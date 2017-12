Această infecţie era numită în trecut "hartă geo­grafică". E foarte dureroasă şi crăpăturile de pe lim­bă arată ca un relief. Sunt produse de lipsa vita­minelr B1 şi B6. Se ia de patru ori pe zi câte un com­primat, după mese. În câteva zile "harta" dis­pare.Obligatoriu: trebuie înlăturat fumatul, evitate frigul şi umezeala, căldura excesivă. Se va intro­duce regimul alimentar lacto-vegetarian. Se reco­mandă în special vegetale bogate în vitamina C. Se va folosi multă ceapă, care fluidifică sângele.Cura cu drojdie de bere. La o jumătate de litru suc de roşii, măceşe sau lapte, se pun patru linguri praf de drojdie. Se amestecă bine. Se ţine în frigi­der. Se iau trei pahare pe zi. Se agită bine înainte de a se bea. Se fac băi cu rădă­cină de urzică sau rozmarin, cu durata de 15-20 de minute. Se face masajul membrelor 10-15 minute. Se va practica zilnic mer­sul pe jos timp de o oră. Se pot pune şi comprese cu varză. În caz de răni deschise, se va folosi un medicament din Franţa - "Dusodril".Intern: ceaiuri. * Ceai de mă­ceşe, cătină albă, scoruş, coacăz negru - se beau două căni pe zi. * Salvie - se bea o cană în cursul unei zile. * Vâsc - trei linguriţe la o jumătate de litru de apă se lasă peste noapte, se strecoară şi se îndulceşte cu miere. Se bea în cursul unei zile. * Se va folosi alifie pe bază de răşină de brad sau de tătăneasă fabricată în casă.Am citit despre necazul dumnea­voastră, şi pen­tru că şi noi am trecut printr-o situaţie asemănă­toare, vreau să vă ajut. Soţul meu a avut tumoră pulmonară cu metastaze la stomac, dar pentru că nu a suportat chimioterapia, am fost nevoiţi să apelăm la nişte produse naturale, care ne-au ajutat să scăpăm de necaz. După 9 luni de cură cu ele, am făcut un RMN care ne-a arătat că nici tumora de la plămâni şi nici cea de la stomac nu mai existau.Pentru mai multe relaţii sunaţi la următoarele numere de telefon: 0748/11.24.20, 0748/11.24.21.Multă sănătate!Cel mai eficace tratament este aplicarea de lipitori pe părţile afectate (vene). Consumaţi mult pătrunjel verde şi vitamina C (dinamizează circulaţia sângelui). O altă soluţie sunt frun­zele de varză. Li se scot nervurile groase, se strivesc pe masă cu o sticlă curată şi se aplică în mai multe straturi pe piciorul bolnav. Peste ele se pune un prosop curat. Aceste ca­taplasme se ţin 3-4 ore. Se schim­bă de două ori pe zi. Se pot ţine şi noap­tea. Multă sănătate!Soţia mea a avut o pro­blemă si­mi­lară. În timpul verii, când stătea la plajă, din cauza soarelui, avea mân­că­rime de piele. Mâinile îi erau aşa de afectate încât făcea crăpături pe piele cu sângerare. A în­cercat tot felul de creme, dar fără prea multe efecte pozitive. Am întrebat în stânga şi în dreapta, până când o cu­noştinţă ne-a sugerat ca soţia mea să încerce un tra­tament cu pro­polis. Am procurat tinc­tură de pro­po­lis, a ţinut tra­tamentul mai mulţi ani, iar în acest mo­­ment nu mai are probleme cu alergia la soare. În plus, folo­seş­te cremă de mâini fără parfum. Sper ca aceste informaţii să vă fie de folos! Sănătate!Am acelaşi diagnostic ca dvs., şi văzându-vă atât de disperată, vă comunic ce ştiu: hidronefroza este cauzată cel mai adesea de unul sau ambele ure­tere deformate din naş­tere. Problema nu poate fi îndrep­tată decât prin operaţie (în funcţie de gradul de dezvoltare în care se află), dar până la ea, există trata­mente naturiste care să împiedice efectele bolii (infecţia urinară şi cistita). O reţetă verificată şi efi­cace este cea formată din amestec egal de sânziene (drăgaică), urzică moartă şi spli­nuţă. Se beau 3-4 căni de ceai călduţ pe zi (o lin­gură de amestec se opăreşte cu o cană de apă), în cure de 8 zile de ceai - 8 zile pauză. Pentru că este obligatoriu să beţi doi litri de lichide pe zi, com­pletaţi ceaiul de mai sus cu ceai de păstăi de fasole, muşeţel, nalbă, muguri de plop, mătase de porumb etc. Se interzice con­sumul de afumături, murături, cafea şi alcool. Multă sănătate!Cea mai simplă şi sigură formulă de eliminare instantanee a cârceilor este următoarea: ne întin­dem pe spate, pe o bancă, canapea etc., cu mâinile de-a lungul corpului, dar cât se poate de relaxat. La piciorul cu pri­cina, faceţi următoarele două acţiuni simple:1. Fără să vă mişcaţi corpul, împingeţi călcâiul înainte (cât puteţi) lăsându-l în aceeaşi poziţie.2. Trageţi partea de sus a labei piciorului spre dvs. cu mâna şi staţi aşa. În clipa asta, orice durere ia sfârşit.Pentru orice eventua­litate, repetaţi încă o dată mişcarea cu poziţia labei piciorului, chiar dacă nu vă mai doare. Eu am desco­perit aceste mişcări cu totul întâmplător, când, odată, în toiul durerii, fiind în pat, m-am întors de pe o parte pe spate şi, din instinct, le-am executat. Mai târziu am citit că ele fac parte dintr-un sistem numit stretching (în engleză), ceea ce înseamnă întindere.Vă doresc succes şi numai bine!Stimată doamnă,M-am simţit obligată să răspund la articolul dvs., pentru că astăzi este ziua Sfântului Nectarie şi el mi-a arătat ce boală am, dar m-a şi vindecat, în urma rugăciunilor. La vârsta de 52 de ani, adică acum 5 ani, am trecut prin aceeaşi situaţie. Am mers la Spitalul Floreasca, la d-l doctor Gabriel Constantinescu, pentru a face o colonoscopie. În cazul că va fi necesar, tot el vă va opera. Totul de­curge frumos, fără dureri, dacă aveţi credinţă că o să fiţi bine!Încercaţi o perioadă să nu mai mâncaţi carne şi niciun fel de proteină animală. Folosiţi tratamente naturiste, după ce aruncaţi la gunoi răul.Vă doresc multă sănătate!