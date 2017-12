E adevărat că până pe 9 in­clu­siv, planeta dvs., Marte, se mai chinuie, fiind în exil, în Ba­lanţă, unde e nesigur pe el, derutat, şi vă face şi pe dvs. la fel. Dar vă re­­veniţi cu­rând, pentru că Marte in­tră în Scor­pion, unde vă re­îm­pros­pă­tează energia, vă întă­reşte mo­ti­vaţia şi puterea de con­centrare. Du­pă aproape două luni de derută, ştiţi, în fine, ce vreţi şi acţio­naţi în con­se­cinţă. Mulţi dintre dvs. ar dori să petreacă sărbătorile de iarnă la drum, de preferinţă în ţări cu climă blândă, dar între 4 şi 24, asemenea excursii pot fi presărate cu neplă­ceri minore, dar suficient de ener­vante ca să strice atmosfera.Din 10, când în­tre­prin­zătorul Marte vine să i se alăture prosperului Jupiter, volu­mul afacerilor dvs. poate să crească. Nu rataţi ultimele zile ale anului, luaţi legătura cu cei cu care aţi mai făcut investiţii, mai ales dacă sunt în străinătate.Din 20, vă gândiţi mult şi bine la ce aţi realizat până în prezent şi ce obiec­tive doriţi să mai atingeţi. Sa­turn vă cere un bilanţ, Venus vă inspiră din 26.Mare grijă la în­ceput de lună, căci par­te­nerul dvs. este mult mai auto­ritar ca de obicei şi vă punctează când nici nu vă aşteptaţi.Somnul pare să aibă proprietăţi ma­gi­ce pentru dvs., în special la în­cepu­tul lunii.Aceia dintre dvs. care se concentrează pe cum­pă­rături, ca formă de pregătire pentru sarbătorile de iarnă, s-ar putea să nu observe ce nu e în ordine în casă. Şi ast­fel, nu e exclus să vă treziţi că cen­trala vă face figuri taman de Crăciun sau de Revelion. De Revelion ar fi riscul maxim să trebuiască să căutaţi urgent vreun meşter. De aceea ar fi o idee bună să vă uitaţi cu atenţie la ce nu funcţionează prea bine prin casă şi să faceţi reparaţii din timp, acolo unde se impun. Cea mai simpatică variantă ar fi să petreceţi alături de vecini sau rude, nu neapărat în cercul strâmt al familiei, şi la un local mai degrabă decât acasă - cu condiţia ca cei din familie să fie de acord. În caz contrar, vă puteţi aştepta la represalii.Un motiv pentru care nu e bine să vă aruncaţi prea tare la cumpărături este că între 4 şi 24 puteţi să faceţi investiţii neinspirate. Da­că n-aveţi încotro, aţi putea opta pentru obiecte returnabile.Dacă aveţi venituri şi în afara serviciului, nu ar fi o idee prea bună să vă confesaţi co­legilor dvs., chiar de-i credeţi prieteni.Pentru Taurii singuri poate începe greul vie­ţii, în sensul că pot începe o legătură pre­destinată, nu tocmai uşor de dus, ca­re vine cu o mulţime de responsa­bilităţi.Insomniile şi pi­coa­rele grele pot fi o pro­blemă, cam până pe 9.În ultimii ani, viaţa dvs. nu a fost tocmai uşoară, dar în­ce­pând cu acest sfârşit de an vă veţi mai despovăra. Asta în­seam­nă că greutăţile pe care le-aţi suportat se vor putea transforma în daruri ale sorţii - dar numai dacă le-aţi dus până la capăt. Ca întotdeauna când Mercur intră în mişcare retrogradă, nu sunteţi tocmai în formă. Cu atât mai mult cu cât această retrogradaţie se întâmplă într-un semn zodiacal în care acest talentat comunicator şi descurcăreţ negociator se cheamă că e în exil - anume în Săgetător. Asta explică de ce, între 4 şi 20, n-ar fi cazul să contaţi pe aceste cali­tăţi ale dvs.A venit vremea să gân­diţi în perspectivă şi să fiţi clari în privinţa obiectivelor pe care vreţi să le atingeţi până în 2020. Din 20, Venus vă dă un plus de cre­ativitate.Cei mai mulţi dintre dvs. au de-a face cu o situaţie com­plexă şi riscă să se piardă în detalii. Luaţi mai uşor deciziile începând din 10.Năbădăile dis­par din poveş­ti­le de dragoste, care devin mai li­niştite după 9. În perechile vechi se întâmplă un reglaj definitiv, până pe 20.Excesele ali­men­ta­re pot crea