› IOAN ALEXANDRU RESIGA - Primarul Comunei Vidra, jud. Alba: "Eu aşa mă consider. Nici fermier, nici primar, doar ţăran"

Primăria Comunei Vidra

Pe-atunci, de fapt, era impropriu spus că înşiruirea aceea de gropi, le­gate una de alta ca mărgelele pe aţă, ar putea purta denumirea de drum. Moţii din zonă îşi limitaseră străbaterea lui la strictul necesar, iar cei care au avut posibilitatea şi-au zăvorât casele şi s-au mutat în zone mai accesibile. Acum, însă, lucrurile s-au schim­­bat. Apusenii sunt împânziţi de drumuri fru­mos asfaltate nu numai pe Valea Arieşului Mic, dar până şi multe dintre ulicioarele aparent lipsite de im­portanţă se întind cuminţi sub covorul de as­falt, făcând să pălească de invidie drumuri prin­ci­pale din interiorul unor oraşe sau municipii din ţară. Şi, dacă drumul e bun, în toate sensurile cuvântului, l-am străbătut şi cu plăcere, nu numai cu drag, până în uşa Primăriei Comunei Vidra, din judeţul Alba.Ioan Alexandru Resiga (PNL) a fost, din 1996 pâ­nă în 2000, viceprimar, iar din 2004 este primar în Vidra. Despre împlinirile şi problemele cu care se confruntă comuna în fruntea căreia a fost ales, dom­nia-sa vorbeşte simplu, fără patimă, doar cu o uşoară revoltă în glas, firească şi-n faţa vremurilor, şi-n firea unui moţ din Vidra naşterii lui Avram Iancu.- Eu sunt născut şi crescut în Vidra, aici lo­cu­iesc şi acum. Nu ştiu să vă spun de ce anume m-au ales consătenii mei. Cred că felul de a te comporta cu oamenii, de a vorbi cu ei, de a căuta să faci pe cât mai mult posibil din ceea ce au ei nevoie con­­tează mult, atunci când e vorba să-ţi do­reşti să te alea­gă într-o astfel de funcţie. Cei mai mulţi din oa­menii din sat stau pe dealuri, iar lor nu le trebuie de­cât drumuri, să poată cir­cula omeneşte spre şi dinspre casă. Din feri­ci­re, a­ceasta e deja o pro­blemă aproape rezol­vată. Doam­ne, dă-le să­nă­tate şi minte bună ce­lor de la Bucureşti! A­vem depus un proiect de 3 mi­lioane de euro, pentru asfaltarea a 15 km dru­muri. Când am gândit acest proiect, am vizat zonele unde e populaţie mai nume­roa­să.- Nu. În anii '70-'80, a avut loc o migraţie în masă de pe culmi în zone mai joase, şi asta din trei motive: lipsa drumurilor, a curentului electric şi a apei. Apa e şi acum o problemă.- Scăderea populaţiei cred că e cea mai tristă dintre toate. Vidra e comuna cu cele mai multe sate din ţară, 39. Avem deja şase că­tune în care nu a mai rămas niciun locuitor. Din păcate, ne situăm pe primul loc din Apuseni la scăderea populaţiei.- Din cauza lipsei locurilor de muncă. Totuşi, zona are foarte mult potenţial turistic: avem câteva biserici-monument istoric, avem Dealul cu melci, cas­cada Pişoaia, Cheile Văii Morilor şi, de ase­menea, tot pe teritoriul comunei se află singurul loc din Munţii Apuseni unde creşte floarea-de-colţ. Şi astea sunt doar câteva dintre atracţiile zonei. În ulti­mii ani, s-au construit cinci pensiuni, alte trei sunt în construcţie, unele au fost făcute cu fonduri euro­pene.- Sunt multe, nici nu ştiu de care să vă spun întâi. Banii, în primul rând. La nivel de comună, agenţi economici nu prea avem, doar câteva bu­ticuri. Cea mai mare parte din bani ne vin de la Con­siliul Ju­de­ţean Alba, dar nici ei nu au să ne împace pe toţi, ca să ne desfăşurăm activitatea aşa cum am vrea.Împreună cu comunele Avram Iancu, Sohodol, Bistra, Roşia Montană, am înfiinţat GAL "Drumul Iancului". Prin acest grup ne vin ceva bani de la UE.O altă problemă cu care ne confruntăm e cea a gunoaielor. La nivel de comună, avem contract sem­nat cu o firmă de salubritate, a cărei maşină vine săp­tămânal. Dar am ajuns să avem probleme cu Curtea de Conturi, pen­­tru că nu reuşim nici­cum să recuperăm con­tra­valoarea ridicării gunoiului de la populaţie.