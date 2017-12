Am citit că, ală­turi de Dante, Shakespeare şi Goethe, Charles Baudelaire (1821-1867) e printre cei mai comentaţi scriitori ai literaturii mondiale. Iar la noi e cu siguranţă cel mai tradus poet, cu ver­siuni în care s-au implicat de la Arghezi, Al. Philippide, Ion Barbu, Ion Pillat la Doinaş, C.D. Zeletin, Cerna Ră­dulescu, Romulus Vulpescu între mulţi alţii (nu­mai "Albatrosul", de exemplu, are peste 40 de trans­­puneri diferite în ro­mâ­neşte). Cei tre­cuţi prin liceu îi leagă au­tomat nu­mele de "Florile răului", titlu po­menit când se predă Arghezi. Even­tual, pro­fe­sorii buni le spun adoles­cen­ţi­lor că pen­tru acest volum apărut în 1857 poetul a fost găsit vinovat într-un pro­ces de aten­tat la morala publică şi bu­nele moravuri (ca şi Flaubert pentru "Doamna Bo­vary"), ceea ce ar trebui să le stârnească curio­zi­tatea de a-l citi. Măcar dacă legenda perpetuată a extra­va­gantului dandy i-ar trimite la biblio­te­că să afle ce e cu acest "clasic al mo­der­nismului" şi drumurile artistice deschise de el. La o privire su­perficială, din "fenomenul Baudelaire" cititorii sunt înclinaţi să reţină doar viaţa scurtă şi zbuciumată: relaţiile încordate cu tatăl vitreg, generalul şi diplo­matul Aupick, boema depravată şi provocatoare, iubita mulatră Jeanne Duval (de ca­re rămâne ataşat şi după ce aceasta paralizează), abu­zul de eter şi opium cu care-şi trata organismul dis­trus de boli, fap­tul că era risipitor şi iubea pi­sicile... Dar ade­vă­rata viaţă pentru Baudelaire este literatura, arta în ge­neral, căreia îi consacră toate forţele lui spirituale şi pe care o trăieşte cu inten­sitate maximă. Şi asta se vede şi din celelalte faţete ale operei sale - de tradu­cător al lui E.A. Poe, de critic literar, muzical şi de artă plastică, de publicist politic, toate de un curaj al noutăţii, o intuiţie a altor modalităţi estetice de a capta adevăruri înalte. Ci­titorii români au putut descoperi geniul multiform baudelarian în deceniile de comunism când, pe lângă variate ver­siuni ale ope­rei poetice (inclusiv în ediţie bilingvă sau în popu­lara colecţie B.P.T.) s-au publicat şi un volum conţinând "Critica literară şi muzicală. Jurnale intime" (1968), "Curiozităţi es­tetice" şi "Poe­mele în proză (Spleen de Pa­ris)", am­bele în 1971, în ediţii îngrijite de pro­fesio­nişti cum rar mai găseşti azi. În vo­lumul pe care vi-l re­comand azi, Liliana Alexandrescu reti­pă­reşte separat traducerea ei, revizuită şi adusă cu informaţia biblio­gra­fică la zi, a "Jur­na­lelor intime", însoţită de o avi­zată pre­faţă şi de un aparat de note ex­cep­ţional. În­sem­nările adunate postum sub acest titlu oarecum im­propriu datea­ză din ul­tima şi cea mai chinuitoare pe­rioadă din viaţa lui Baudelaire. Sunt frag­men­te scurte, afo­ristice, idei - uneori con­tra­dictorii - des­pre artă, religie, po­litică, femei, fru­museţe ş.a., grupate în două "jur­nale": unul din anii 1851-1862, "Ra­­chete", şi altul din 1859-1866, "Ini­ma mea dezvăluită". Con­dam­nat la mar­gi­nalitate şi sărăcie fiindcă a ales să tră­iască în afara nor­me­lor burgheze pe care le urăşte, Baudelaire e de o francheţe uneori bru­tală, cu ac­cente pamfletare la adre­sa unor literaţi contem­porani (o detestă de exem­­plu pe George Sand) dar şi cu o mare capa­ci­tate de a admira (îl apreciază su­perlativ pe Wagner, plasându-l printre eroii lui inte­lectuali veneraţi, ală­turi de Poe şi Delacroix). Pentru el, artistul fascinat de absolut e un magician care dă formă haosului, rivalizând cu Dumnezeu. Sacrilegiu şi salvare, arta are un preţ de suferinţă pe care Baudelaire l-a plătit din greu. Dar, din con­vul­siile spiritului său pândit de disperare, s-a născut un nou concept de frumuseţe.