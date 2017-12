Am fost diagnosticată cu polipi pe colon, cu risc mare de a se trans­for­ma în tumoră pe colon, întrucât au fost detectate celule maligne după colonoscopia pe care am efectuat-o în urma unor dureri abdominale. Am văzut în zia­rul dvs. nenumărate articole despre d-na dr. Himovith, fapt care m-a încurajat să sun la cabi­netul respectiv, şi să beneficiez de produ­sele domniei sale. Nu v-am scris 6 ani de zile, ca să vă mulţumesc, pentru că am avut teamă că totul se va întoarce, dar nu a fost aşa, nimic nu s-a întors, de 6 ani îmi fac analize permanente şi ele sunt curate.Mulţumesc pentru binele pe care îl faceţi oamenilor încercaţi de soartă. Vă doresc sănătate şi vă asigur de toată stima mea,