Apăsăm pe întrerupător şi încăperea se umple instantaneu de lumină; pe tim­pul nopţii, străzile sunt luminate, iar meciu­rile de fotbal se desfăşoară în nocturnă, sub lumina orbitoare ce se revarsă din nenu­mă­rate proiectoare înşiruite pe panouri, într-o arhitectură grandioasă. Vine iarna, dar n-avem motive să ne temem că vom bâjbâi în în­tuneric. Înainte de a fi fost inventată lumina artificială, marea majoritate a oame­nilor obişnuia să meargă la culcare odată cu lăsarea întunericului, în vreme ce ziua era dedicată muncii şi, în general, procurării hranei. Ceea ce şi noi fa­cem astăzi. Cu deosebirea că nu suntem nevoiţi să ne asigurăm supravie­ţuirea desţelenind pustietăţi aride, ci ne petrecem zilele plimbându-ne de prefe­rinţă pe tastatura calculatorului, navi­gând nu în lar­gul mării, ci pe internet, ocrotiţi confortabil în spaţii închise. Un mod de viaţă practic şi comod, totuşi nu neapărat sănătos, de­oarece corpul primeşte astfel prea puţină lumină naturală, mai ales în lunile de iarnă."Lumina ne e indispensabilă, ca să fim sănă­toşi şi să ne păstrăm echilibrul psihic", afirmă specialiş­tii. Însă ce este ea de fapt? Oamenii de ştiinţă au definit-o drept acea parte din spectrul radiaţiilor electromagnetice care poate fi detec­tată cu ochiul, fără niciun fel de mijloace ajută­toare. Noi o perce­pem ca fiind albă, dar, în reali­tate, ea se compune dintr-o paletă de culori diferite, mergând de la roşu până la violet. Şi fie­care dintre ele ne influenţează într-un anume fel funcţiile fiziologice şi starea de bine."În structura luminii de zi, o pondere însem­nată îi revine celei albastre, iar aceasta blochează la nivelul creierului formarea melatoninei, hor­monul somnului. În schimb creşte secreţia de se­ro­tonină, care întreţine starea de veghe şi poten­ţează vioi­ciunea. În primele ore ale serii, când se amplifică în mare măsură componenta roşie a luminii, pro­ducţia de melatonină a glandei epifize se desfăşoară nestânjenit. Apare atunci oboseala şi, dacă nu inter­vin alte impedimente, vom avea un somn odihnitor. Ca să fim în formă, avem nevoie de un contrast puternic între zi şi noapte, în ce priveşte expunerea la lumină. Cronobiologii insistă că aceasta este o condiţie sine qua non, fără de care nu poate fi susţinut ritmul ideal de 24 de ore al ceasului nostru interior. "De fapt", ne învaţă ei, "ar trebui să trăim ca ţăranii din Evul Mediu. Să ne trezim devreme, să petrecem cea mai mare parte a timpului în aer liber şi să ne bă­găm în pat îndată ce se întunecă. Dar industria­lizarea a adus cu sine un alt stil de viaţă: oamenii stau zile întregi în spaţii închise. Să nu uităm însă că ferestrele filtrează lumina na­turală - iar cea artificială nu este sufi­cientă, pentru a satisface inte­­gral nevoile organis­mului. Cu atât mai puţin iarna, când celor ce lucrea­ză în birouri li se asigură peste zi o ilumi­nare cu in­tensitatea de 500 lucşi, cu totul necorespun­zătoare." Ce-i drept, une­ori întâlnim şi fenomenul in­vers: o lumină prea pu­ter­nică, stridentă, cu efect de stimu­lent. În asemenea situa­ţii, creierul nu primeşte sem­nalele necesare pentru a se pregăti de somn.Medicii şi cronobiologii avertizează acum că, pe termen lung, lumina insuficientă are conse­cinţe negative asupra sănătăţii. Se instalează bo­lile tipice civilizaţiei actuale, cum sunt insomnia, hiper­tensiunea arterială, afecţiunile cardiovas­cu­lare, supraponderalitatea, diverse probleme ale muscu­la­turii. De asemenea, se înregistrează şi o creştere semnificativă a tulburărilor di­ges­tive. Este dovedit ştiinţific şi riscul ce ameninţă să­nă­tatea muncito­rilor care lucrează în schim­buri. La ei apar foarte des forme de cancer, cunoscute