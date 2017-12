Foto: Dreamstime

Conţine principii active care stimu­lea­ză siste­mul imunitar şi ne ajută să luptăm împotriva afec­ţiunilor iernii. O cură completă durează de la înce­putul toamnei şi până la sfârşitul lui martie. Nici acum nu este prea târziu. Luaţi câte 3 gelule a câte 300 de miligrame de pulbere sau o pastilă de 200 de miligrame de extract sec pe zi, timp de 10 zile pe lună.Dacă simţiţi că vă pândeşte o răceală, luaţi 2 picături de ulei esenţial de măghiran într-o linguriţă cu miere. Repetaţi tratamentul timp de 3-4 zile, dimineaţa, la prânz şi seara.Stimulează sistemul nervos cen­tral, combătând atât oboseala fizică, cât şi pe cea intelectuală. Re­ţeta: fierbeţi 3-4 linguriţe de rădă­cină uscată de plantă într-un litru de apă. Lăsaţi la macerat toată noaptea şi apoi filtraţi. Beţi de 2-3 ori pe zi, dar nu seara, pentru că poate provoca insomnii.Portocala este o sursă foarte bună de vitamina C şi de fibre, dar şi de tiamină (un acid ami­nat), de folaţi, vitamine din grupa B, potasiu şi zahăr, care dau ener­gie pentru a începe ziua în forţă.Un exerciţiu moderat (între 30 şi 60 de minute de mers pe zi) practicat în fiecare zi a săptămânii este cel mai bun imunostimulent. El reduce riscul de infecţii respiratorii cu 40%. În schimb, exer­ciţiile fizice intense şi pre­lungite în ano­timpul rece pot slăbi sis­temul imu­nitar, facilitând pătrunderea şi multi­plicarea viruşilor în organism.Acest lichid lăptos, de culoarea sidefului, secretat de albinele tinere pentru a-şi hrăni regina, este un re­vitalizant foarte puternic în caz de oboseală. El întăreşte apă­rarea organismului şi sporeşte rezis­tenţa la frig. Ca prevenţie, este indicată o cură de 3 săptă­mâni în care se ia câte 1 gram de lăp­tişor de matcă pe zi. În caz de convalescenţă, se poate merge până la două grame pe zi, timp de o săptămână.Se vorbeşte mult despre fier, foarte bun pentru a evita anemiile, ig­norându-se zincul, un mineral esen­ţial în combaterea radicalilor liberi. Specia­liştii recomandă între 10 şi 12 mili­grame de zinc pe zi.Deficitul de magneziu riscă să sporească vulnerabilitatea la stres. În caz de oboseală, de tremurat spontan al buzelor, obrajilor sau pleoa­pelor ori în caz de crampe nocturne, faceţi o cură de 2 luni, de câte 600 de miligrame pe zi.Proprietăţile sale anti-infecţioase şi imunostimulente sunt legate de prezenţa flavonoizilor şi a acizi­lor fenolici. Ţineţi o cură conti­nuă până la începutul primă­verii: câte 800 de miligrame pe zi, în două reprize, dimineaţa şi seara, sau 20-25 de picături de tinctură, diluate într-un pahar de apă, de câte 3 ori pe zi.Originară din Asia, conţine polizaharide care "excită" celulele imunocompetente ale intestinului. Ideal este să le luaţi sub formă de gelule, câte 600 de miligrame pe zi, timp de 3 săptămâni.Activează globulele albe (limfo­ci­tele T) necesare pentru a fabrica anti­corpi şi a distruge microbii. În ali­men­taţie, o găsim mai ales în peştele gras: morunul, heringul afumat, ma­croul, sardinele, anchois-ul. Ca pastile, se iau 8 miligrame pe zi.Uleiurile esenţiale de pin, de cimbru şi de roz­marin sunt tonice şi stimulente. Ele activează glan­dele supra-renale, importante pentru un echi­libru hormonal. După un efort fizic mai puternic: ames­tecaţi câte două picături din fiecare ulei cu o lin­guriţă de ulei de migdale. Dimineaţa, masaţi-vă regiunea lombară de la ultimele coaste până în drep­tul şoldurilor.Dacă vă pierdeţi apetitul, luaţi 5 mese mici pe zi. Vor fi mai uşor de înghiţit, decât trei.Conţine vitamine multiple (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C şi E) şi nişte produşi activi specifici, numiţi ginsenoizi. Ginsengul este folosit pentru a preveni şi a restaura capacităţile men­tale şi fizice, în caz de oboseală, scădere a concentrării şi pe perioada de conva­les­cenţă. Această plantă adaptogenă este utilă şi pentru a activa orga­nis­mul epuizat de stres. Ţineţi o cură de trei săptămâni, luând dimineaţa când vă treziţi câte 2 pastile a câte 200 de miligrame pe zi.Conţine atât micronutrienţi, fier, vitaminele B9 şi B12, cât şi acizi aminaţi, nece­sari muşchilor. Un sti­mulent natural, ea poate fi cuplată la vitamina C, care îi lipseşte. Doza recomandată: câte 5 grame pe zi, adică echivalentul unei linguriţe de granule sau pulbere.Yoga, grădinărit, lectură, cinematograf, ieşiri cu prietenii... Natura activităţii nu contează aşa de mult. Ceea ce contează este să vă destindeţi, pentru că stresul şi oboseala slăbesc sistemul imunitar.Efectul tonic al cătinei este legat de conţinutul său foarte mare de vitamina C (între 0,2 şi 0,6 gra­me la 100 de grame de fructe!). Vita­mina E, fierul şi provitamina A parti­cipă, de ase­me­nea, la tonificare. Când vă simţiţi în lipsă de formă, ţi­neţi o cură de 15 zile, vreme de trei luni, luând câte o lingură de suc de cătină di­luat într-un pahar de apă, de 2-3 ori pe zi.Drojdia de bere este bogată în vitamina B9. Folosiţi-o proaspătă, fărâmiţată, în salate, în lactate, în supe (fără să o fierbeţi). Vitamina B9 este indis­pensabilă creşterii celulelor.Facilitează oxigenarea creierului şi ameliorează găurile de memorie şi tulbu­rările de concentrare. Alegeţi extracte us­ca­te. Faceţi o cură de 3 luni, luând câte 600 de mili­grame de extract pe zi.Nu ezitaţi să sporiţi aportul în vitamina C, imunostimulentă şi împotriva oboselii, de preferat prin alimentaţie, dar şi prin suplimente alimentare. Consumată în timpul bolii, ea reduce severitatea şi durata infecţiei cu până la o zi.O noapte albă este sufi­ci­en­tă pentru a slăbi sistemul imu­nitar, pentru că reduce nu­mărul celulelor albe. Chiar dacă du­rata somnului este pro­prie fie­căruia dintre noi, doc­to­rii reco­mandă să dormim cel puţin 7-8 ore pe noapte.O siestă de 30 de minute permite restabilirea echi­librului hormonal şi a bunei funcţionări imuni­tare, pentru a compensa efectele unei nopţi prea scurte. Nivelul de noradrenalină, hormonul care asi­gură ritmul cardiac şi tensiunea arterială, revine la normal.Este ideală în timpul unei convalescenţe: puneţi 200 de grame de plantă întreagă într-un litru de apă. Lăsaţi să fiarbă timp de zece minute, strecuraţi şi apoi vărsaţi lichidul în apa din baie.