hiper­ten­siune arterială sau toxicitate acută, după data de 10.La început de decembrie, dar în mod special pe data de 2, viaţa de familie poate fi tulburată, cel mai probabil de un bărbat care doreşte să-şi impună decizia. Posibil să fie vorba despre o ho­tă­râ­re care a mai fost dis­cutată (şi disputată) şi se poate ca dvs. să fi rămas cu impresia că lucrurile s-au lă­murit şi de aceea revenirea să vă ia prin surprindere. Cel mai bine ar fi să amânaţi discuţia, de pre­ferinţă după data de 9, când se poa­te ajunge la o soluţie mai puţin radicală. Către finele anului şi cu pre­cădere pe 27-28, veţi putea con­sta­ta că anumite lucruri pe care le-aţi in­tuit încep să se împlinească.Perioada de trei ani păguboşi se în­cheie la finele lunii, dar între 4 şi 24 ar trebui să evitaţi semnarea de noi contracte.De trei ani vă stră­du­iţi să puneţi la punct nişte strategii mai eficiente, pro­ces care se încheie cu bine odată ce Saturn părăseşte sem­nul Să­ge­tă­to­rului, pe 20. Dar vor mai fi ne­cesare oarecare ajus­tări, până în mai, 2018.Pentru Racii sin­­guri, sfâr­şi­tul de an poate fi deosebit de ro­man­tic, ori puteţi întâlni o persoană mai mult decât de­zi­rabilă. Cuplurile consacrate în­cep din 20 testarea, pusă la cale de Saturn.Plecarea lui Saturn din Săgetător, pe 20, vă permite să vă recâştigaţi energia.Pentru dvs., cea mai reuşită variantă de a petrece Cră­ciu­nul, spune contextul astro­lo­gic, este cea clasică, în mij­locul fa­mi­liei extinse, cu că­ţel, cu pur­cel. Aveţi sufi­cientă energie să orga­ni­zaţi o masă pe cinste la dvs. acasă. Cu Revelionul e altă po­ves­te, se pare că v-aţi simţi mai bine în compania amicilor de la ser­viciu. O alternativă ar fi mer­sul la munte, dar nu la o cabană obiş­nuită ci într-un loc în care să vă pu­teţi răsfăţa cu ma­saje, saună, spa. Interesaţi-vă din timp ce program au copiii dvs., cu serbări şcolare şi alte activităţi, altfel e posibil ca, între 4 şi 20, cei mici să vă dea peste cap pro­gramul.Pentru că planeta cea mai pricepută la cumpărături, Mercur, va fi în mişcare retrogradă din 4 şi până în seara de Crăciun, ar fi bine fie să faceţi cumpărăturile dinain­te.Relaţiile cu colegii pot fi vo­latile la în­ceput de lună, dar, dacă vă păs­­traţi calmul, după Cră­ciun vă aşteaptă recompense bine­meritate.E posibil ca cei din fa­mi­lie să încerce să vă combine cu di­ver­se persoane, dar dvs. sunteţi atraşi de ci­neva de la serviciu. Sau puteţi să cu­noaş­teţi pe cineva la locul de muncă, după 25.Odată cu intrarea lui Saturn în Capricorn, pe 20, va trebui să încercaţi să vă me­najaţi consumul de energie.Perioada 4-24 se anunţă destul de agitată în privinţa ches­tiunilor familiale sau gospodăreşti. De aceea n-ar fi o idee prea inspirată să organizaţi Crăciunul acasă. Mai ales că, până atunci, se pot ivi tot felul de probleme prin casă care să necesite reparaţii. Nimic major, dar când suntem prinşi în pregătirile de sărbători şi copiii intră în vacanţă, tot ce vine în plus e greu de digerat. Cei care vă vin în ajutor sunt prie­te­nii apropiaţi. Pe 3 şi pe 11 n-ar fi ca­zul să vă bazaţi pe perechea dvs., ca­re s-ar putea mai mult să vă încurce.Până pe 9 vă agitaţi cam fă­ră rost, iar pe 2 v-am sfătui să vă ţineţi banii în buzunar. Din 10 însă vă vine mai uşor să gă­siţi ce căutaţi.Luna plină din 3 poate coincide cu fi­na­lizarea unui proiect prin care vă faceţi remarcaţi. Dar în umbră se agită nişte personaje pe care asta nu le mulţumeşte şi care vă pot pune, în secret, beţe-n roate, până pe 9.Cuplurile consacrate trec printr-un proces de stabilizare emoţională. În relaţiile de dragoste, puteţi să vă treziţi că persoana respectivă vă presează pen­tru un angajament, fix.Inima şi coloana veterbrală ar trebui cru­ţate, dacă doriţi să nu aveţi pro­bleme înainte de Anul