- Nu, că nu ne-am întins mai mult decât ne-a fost plapuma. Asta nu înseamnă că am stat, dar n-am avut probleme să nu ne ajungă banii de salarii sau să angajăm plăţi şi să nu le putem onora.- Acesta e, din pă­cate, un subiect ex­trem de sensibil astăzi, în zonă. Se tot vor­beşte de tradiţie, dar cred că deja tradiţia a ajuns doar o poveste cu "a fost odată...". Până nu demult, marea majoritate a moţilor din zonă se ocupau cu lem­năritul şi creş­terea ani­malelor. Mai sunt meşteri care fac do­niţe, ciubere, ca să ducă mai departe tradiţia, dar le rămâne puţin lemn, din cauza legii şi nu au ce alege. Mai e Legea 33/1996, cu carnetul de moţ: nu-l mai bagă nimeni în seamă, dar legea nu e abrogată.- Păi, conform acestei legi, "titularilor Carne­tului de moţ li se acordă anual, de către primari şi ocoalele silvice, câte 10 mc material lemnos pe pi­cior, dar nu mai mult de 15 mc de familie". Dar nici pomeneală să mai putem respecta această lege. Abia de avem să le dăm oamenilor lemne de foc.- Nu ştiu, că e primul an în care ne confruntăm cu aşa ceva. Uşor n-are cum să fie!- Din pădurile lor, au dreptul la 5mc/ha/an, lemn marcat de specialişti. Avem composesoratul, dar păcat e că nu toţi din comună sunt membri, sunt doar 100-150 de persoane. Cei de acolo se mai descurcă.- Sigur că da! Interesul statului e de a nu mai intra omul în pădure, să taie lemne, căci statul nu câştigă nimic aşa. Firmele, în schimb, au angajaţi, plătesc impozite şi taxe, iar statul câştigă oricum.- Până acum doi ani, dacă luai lemn din pădurea ta, fără a fi marcat de specialişti, era contravenţie. Acum, de la 5 mc în sus, e infracţiune.- Nu, nu am avut niciodată astfel de probleme.- Poliţia şi Ocolul Silvic şi-au făcut datoria, dar, înainte de acestea, e vorba de conştiinţa oame­nilor. Din cele 2000 de hectare de pădure, 1000 ha le avem în judeţul Cluj. În 2011, a fost o vijelie ex­traor­dinară, care a distrus 30.000 mc masă lem­noasă numai în pădurea noastră. Atunci am avut să dăm şi oamenilor din comună, şi agenţilor eco­no­mici. Iar cu banii obţinuţi am construit noul sediu al Primăriei Comunei Vidra.- Prea lung! De când sunt primar, nu am recurs direct la cei de acolo, ca să nu risc un refuz. Pentru orice problemă, am apelat la preşedintele Con­si­liului Judeţean Alba, Ion Dumitrel. El ne-a ajutat întotdeauna să ne putem desfăşura activitatea, să facem puţinul pe care-l putem face. Nu vreau să fiu hâtru, dar, politic vorbind, Alba nu mai prea are ce căuta la Bucureşti, cel puţin deocamdată. Alba a fost totdeauna departe de Bucureşti, din foarte multe puncte de vedere.- Nicidecum! Preţurile sunt accesibile, te­re­nurile se situează undeva la 5 euro/mp, preţ mediu, iar o gospodărie cu tot ce trebuie costă aproximativ 15.000 euro. Dar stăm foarte rău cu locurile de muncă. Foarte mulţi tineri au accesat fonduri europene, au devenit mici fermieri, cresc animale, au făcut un grajd, au adus tehnologie nouă, trăiesc din asta. Există şi un punct de colectare a laptelui, al unei firme din Alba Iulia. Din două în două zile, vine maşina şi ridică laptele, care e plătit cu 1,4 lei/litru. Nu e mult, dar tot e mai bine decât să fie aruncat. Vreau să vă mai spun ceva ce am observat, tot făcând proiecte pentru accesarea de fonduri europene: din limbajul oficial, cel puţin, a dispărut termenul de ţăran. Nu mai prea auzi de ţărani, doar de fermieri, deşi, dacă e să vorbim cinstit, ţăran e un titlu de nobleţe. Acum, se foloseşte mai degrabă cu sens peiorativ. Fermier sună mai occidental. Nici gospodăriile ţărăneşti nu se mai numesc aşa, sunt ferme. Eu cred că e o mândrie a fi ţăran. Eu aşa mă consider. Nici fermier, nici primar, doar ţăran, cetăţean al comunei Vidra din judeţul Alba. "Vidra de Sus, unde Iancu s-a născut". Simplu.