ca fiind ge­nerate de dezechi­li­brele hormonale, aşa cum sunt cele ma­mare sau de prostată, fapt confirmat între timp şi de Orga­ni­za­ţia Mondială a Sănătă­ţii. În Danemarca, tu­morile de natură hor­mo­nală ale lucrăto­ri­lor care îşi desfăşoară ac­ti­vitatea în schimburi sunt incluse în lista boli­lor profesionale.Lumina ideală este aceea care ne face sănă­toşi, fericiţi şi capabili să ne concentrăm. Un mare pas înainte în această direcţie l-a reprezentat o descope­rire făcută de cercetători în jurul anului 2000. Ei au constatat abia atunci că în ochii noştri există un tip de receptori prevăzuţi cu un pigment fotosensibil: me­lopsina. Aceştia reacţionează la lumina albastră de o anumită intesitate, favori­zează starea de veghe şi ne resetează zilnic ceasul interior.De aici a pornit o vastă muncă de cercetare, în care sunt angrenaţi deopotrivă atât medici, cât şi spe­cialişti în tehnica luminii. Ei urmăresc să dezvolte un nou concept de iluminare - şi anume, una aptă să acţio­neze pozitiv asupra foto­recep­torilor cu melopsină. Să ne imaginăm un cer virtual, alcătuit din lămpi LED, care să ne ofere di­mineaţa o lumină vie, cu efect stimulator, iar spre seară, una la care compo­nenta albastră, mai rece, să fie estompată şi să lase loc pentru mai multă lumină roşie, caldă. În câteva ţări din Occident, asemenea instalaţii de iluminat au fost deja montate experi­mental în unele spitale şi cămine de bătrâni, dar şi în şcoli şi clădiri de birouri. Studiile realizate până în prezent în spi­tale arată că acest sistem flexibil de iluminare îmbunătăţeşte starea afectivă a pacien­ţilor, susţi­nând procesul de vindecare. Iar la seniorii inter­naţi în cămine s-a remarcat o calitate mai bună a somnului şi menţinerea capacităţilor cognitive la un nivel satisfăcător pe timp mai îndelungat, ca şi împuţinarea accidentelor rezultate din că­deri.Cea mai cunoscută suferinţă psi­hică provocată de lipsa luminii este depresia sezonieră, care îşi face apariţia în lunile de toamnă şi iarnă. Fiecare dintre noi a putut observa cum îi dispare elanul şi cheful de viaţă, în zilele când soarele se ascunde sub o pătură groasă de nori şi totul din jur devine parcă cenuşiu. "Lumi­na este un element existenţial, in­dispensabil, la fel ca apa şi aerul", explică psihiatrii. Ea acţio­nează asupra întregului nostru organism, iar lipsa ei influenţează ne­gativ sistemul imunitar. Conse­cinţele sunt diferite, de la om la om: unul se îmbolnăveşte de ulcer, altul face astm sau are me­reu dureri de cap. Şi există per­soane care se con­fruntă cu această formă de depresie, la care stările de descura­jare profundă provin dintr-o modi­fi­care a secreţiilor hormonale, determinată de lu­mina insuficientă pe care o primim în cursul sezo­nului rece. Vara, intensitatea luminii se ridică până la 100.000 lucşi. Iarna, când lămpile din tavan nu ne dau decât 500 lucşi, bineînţeles că ne cuprinde tristeţea. Medicii nu se miră, ei ştiu că majoritatea oamenilor, chiar şi cei echilibraţi psi­hic, manifestă până la un punct fluctuaţii emoţio­nale şi schimbări de comportament, în funcţie de anotimp.Încă în secolul IV, Hipocrat scria că aspi­ranţii la profesia de medic ar trebui să studieze amănunţit anotimpurile. În medicina tradiţională chineză - ca şi în ayurveda - căldura, răceala şi uscăciunea deţin un rol esenţial în diagnosticare şi tratament. Multe animale au obiceiul de a hi­ber­na iarna, pentru a-şi economisi rezervele de energie. "Numai noi ne comportăm, de o sută de ani încoace, ca şi cum am fi nişte făpturi complet independente de lumină şi căldură, deoarece cu­rentul electric ni le pune la dipoziţie în orice moment, un an întreg", comentea­ză critic psihia­trii, precizând că unii reuşesc să facă faţă acestui regim de viaţă, pe când alţii nu: "Pa­cienţii cu depresie sezonieră reprezintă 14% din totalul populaţiei."