Nou.Intrarea lui Saturn în Ca­pri­corn înseamnă pen­tru dvs., pentru următorii trei ani, respon­sa­bi­lităţi în plus legate de casă şi/sau familie. S-ar putea să trebuiască să purcedeţi la lu­crări de consolidare a locuinţei. Dacă vă daţi seama că unele probleme vechi vă împiedică să vă îm­pliniţi potenţialul, pu­teţi consul­ta un terapeut, căci niciodată nu se pot vin­deca mai bine traumele vechi decât sub influ­enţa lui Saturn. Ce se mai poa­te în­tâm­pla este să vă re­vină responsabilitatea să în­grijiţi o persoană vârst­nică din familie. Ori, dvs. în­şivă să căutaţi pe ci­neva care să preia res­pon­sa­bilitatea pentru pro­ble­mele dvs.Dacă sunt de luat decizii privitoare la veniturile directe, e cel mai bine să le luaţi după data de 9.O mare parte din încâlceala exis­tentă în relaţiile şi situaţiile de mun­că se rezolvă cu succes la începutul lunii. Zilele optime sunt 1-5, dar până la mijlocul lunii calea dvs. continuă să se limpezească.Pe 2 e posibil să aveţi o ieşire ex­plozivă faţă de un partener, căruia nu-i mai suportaţi crizele de independenţă. Vă re­câştigaţi diplomaţia după 9.Labele picioarelor şi coapsele pot fi surse de disconfort, mai ales în jurul datelor de 3 şi de 24.Pe 1, micul benefic Venus vă părăseşte, dar rămâneţi cu cel mare, Jupiter, căruia i se ada­ugă stăpânul dvs. Marte, din 10. El vă conferă o capacitate decizională sporită, nevoia de a trece la acţiune şi de a tria practic şi eficient opţiunile de dezvoltare care vi se prezintă fără greş. S-ar putea să preferaţi să petreceţi Crăciunul şi Anul Nou cu prietenii, iar nu cu familia. Acest lucru ar putea să trezească resentimente unor rude, de Crăciun, dar de Anul Nou nimeni nu vă va critica pentru că-i ale­geţi pe prieteni. E varianta în care vă veţi simţi cel mai bine.Aici lucrurile sunt un pic mai com­pli­cate, pentru că, în dorinţa dvs. de a scă­pa mai repede de nişte cheltuieli care vă grevează de vreo trei ani încoace, s-ar putea să vă repeziţi să mai faceţi degrabă vreun împrumut între 4 şi 24, ceea ce n-ar fi o idee tocmai inspirată.Puteţi fi destul de vulnerabili la uneltirile unor rivali secreţi, până pe 9, dar riscul maxim este pe 2, zi în care ar fi bine să evitaţi să reacţionaţi la orice provocări.Tandreţea venusiană dispare din pei­saj pe 1, fiind înlocuită de pa­sio­­nalitatea marţiană pe 10. Sunteţi puşi pe cu­ce­riri, şi vă iese.Insomniile însoţite de dureri de cap pot fi acute până pe 9, perioadă în care şi circulaţia venoasă în gambe vă face probleme.Pregătiţi-vă de sărbă­toa­re mare, căci timp de circa 30 de ani nu veţi mai avea de-a face cu pre­zenţa severului Saturn în semnul dvs. El pleacă (pentru că e manierat), înaintea Crăciunului, res­pectiv pe 20. Nu puteţi nega însă că trecerea lui prin zodia dvs. v-a fost de folos. Chiar dacă lu­crurile nu v-au ieşit cu atâta uşurinţă ca de obicei şi a trebuit să vă mobilizaţi şi să vă concentraţi mai mult pentru a vă finaliza proiectele, asta v-a obligat să gândiţi mai eficient şi să fiţi mai disciplinaţi. Saturn nu vă lasă însă singuri, ci în compania a nu mai puţin de trei planete, Soarele, Mercur (retrograd între 4 şi 24) şi seducătoarea Venus (între 2 şi 26). Din pricina lui Mercur şi a optimismului recucerit, aveţi tendinţa de a vă lansa în multe promisiuni şi activităţi, care, realist vorbind, nu pot fi duse până la capăt cu toatele.Saturn îşi continuă activitatea edu­caţională în privinţa gestionării bani­lor, începând din 20 luna asta şi până în 2020, dar Venus vă acordă un respiro din 26 încolo.Vă sfătuim să acordaţi mare aten­ţie zvonurilor din culise de la ser­viciu, mai ales după 9, pentru că se poate pre­găti o adevărată lovitură de stat.Luna nouă din 18 se petrece în semnul dvs., iar după aceea puteţi atrage o nouă iubire.Feriţi-vă de excese, mai ales din 