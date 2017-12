Şi nu eram singură în situaţia asta. Aşa era la liceul nostru, de pildă, unde toate fetele ne-am îndrăgostit de actorul cel mai la modă în anii '70, Alain Delon. Şi, foar­te curios, nu eram geloase una pe cealaltă, îl împărţeam între noi, fără să ne afecteze. Eram înnebunite după el: ochi albaştri, pătrunzători, faţă an­ge­lică... Îl asemănam cu un înger, dar visurile noas­tre nu se îndreptau spre raiurile cereşti, ştiam că raiul e tot pe pământ. Mie Alain Delon îmi lo­cuia în cap, îşi făcuse în min­tea mea una dintre reşedinţele lui perma­nen­te. Dar era greu să ţi-l faci chiriaş, pentru că mai locuia în mintea câ­torva milioane de ad­mi­ra­toare. Nu ştiu cum nu o lua razna un astfel de om. Să fii adulat de atâtea fe­mei, cohorte, po­poa­re întregi, şi să rămâi om întreg!Se îm­brân­ceau femeile ca să-l foto­gra­fieze, când trecea pe covorul roşu la noi, la TIFF. El îm­bătrânise, dar fenomenul, nu. Nu-şi pierduse se­ducţia. Când o doamnă respectabilă i-a spus că în tinereţe a fost îndrăgostită nebuneşte de el, Alain i-a răspuns: "Bine şi tocmai acum îmi spu­neţi?".La liceu, noi, fetele, ne băteam pe afişele cu el, când rulau filme în oraş. Reuşeam să le mi­tuim pe taxatoarele de bilete de la cinematograf, ca să ne dea câte un afiş. Ema, o colegă de-a mea, a ob­ţinut unul contra unei su­me imense. Îl as­cun­sese în gea­man­tan. Toate fetele ca­re eram la in­ternat aveam gea­manta­nele într-o ma­­gazie şi mer­geam acolo cu un felinar, le des­chi­deam şi ne luam lu­crurile nece­sa­re, după care, ma­gazia se încuia la loc. Odată, cu o răutate de care mi-e ruşine şi azi, m-am dus pe fu­riş cu o altă co­legă, Ade­la, ghidate de o lu­mâ­nare şi am scotocit în gea­man­tanul E­mei. Am găsit pos­terul cu Alain De­lon şi l-am mâz­gă­lit, i-am făcut mus­tăţi şi ochelari. Ema a plâns o zi în­trea­gă, fără să ştie ci­ne­va oful ei, doar eu şi Adela, doi draci, râdeam pe în­fun­date de isprava noas­­tră. S-a străduit Ema, săraca, şi a făcut rost de altul, îl ţinea ca pe un talis­man. Apoi au apărut vederi cu actori şi ne-am cum­pă­rat toate. Mai târziu, când am început să ne în­drăgostim de câte un pământean de-al nostru, am pierdut legătura imaginară cu superbul Delon. Când şi când, ne gândeam cum s-o fi simţind când îşi trimiteau energia către el atâtea femei. Auzeam că unele leşinau când îl vedeau în carne şi oase, asta prin Occident, că la noi nu venea ni­meni, eram din Est. Am auzit că primea mii de scri­sori de dragoste, scrise pe hârtie roz, par­fu­mată, plicuri pictate cu inimioare şi buze date cu ruj. Multe lacrimi s-au vărsat după el, s-ar fi fă­cut un fluviu, dacă s-ar fi adunat toate la un loc. Dar el era preocupat să joace în alte şi alte filme, să rupă alte şi alte inimi, partenerele lui de pe ecran erau pradă uşoară, dar chiar dacă erau aventuri trecătoare, nouă, admiratoarelor, fără şansă, ne răscoleau su­fletul. Ce mai, erau filme la care ne duceam şi de câte cinci ori ca să-l vedem pe Delon. Fu­geam de la internat, ne căuta pe­dagoga disperată. O dată, o pârâcioasă i-a spus că suntem la film. A venit pe urmele noas­tre, ne-a ur­mă­rit, dar a stat şi ea, de-a vă­zut tot fil­mul până la ca­păt. Am de­pistat-o în sală. O pri­veam pe furiş cum stătea cu o­chii a­ţintiţi la e­cran. Era fas­ci­na­tă, la fel ca şi noi. Cu toate as­tea, ne-a certat că am mers la film, a trebuit să-i spu­nem că ne-am pier­dut minţile, că trebuie să ne ierte, doar şi ei îi plăcea de Alain Delon. S-a prefăcut că ne iartă, dar ipocrită, ne-a pâ­­­rât la mamele noas­­tre, când au ve­nit la şedinţa cu părinţii. Mama s-a amuzat, a spus că nu-i nicio pro­ble­mă. Bine că sunt îndrăgostită de un ac­tor, şi nu de vre­un băiat dintr-o cla­să mai mare, ca­pabil să mă seducă. Erau buni actorii ăş­tia fru­moşi, ne pro­­tejau de rele! N-am luat-o la între­bări pe ma­ma, dar eram sigură că şi ei îi plăcea de Delon. Toată lumea, chiar toată lumea era în­drăgostită de el. Devenise un fenomen de masă. Chiar şi băr­baţii s-au ales cu ceva: haina din blană de miel, cu guler alb. Apăruse cu ea într-un film şi imediat a devenit o modă. Îi auzeai pe mulţi lăudându-se: "Mi-am luat un delon", de parcă îl cumpăraseră pe el, şi nu haina.De prisos să mai spun că şi adolescenţii la care trăgeam cu ochiul pe stradă aveau prioritate absolută dacă erau îmbrăcaţi în... delon.