În afară de melancolie, principalele simptome ale acestei depresii sunt urmă­toarele:* Lipsa de energie, în special după-amiaza şi seara.* Interesul scăzut pentru cultivarea relaţiilor cu cei din jur.* Creşterea în greutate.* Apetit exagerat, mai ales pentru carbo­hidraţi (paste, dulciuri, făinoase).Studiile confirmă faptul că persoanele cu depre­sie sezonieră au tendinţa să mănânce mai multe dulciuri, paste şi alte alimente bogate în carbohi­draţi. Ceea ce nu ni se va părea ciudat, dacă ne vom uita puţin la propriile noastre de­prinderi alimentare. Vizităm târguri de Crăciun iluminate feeric, unde ne străduim instinctiv să compensăm deficitul de lumină, delectân­du-ne cu turtă dul­ce, cozonac şi vin fiert. Cine se simte tentat să bea vin fiert vara?De altfel, sezonul "întu­necat" nu este unicul factor declan­şator al acestui dis­confort afectiv. El poate fi provocat şi de alte împre­jurări, de pildă, de mutarea dintr-un apartament cu fe­restre mari, prin care lumi­na se poate revărsa generos în camere, într-o locuinţă mai înghesuită şi întunecoasă. O schimbare similară se poate petrece şi la birou, iar rezultatul va fi identic. Reţineţi: dacă obser­vaţi la dvs. simp­tome ca acelea descrise anterior şi aveţi sus­piciuni, adre­saţi-vă pentru diagnostic unui medic care vă in­spiră încredere. El va stabili dacă într-adevăr este vorba de o depresie sezo­nieră sau dacă indis­poziţia dvs. porneşte eventual dintr-o altă cauză. Deocamdată noi vă ajutăm cu un mic test, care vă poate servi ca instrument pen­tru o primă orien­tare.Un ajutor de nădejde contra de­pre­siei sezoniere este fototerapia, o me­todă ve­rificată şi recunoscută de oamenii de ştiinţă. Studiile au dovedit că între şase şi nouă pacienţi din zece, cărora li se face acest tratament, timp de două sau trei săptămâni, reuşesc să-şi ame­lioreze sensibil simptomele. Există diverse modalităţi de utilizare a fototerapiei. Cea clasică şi totodată mai cunoscută constă într-o expunere zilnică de 30 de minute la o lampă specială de 10.000 lucşi. "Momentele optime ale zilei sunt dimineaţa sau în jurul prânzului, deoarece ele corespund cel mai bine nevoilor or­ganismului", precizează specialiştii. Pentru per­soa­nele prea ocupate ca să-şi poată permite de­pla­sarea zilnică până la un cabinet, s-au realizat lămpi perso­nale, cu nu­mai 3.000 lucşi, care pot fi în­tre­buinţate în timpul pro­gramului de lucru, fiind aşezate, pur şi simplu, pe birou. Iar doamnele foarte atente cu aspectul tenului lor au la dispoziţie măşti cu LED-uri, care le ate­nuează ridurile prin sti­mularea producţiei de colagen.Dar medicii, cronobiologii şi electroniştii sunt unanim de acord că terapia cea mai eficientă rămâne totuşi lumina naturală, pe care nicio lam­­pă sofisticată şi niciun sistem de iluminat n-o pot înlocui. În lunile de iarnă, doza maximă de lucşi o putem obţine cu o drumeţie la munte, într-o zi când soarele îşi arată cât de cât chipul dintre nori. Însă şi atunci când cerul este acoperit, ieşind în aer liber la orele prânzului, tot vom primi 2.000 până la 4.000 de lucşi, deci mai mult decât într-o încăpere luminată artificial. "De aceea, ar trebui să ieşim cât mai des din casă în cursul zilei, iar ideal ar fi să facem şi mişcare", su­bliniază specialiştii. Să le ascultăm sfatul şi, chiar dacă nu e uşor să ne învingem comoditatea, să ne îm­bră­căm bine şi să mergem la o plimbare, în loc să ronţăim un baton de ciocolată, stând pe cana­pea. Dacă soarele nu este prezent, să lăsăm măcar lu­mina zilei să ne mângâie faţa.