10.Pregătiţi-vă pentru un oas­pe­te de vază. Însuşi guvernatorul semnului dvs., autoritarul şi eficientul Saturn, pătrunde în te­ri­­to­riile dvs. pe 20. Fiindcă e supranumit şi marele ma­lefic, multă lume se teme de el, dar el este sever doar cu cei care nu vor să accepte disciplina şi luci­ditatea. Prea puţini dintre dvs. au însă carenţe la aceste capitole. Cel mai greu v-a fost până acum, adică din decembrie 2014 şi până luna asta, când aţi fost forţaţi să staţi în situaţii limitative. Nimeni n-a spus că este o plăcere să evoluaţi cu un mentor atât de aspru în următorii trei ani, dar acesta este pe mă­sura ambi­ţiilor şi capacităţilor dvs.Făceţi-vă cu atenţie bugetul pentru săr­bători şi puneţi deoparte o rezervă, căci finele anului poate veni cu cheltuieli mari.Nu mai sunt obstacole nevăzute, din 20 încolo. V-aţi făcut curat din multe puncte de vedere, deşi a trebuit să staţi în po­ziţii de aşteptare. Examinaţi-vă cu atenţie obiec­ti­vele, căci măcar unul se va materializa.Saturn în semnul dvs. nu vă face toc­­mai drăgăstoşi, dar vine Venus să-l înduplece, pe 26, şi s-ar putea să reactiveze un amor din trecut.4-24 e intervalul în care n-ar trebui să vă lansaţi în practicarea spor­tu­rilor de iarnă, căci există posibilitatea unor incidente.A venit vremea să examinaţi proiectele por­nite în urmă cu ceva mai mult de patru ani, căci pe parcursul următorilor trei va trebui să le finalizaţi şi se prea poate să nu fie uşor. Pri­viţi-l însă pe Saturn, cel care iniţiază pe 20 acest pro­ces, mai mult ca pe un aliat decât ca pe un ad­ver­sar. Gândiţi-vă că este unul dintre stăpânitorii zo­diei dvs. şi în această calitate se străduieşte să vă ajute. Dvs. sunteţi animaţi de idealuri care de­pă­şesc sfera individualului, vă place să vă im­pli­caţi în proiecte sociale sau umanitare, dar aveţi şi ten­din­ţa de-a adopta atitudini radicale. Saturn vă va aduce pe calea cea bună, atunci când deveniţi prea drastici.Luna aceasta veniturile dvs. ar putea să crescă ori v-aţi putea trezi cu bonificaţii mai substanţiale decât vă aşteptaţi. Cele mai mari şanse sunt între 1 şi 5 şi pe 27-28.Cei de la conducere vă apreciază, iar ideile cu care veniţi după 9 pot fi exact ceea ce căutau. Suc­ce­sul dvs. îi poate însă în­verşuna pe cei ce vă invidiază.Către finele anului, partenerul poate avea impresia, probabil jus­tificată, că pentru dvs., cariera vine pe primul loc.Dispuneţi de mai puţină energie, după 20. Oasele, dinţii dar în mod special pielea au nevoie de îngrijire.Navigaţi lin în apele sfârşitului de an, de­oa­rece planeta dvs. guvernatoare Neptun primeşte vânt bun în pânze de la cealaltă planetă care vă guvernează, nimeni altul decât marele benefic, Jupiter. Vă creşte încrederea, vă creşte cre­­­ativitatea, iar farmecul dvs. special e pus în val­oare. Aceia din­tre dvs. care au aptitudini ar­tis­tice se pot remarca, cei care au credinţe profunde îi pot convinge pe cei din jur de autenticitatea acestora. Studenţii au noroc la examene, iar aceia dintre dvs. care plea­că la drum, pot să aibă parte de momente magice.Ţineţi-vă departe de chestiunile fi­nan­ciare la început de lună, mai ales pe 2, când un plasament făcut sub imperiul momentului vă poate costa scump. 11, 16 şi 21 sunt, în schimb zile bune pentru afaceri.Noroc că şefii dvs. sunt bine dis­puşi, la sfârşit de an, căci pot trece cu vederea mai uşor greşelile pe care le puteţi comite între 4 şi 24, când vă puteţi trezi cu situaţii neterminate care trenează de la sfârşitul verii.Deşi nu e o idee prea bună, între 2 şi 24 s-ar putea să vă tenteze o aventură cu careva dintre şefi. Aşteptaţi mai bine Revelionul, când s-ar putea să cunoaşteţi pe cine­va mai potrivit.Feriţi-vă să căraţi greutăţi, între Crăciun şi Anul nou, coloana nu vă prea ajută. Inima poate protesta şi ea.