine­re­tului din Piatra Neamţ." În scurtă vreme, acest teatru a devenit o ade­vă­rată ma­şinărie de fabricat vedete. Din păcate, mulţi, deşi ajunşi în Capitală, au re­gretat anii petrecuţi la Pia­tra Neamţ. "Păi, la Tea­­trul Tineretului am interpretat Făt-Frumos şi Romeo, iar când am ajuns la Giuleşti am jucat tot nu­mai Liţă, Triţă şi Fă­ni­ţă, sculeri matriţeri, su­dori şi furnalişti că, deh, era teatru muncitoresc", îşi aminteşte amuzat Constantin Cojocaru.Directorul Ion Coman îi trata pe actori ca pe copiii lui. Avea grijă să aibă ce mânca, ce îmbrăca şi era atent la imaginea lor în urbe. La un moment dat, a luat o decizie foarte dură. Pentru că "băieţii" stăteau în fiecare noapte la băut la restaurantul hotelului Ceahlăul, într-o zi, la avizier a apărut un comunicat din partea direcţiunii: "Io, Ion Coman, de­cid două puncte: actorii nu mai au voie la res­taurant." Numai că în acea noapte, neavând voie la cârciumă, după spectacol, actorii, având din­tr-odată foarte mult timp liber, au făcut atât de multe prostii, încât a doua zi a apărut la avizier un alt comunicat: "Io, Ion Coman, decid două puncte: actorii au voie la restaurant".Şi atunci, Mitică Popescu şi Constantin Cojo­caru i-au propus directorului să le deschidă o câr­ciumă chiar în teatru, ca actorii să nu se mai facă "de baftă" prin oraş şi să nu mai existe pericolul să se afle "la partid" de aventurile lor nocturne.Zis şi făcut. În subsol s-a deschis un bar ajuns faimos în tot teatrul românesc. Acolo îşi făceau veacul actorii şi prietenii lor. Barul s-a numit "Şase saşi în şase saci", de la un celebru exerciţiu de dic­ţie. (Şase saşi din şapte sate în şase saci.) La anu­mite intervale de timp, când un actor se cons­ta­ta că a băut prea mult era pus în faţa au­di­toriului să spună "şase saşi în şase saci" şi când limba nu îl mai asculta, era trimis aca­să fără drept de apel. Dar chiar şi aşa, cu toată vigilenţa di­rectorului, tot se mai petre­cea câte un po­ci­nog. Alexandru Tocilescu urca uneori noap­tea, din cârciuma de la sub­sol, în balconul teatrului, şi începea să îl imite în gura mare pe secretarul general al Par­tidului Comunist Român, tovarăşul Ni­colae Ceauşescu, spre disperarea "orga­nelor" şi spre amuzamentul colegilor.Ion Coman a deschis la Piatra Neamţ chiar şi un festival internaţional. În ultimii ani ai perioadei comuniste, cenzura deve­ni­se însă extrem de agresivă şi cum actorii, ti­neri şi "frumoşi nebuni" fiind, erau cam slo­bozi la gură, festivalul s-a închis. El a fost însă repus pe harta evenimentelor teatrale imediat după revoluţie. De curând, s-a în­che­iat cea de-a XXIX-a ediţie a aces­tui fes­tival dedicat tinerilor, iar noul manager al tea­trului, regizoarea Gianina Cărbunariu, îşi do­­reş­te ca în anii viitori să îi redea di­men­siunea inter­na­ţională, aşa cum a fost pe vremuri. Despre acea pe­rioadă a vie­ţii sale, în care juca roluri numai unul şi unul, Constantin Cojocaru po­ves­teşte: "Erau ani în care se făcea dragoste, se bea şi se juca teatru cu o energie extraordinară. Nu erau actori care se scu­lau dimineaţa la 8.00, îşi făceau exerciţiile de dic­ţie până la 10.00, re­petau până la 14.00, dor­meau după-amiaza, după care mergeau iar la re­pe­tiţie, iar seara la spec­ta­col. Nici vorbă. Nu se năs­cuse în­că funcţionarul de teatru. Actorii erau liberi. Se sim­ţeau extraor­dinar. Trăiau într-un soi de obrăz­ni­cie şi nelinişte de foarte bună calitate, care men­ţi­nea starea de spi­rit la cote dintre cele mai înalte".