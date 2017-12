Stimată redacţie "Formula AS",Mă numesc ing. Nelu Conovariu şi vă rog din inimă să vă aplecaţi sufletele asupra scrisorii mele, dedicată unui semen ajuns la mare impas, în spe­ranţa că vom putea împreună să-l ajutăm. Doamne ajută tuturor!L-am regăsit pe inginerul Radu Urzică, un vechi prieten din copilărie şi fost coleg de in­gi­nerie, la aproape 70 de ani, singur, bolnav, părăsit de soţie de ceva vreme, fără rude, plin de datorii şi mai presus de toate... nevăzător. O durere fără margini m-a cuprins, pentru că, din nefericire, nu există nimeni care să-i fie aproape, să-i poarte paşii sau dă-i dea o lingură de mâncare, să aibă cu cine schimba o vorbă, iar situaţia mea mate­ria­lă nu-mi îngăduie să-l pot ajuta mult. Însă mi-am propus să fac tot ce pot pentru acest om, care şi-a dedicat viaţa muncii, semenilor săi, dovadă, in­venţiile sale recunoscute şi înregistrate la OSIM. L-am găsit sărac, dar cu nădejde mare în Dumnezeu, că va putea vedea din nou, că se va mai bucura de viaţă, că va putea să îşi termine pro­iectele începute pe care să le lase moştenire ţării acesteia.Interesându-mă despre starea vederii sale, am aflat că operaţiile complicate de acum ceva ani, pen­tru care a plătit enorm, nu le-a mai putut repe­ta, deoarece costul lor se ridică la câteva mii de euro.Îmi doresc din suflet ca cei care pot să se im­plice în soarta acestui om să răs­pun­dă pozitiv, să vină cu o so­luţie binecuvântată, în nădejdea că va mai putea vedea măcar cu un ochi.Încerc să fac toate demer­su­rile necesare, să mă implic atât cât timpul şi viaţa îmi permit. Nă­dăj­duiesc să reuşească să strân­gă suma necesară pentru controale, tratamente, deplasări şi inter­ven­ţii, să se poată descurca acasă cu tratamentele, hra­na şi datoriile care îl pot face să îşi piardă casa, munca sa de o viaţă. Pensia foarte mică nu ajunge pentru datorii, tratamente, hrană, achitarea dato­riilor gospodăreşti curente. Soseşte iarna şi situa­ţia sa este tot mai critică. Şansele există, doar că aşa cum ştiţi, costurile sunt foarte mari atât la noi, cât şi în Germania. Îmi doresc enorm să îl văd din nou lucrând, atât cât va putea, să-i reaprind în ini­mă bucuria şi speranţa că aici, pe pământ, prin Dum­nezeu, nimeni nu este singur, şi că minunile sunt vii prin noi, cu voie Sfântă.Să dea Dumnezeu să ne putem bucura îm­pre­ună de o reuşită plină de binecuvântare toţi cei care punem umărul la împlinirea acestei minuni.Adresa sa este: Inginer RADU URZICĂ - sat Dumbrăviţa, comuna Ibăneşti, judeţ BotoşaniConturi deschise pe numele Radu Urzică la banca BRD:- Cont în lei: RO27BRDE070SV36803310700- Cont în Euro: RO33BRDE070SV41756010700- Cod SWIFT: BRDEROBUSemnează persoana de contact,inginer pensionar(Ataşez copie Car­tea de iden­ti­tate, certificate me­dicale care atestă gradul de invali­di­tate - ne­vă­zător etc. Ulterior, cine se poate implica să aju­te şi doreşte de­talii - pentru că sunt şi per­soa­ne mai sceptice, şi au dreptul să solicite aceste as­pecte - poate con­tacta primarul şi preotul satului, Casa de pensii, Direcţia de sănătate etc.)Stimată doamnă directoare Sânziana Pop,Mă numesc Stancu Elena, sunt din Bucureşti, am 73 de ani, sunt o fidelă cititoare a revistei dvs., de mai mulţi ani. M-am hotărât cu mare greutate să vă scriu şi să vă cer ajutorul, fiind într-o situa­ţie disperată, din care nu mai pot ieşi singură.Necazurile mele au început din 2011, când am suferit un traumatism foarte grav la piciorul stâng, în urma unui accident de circulaţie, tibie sfă­­râmată, genunchi dislocat, mână stângă dis­lo­cată. Am fost internată la Spitalul Elias, unde am fost operată, dar operaţia nu a reuşit, şi cu aju­torul unei cu­noş­tinţe stabilite în Bacău, am fost operată din nou la Spitalul de urgenţă din lo­ca­litate. Nenorocirea s-a re­petat la începutul lunii martie 2017, când, ne­având stabilitate la mers, m-am dezechilibrat şi am suferit alt tra­u­matism, la piciorul drept. A fost în­grozitor, deoarece totul s-a în­tâmplat în casă, fiind singură. Abia am reuşit să mă târăsc, să chem salvarea, să des­chid uşa după o oră şi jumătate, timp în care am pierdut foarte mult sân­ge. Am fost operată la Spi­talul Elias, operaţia a fost făcută cu fixator ex­tern în tibie şi călcâi, apoi, după 3 luni am fost ope­rată a doua oa­ră, pentru a scoate fixa­torul. În tot acest timp am fost ajutată de o vecină cu suflet mare. După nişte ani chinuiţi într-o căs­nicie nere­u­­şită, am ho­tărât să divorţez, deoarece am fost pă­răsită când aveam mare nevoie de ajutorul soţului meu care a plecat la altă femeie.Trăiesc dintr-o pensie de 1324 lei, iar toată ago­niseala mea de o viaţă am cheltuit-o în spe­ranţa că voi fi sănătoasă. Nu am copii şi nici rude apropiate ca­re să mă ajute. Nu mai am decât nădejdea în Bu­nul Dumnezeu, că voi putea ieşi din situaţia grea în care mă aflu, cu ajutorul dvs. şi al cititorilor revistei.Acum trebuie să fac a treia operaţie la piciorul drept, la Spitalul Foişor, altfel nu mă pot deplasa, decât cu cadrul. Vă rog din suflet, publicaţi şi scri­soa­rea mea în revista "Formula AS". Vă doresc sănătate multă şi viaţă lungă revistei. Cu stimă şi deosebit respect,