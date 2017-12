E greu să găseşti cuvintele po­tri­vite, presupunând că este posibil să ex­primi în cuvinte durerea şi disperarea. Asta în ceea ce mă priveşte, pentru că Soarele, strălucitor când aş­tern aceste rânduri, pare să transmită, dim­potrivă, ideea că sufletul Majestăţii Sale urcă la ce­ruri împăcat.În calitatea mea de documentarist la Biblioteca Academiei, am avut şansa să-i văd toate foto­gra­fii­le, de la vârsta prunciei, în braţele mamei sale, re­gina Elena, sau ale bunicii sale, Regina Maria, până la cele re­cente. Acelaşi surâs, acelaşi aer inocent. Nu ştiu câţi regi au rămas surâzători şi inocenţi până în ul­tima zi a vieţii pământeşti, şi doar Dumnezeu, is­to­ricul su­prem, ştie prin câte a trecut şi ce a îndu­rat. Ca suveran, nu a avut noroc. Urcat pe Tronul României Mari, la vârsta de şase ani, a fost detronat de tatăl său, pe când nu împlinise un deceniu de via­ţă. Vre­me de nouă ani, şi-a văzut mama numai în vacanţa mare, părinţii trăind despărţiţi... A re­venit pe tron în­tr-un moment critic pentru ţară, la un an după ce Sta­lin şi Hitler, încălcând grav neu­tralitatea decla­rată de Carol II, au sfâşiat România. Acelaşi Carol II, tatăl său, după actul ungerii săvârşite de Prea Fe­ricitul Nicodim, i-a luat jumătate din pre­rogative lui Mihai şi le-a dăruit generalului Ion Antonescu, pe care l-a numit Conducătorul Statului. Sperase că generalul, filo-francez şi filo-englez declarat, va continua dru­mul de alianţe tradiţional. S-a înşelat. Antonescu s-a aliat cu Hitler, trăgând după el ţara într-un război pierdut dinainte, căci era de bănuit intrarea decisivă în lupte a SUA alături de Anglia-"mamă", cum se în­tâmplase în primul răz­boi mon­dial. În plus, tâ­nărul rege a trebuit să su­por­te înca­dra­rea alături de indivizi pe care îi dispreţuia profund. Fotografiile îi înfăţişează portretul în ca­drul manifestaţiilor populare ori militare, lângă cel al lui Hitler, apoi lângă cel al lui Stalin, cei doi asa­sini ai României Mari. Dacă pentru un om demn era umilitor, pentru El, simbolul naţiunii române în in­te­gritatea ei, era o tragedie. Unica mângâiere a fost re­ve­nirea în ţară, alături de El, a Reginei Mamă Elena.Actul de la 23 august 1944 a fost primul gest de Su­veran. A salvat România de dezastru şi, mai cu sea­­mă, de cucerirea de către ruşi. Fără măreţul act re­gal, România ar fi ajuns o gubernie şi românii îm­prăştiaţi în imperiul rus! Oricum, vii­torul ţării fusese hotărât, în se­cret, la Yalta. Fără să dea soco­teală nimănui, Ar­­mata Roşie, care nu mai pu­tea fi eli­beratoare, ci de ocu­pa­ţie, a im­pus un nou regim, care ex­cludea su­ve­­ra­nita­tea, deci rega­litatea. În aceste condiţii, Majes­ta­tea Sa s-a luptat cu mo­rile de vânt. Obligat să semneze un act de ab­di­care, redactat la Mos­co­va, Re­gele a fost izgonit de pe tron, în cea mai mă­reaţă zi a co­munismului, 30 de­cem­brie, ziua fondării Uniunii Sovie­tice! A ple­cat din ţară cu trenul... Res­tul ave­rii, susţineau ocupanţii co­mu­­nişti, a­par­ţinea "popo­ru­lui". Exilul a fost dur, atât sentimental, cât şi ma­te­rial. Partea inex­­pli­ca­bilă s-a petrecut după aşa zisa eli­berare de co­mu­nism, când, în loc să fie chemat să-şi reocupe tronul de pe care îl alungaseră oa­me­nii Moscovei, a fost ia­răşi alungat din ţară. Abia târ­ziu, când nu mai re­pre­zenta un pericol pentru calea spre dezastru im­­pusă României, a fost acceptat şi i s-a înapoiat ce­tă­ţe­nia română, luată - nu de români, ci de parti­dul ocu­pantului rus. Aceste rânduri, deşi suc­cinte, dez­văluie un destin trist, însă actul ho­tărâtor de la 23 august, rezistenţa acerbă la co­mu­ni­zare, mo­ra­li­tatea sa fără cusur, îl aşează pe Regele Mihai I în rân­­dul marilor suverani. Dumnezeu să-l aibă în pază!