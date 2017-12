Relaxare

Dureri reumatice

Arsuri şi dureri în gât

Contra febrei

Probleme intestinale

Eczeme

Dureri de spate

Dureri de urechi

Tuse, bronşită

Au o carieră îndelungată! Încă în urmă cu 3500 de ani, egiptenii îşi vindecau durerile trupeşti cu cataplasme cu nămol fierbinte, extras din Nil. Dar terapia cu comprese şi împachetări este o metodă naturală practicată pe scară largă şi azi. Pe drept cuvânt! Tradiţia populară arată că prişniţele nu dau greş niciodată, indiferent dacă suferinţele sunt mărunte sau mari, dacă e vorba de boli interne sau de ma­ladii ale epidermei. Cu o condiţie! Prişniţele trebuie du­blate de odih­nă la pat, atât în timpul cât acţio­nează, cât şi după aceea. După în­lăturarea lor, ră­mâneţi cel puţin 15 minute culcaţi.Prişniţele calde - au o ac­ţiune calmantă, relaxantă, stimu­lează circulaţia sângelui. Limfa curge mai uşor, alimentarea or­ga­nis­mului cu oxigen se îmbu­nătăţeşte. Căldura se recomandă în caz de dureri cronice (artroze) şi când tre­­buie eliminate mucozităţile (bron­­şită, sinuzită, nas în­fundat). Veri­fi­caţi înainte tempe­ratura com­presei pe braţ, pentru a nu vă arde.Prişniţele reci - se recomandă în dureri acute (înţepături, arsuri, dureri de gât). Mulţi oameni nu suportă recele, ei trebuie să simtă singuri ce le face mai bine, dacă durerile trec. În caz contrar, tra­tamentul trebuie întrerupt.Pentru a nu suprasolicita organismul, limitaţi-vă la un singur fel de prişniţe pe zi şi trataţi mai întâi simptomul cel mai puternic.Planta cu floricele albastre, parfumate, conţine uleiuri eterice cu efect relaxant, şi vă ajută să dor­miţi bine, după o zi agitată.Înainte de-a vă culca, puneţi 5 picături de ulei de levănţică (10%) pe un şerveţel de hârtie sau pe o batistă de pânză, aplicaţi compresa pe piept şi aco­periţi-o cu un prosopel moale de frotir, încălzit în prealabil. Fi­xaţi-o pur şi simplu cu un maieu mai strâmt şi lăsaţi-o acolo chiar şi peste noapte.O soluţie pe bază de rozmarin şi arnică cal­mea­ză durerile reumatice acute.Amestecaţi uleiurile şi apa în părţi egale, înmuiaţi în "loţiune" un prosop de in, stoarceţi-l şi împachetaţi strâns articulaţia dureroasă. Fi­xaţi compresa cu un şervet de bum­bac şi lăsaţi-o să acţioneze 2 ore.Răcoreşte articulaţiile fierbinţi, suprasolicitate, calmează durerile produse de traumatisme (contu­zii) şi face minuni în cazul durerilor de gât. Dato­rită umezelii, brânza de vaci stopează infla­maţia, absoarbe căldura excedentară şi dezumflă ţesutul.Întindeţi un strat de brânză de vaci, nu prea rece, gros de circa 1/2 cm pe un şervet de bumbac, puneţi-l pe zona dureroasă şi înfăşuraţi cataplasma cu un şal sau un ştergar de vase. Lăsaţi să acţioneze 20-30 de minute. La nevoie, repetaţi procedeul de până la 3 ori pe zi.Este remediul "casnic" clasic, pentru scăderea febrei.Când vedeţi că febra nu mai creş­te, întindeţi un prosop mare sub gambe şi în­muiaţi 2 şervete de vase în apă cu 10 grade mai rece decât tempera­tura corpului pacientului. Stoar­ceţi-le bine, înfăşuraţi câte un şer­vet în jurul fiecărei gambe şi pu­neţi deasupra ei câte un prosop de frotir. Când se încălzesc compre­sele, repetaţi procedura de 3-4 ori. Dacă persoana în cauză are picioa­rele reci, puneţi-i întâi şosete de lână, ca să se încălzească.Uleiurile (iuţi) de muştar din ră­dăcină combat problemele diges­tive.Turnaţi 150 ml de apă fierbinte peste 2 linguri de ră­dăcină rasă, lăsaţi să se pătrundă 10 minute şi strecuraţi lichidul. Împă­turiţi un prosop de bum­bac în aşa fel încât să se "potri­vească" pe ab­domen, înmuiaţi-l în lichid (dacă e necesar, mai adăugaţi apă) şi stoar­ceţi-l bine (fo­lo­siţi mănuşi pentru menaj, ca să nu vă ardeţi).Puneţi compresa pe ab­do­men, acoperiţi-o cu un prosop de frotir şi apoi cu un fular de lână şi lăsaţi-o să acţioneze câtă vreme du­rează senzaţia plă­cută.Substanţele minerale din argilă (loess) şi tem­pe­ratura scă­zută produsă prin uscarea cataplasmei vinde­că eczemele.Amestecaţi 7 părţi de argilă cu 2 părţi de apă rece până ce obţineţi o pastă. Întindeţi un strat de pastă pe un şervet de bucătărie, pliaţi-l şi apli­caţi-l cu partea unsă pe zona inflamată. Fixaţi cata­plasma cu un prosop şi lăsaţi-o să stea acolo câtă vreme durează senzaţia plăcută. La nevoie, repetaţi aplicarea de mai multe ori pe zi.Muşchii contractaţi ai spatelui se relaxează cu ajutorul cartofilor calzi.Fierbeţi - după nevoie - între 2 şi 6 cartofi, până ce se înmoaie şi înveliţi-i mai întâi în hârtie şi apoi într-un şervet de vase. Zdrobiţi cartofii, până ce obţineţi un strat de 2 cm şi aplicaţi cata­plasma pe locul dureros, fără să depăşească tempe­ratura su­por­tabilă pentru piele. Fixaţi-o cu un şal de lână şi lăsaţi-o să acţioneze o oră.Ceapa conţine uleiuri eterice şi substanţe sul­furoase, fiind un ade­vărat antibiotic natural. Vin­decă durerile de urechi.Curăţaţi ceapa, tăiaţi-o în patru, desfaceţi sfertu­rile în straturi şi aşezaţi-le cu par­tea bombată în sus, pe un şervet de bucătărie. Împă­tu­riţi şervetul ca un pacheţel, apăsaţi-l ca să devină plat şi să iasă zeama. Încălziţi com­presa uşor (de ex. între 2 buiote sau sticle cu apă fierbinte), aplicaţi-o pe ureche, acoperiţi-o cu un prosop de frotir încălzit şi fixaţi-o cu o căciulă. Lăsaţi-o să acţioneze cel puţin 20 de minute.Bronşită sau tuse? Uleiurile eterice ale cim­brului au efect antiviral şi calmează căile respira­torii.Opăriţi 2 linguriţe de cimbru cu 1/2 l de apă clocotită şi lăsaţi să se infuzeze 10 minute. Strecuraţi ceaiul şi lăsaţi-l să se răcească pâ­nă ce temperatura devine su­por­tabilă pentru piele. În­muiaţi un prosop de bumbac în ceai, stoarceţi-l şi aplicaţi-l pe piept. Puneţi deasupra un prosop de frotir şi peste el un şal de lână şi lăsaţi compresa să acţioneze, până ce se răceşte.