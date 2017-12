Vă scriu cu speranţa că în pa­ginile revistei dvs. mama mea va găsi ajutorul de care are atâta ne­voie. A fost diagnosticată cu cancer pulmonar, sta­diul III A, neoperat. Până acum a făcut şase şedinţe de chimioterapie, iar luna viitoare ur­mează să facă radioterapie. Îi rog din suflet pe cei care s-au confruntat cu această boală nemiloasă - cancer pulmonar - şi au reuşit să-i supravie­ţuiască, să ne împărtăşească şi nouă experienţa lor. Ce regim au urmat, ce tratamente alternative au fost eficiente? Vă rog să vă rupeţi puţin timp să îmi răspundeţi pe adresa revistei. Mama are doar 56 de ani şi nu concep să o pierd atât de de­vreme. Vă mul­ţu­mesc din suflet şi vă doresc tutu­ror sărbători liniştite, cu sănătate!Acum trei luni, în urma unor analize, mi s-a depis­tat pe rinichiul drept o tumoră renală lipo­ma­toasă. Este o forma­ţiune neomo­genă, cu conţinut grăsos, ureterele sunt nor­male. Este crescută mai mult în partea supe­ri­oară a rini­chiului. Ştie cineva un tratament natu­rist pen­tru acest tip de tumoră? Mi-e teamă de operaţie, deoarece există riscul să-mi pierd ri­nichiul, care de altfel funcţio­nează normal. De aseme­nea, aş vrea să ştiu dacă această ope­raţie se poate face laparoscopic. Vă mulţumesc anticipat.Stimată "Formula AS", vă scriu pentru că trec printr-o mare cumpănă, dar şi pentru că am încre­dere în dvs. şi caut un sfat ca să pot lua decizia corectă într-o problemă de viaţă şi de moarte. Tocmai am descoperit că tatăl meu, în vârstă de 67 de ani, are cancer avansat de joncţiune gastro-esofagiană, o veste care a căzut ca un trăsnet asu­pra noastră şi ne-a aruncat într-o mare şi înspăi­mântată derută. Tot acum s-a descoperit că are şi ascită, cu apro­ximativ 6 litri de lichid, care se acumulează la loc foarte rapid după drenaj. În plus, stomacul lui sângerează masiv. Este internat la Spitalul Colţea şi, momentan, medicii ne-au prezentat doar opţiunile clasice: radio-, chimio­terapie, operaţie chirurgicală. Între timp, după cum am citit în "Formula AS", au mai apărut şi terapii anticancer moderne, inovatoare, unele personalizate, dar nu ştiu dacă în România sunt accesibile asiguraţilor din sistemul public. Cui să mă adresez ca să bene­ficieze de un tratament per-sona­lizat? Iniţial ne-am propus să atacăm boala pe două fronturi, tratament clasic plus terapie al­ter­nativă, dar informaţiile pe care le-am citit îmi indică fap­tul că în general oncologii nu sunt de acord cu această abordare. Nu ştiu ce oncolog mi-ar încu­viinţa şi o terapie alternativă.Am citit pe internet lucruri dă­tă­toare de speranţă despre Cli­nica Nova Vita din Serbia, inclu­siv în articolul dvs. din 2006, dar nu în­ţeleg ce se întâm­plă: de ce după 2010 nu au mai apărut aproa­pe deloc ştiri despre ei? La mo­mentul res­pec­tiv, părea a fi un miracol ceea ce fă­ceau acei oameni.Nu ne permitem să îl tratăm pe tata la o clinică în străină­tate, dar am fi în­cer­cat măcar să le cumpărăm produ­sele, dacă se confirmă şi în prezent rezultatele cu plantele ama­zoniene. Nu ştiu ce să fac şi în cine să mai cred, dar vă rog să îmi daţi un sfat. Nu vreau să îl pierd pe tata. Cu respect şi speranţă,Dragi cititori, mă numesc Ra­mona şi am o fetiţă în vârstă de 3 ani. La vârsta de 1 an a făcut pentru pri­ma dată otită şi de atunci face aproa­pe lună de lună. Nu ştiu ce să mai fac! Specialistul ORL mi-a recoman­dat să-i dau nişte vaccinuri pentru imuni­zarea organismului, dar aces­tea nu dau niciun rezultat. Mă întreb dacă vre­unul dintre cititorii revistei "For­mula AS" s-a confruntat cu o astfel de problemă. V-aş fi foarte recunoscă­toa­re da­că mi-aţi recoman­da un trata­ment naturist sau alt­ceva pentru rezol­va­rea acestei probleme. Vă mul­ţumesc!Bună ziua, vă scriu în numele mamei mele, care a fost diagnos­ticată cu nodul "rece" la glan­da tiroidă. Nu ştiu ce înseamnă, dar medicii i-au recomandat să se ope­­reze de urgenţă. Aş vrea să ştiu dacă există şi tratamente na­turiste pentru acest diagnostic. De asemenea, îi rog pe specia­liştii dvs. să ne explice şi nouă ce este această afec­ţiune şi dacă operaţia este absolut necesară. Vă mulţu­mesc anticipat.Dragii mei, scriu şi eu la revistă, poate l-aţi ajuta şi pe moşu' meu cu un sfat. Are 78 de ani şi de patru ani se scarpină întruna. Doctorul i-a spus că are urticarie şi i-a dat medicamentul Claritin, dar mâncărimile nu-i dau pace. Nu ştiu de la ce a apărut boala asta, dar de atunci nu a mai avut o zi liniştită. Vă rog să ne daţi şi nouă nişte leacuri, să avem şi noi bă­trâ­neţi mai liniştite. Fata mea e abo­nată la "Formula AS" şi, o dată pe lună, când vine să ne va­dă (ea stă la oraş) ne aduce revis­tele. Rămâ­neţi cu bine şi bunul Dumnezeu să vă deie sănă­tate!Cine mă poate ajuta să procur pulbere de ridiche neagră mine­ra­li­zată, eficientă în tratarea con­sti­pa­ţiei?