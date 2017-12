V-aţi gândit vreodată cu du­ioşie la vrăbii? Eu le-am iubit din copilărie, când tare le-aş fi strâns în pal­mă, ca în­tr-un cuib. Acum, când le cu­nosc de zeci de ani, tot nu pri­cep de unde au atâta vervă şi ener­gie: se trezesc odată cu zo­rii, n-au program drămuit de sindicat, nici pensie de boa­lă sau bătrâneţe... Cu ini­mioara lor cât un grăunte pră­pădit de muştar, zboară şi cântă cât e ziua de lungă, pe soare sau pe zăpadă, cu aceeaşi bucurie în glas! Când mie îmi îngheaţă picioarele în botoşi, picioruţele lor - nu mai groase decât croşeta bu­nicii - ţupăie pe zăpadă sau pe pervazul de gheaţă (un­de este locul lor de "in­vitaţi"). Prima care prinde de veste că au sosit far­fu­rioara cu firimituri şi ceş­cuţa cu apă dă chiot după chiot - până zboară vestea din plisc în plisc, şi-mi sosesc mu­­safirii. Înclină căpşorul în­tr-o parte şi mărgelele ochilor spun "mulţumesc", ca pentru cel mai mare festin... Iar une­ori, îmi fac onoarea să se îm­băieze în jardinierele pline ochi cu zăpadă. Doam­ne, cum mi se rupe su­fletul să le văd aşa, ciu­ciu­lete, dar de la o bu­cată de vreme am înţeles că nu au ne­vo­ie de apă caldă şi foehn (încă tot nu le-am aflat se­­cretul...). Va­ra, când căldura e prea de tot, în ace­leaşi jardiniere, printre petunii şi flori de pia­tră, în­cro­pesc câte-o mică piscină (găsesc, apoi, stropi de pă­mânt prin tot balconul, doar ştiţi şi dum­nea­voas­tră cum e la ştrand!...). Şi mai ştiu că le plac mult frunzele de crăiţe - atât de mult, că uneori am ră­mas fără flori! Dar poate fi ăsta un motiv de su­pă­rare între amici?! Am semănat mai multe, ca să fie şi pentru ele - frunze, şi pentru mine - flori...De-un an, mai am un pri­e­ten deosebit - dar aşa, mai si­man­dicos, căci e o primadonă de operă: o mierlă, de o mu­zicalitate mai presus de orice topuri sau discuri de aur! La prima geană de lumină a zilei (vara îţi poţi regla ceasul după ea, la ora 5 fără 2 minute) îşi drege glasul de câteva ori şi-apoi începe să cânte dum­ne­zeieşte, preţ de un sfert de ceas. Câ­teo­dată, după-amiaza, când furtuna de vară îşi re­varsă norii şi tunetele pe cer prin rafalele de ploa­ie, mierla mă-nseninează cu trilul ei. Al­teori, când ză­duful m-apasă, acelaşi cântec aduce parcă o adie­re de Rai... Doar anul acesta a cam încurcat calen­da­rul şi s-a pornit să-mi cânte ore în şir, încă di­na­in­te de Măr­ţişor (eu cred c-a aflat că am avut un mare necaz şi vrea să mă mângâie...).Dragii mei, când vă do­boa­ră stresul, furia, su­pă­ra­rea sau neputinţa, priviţi cu mai multă curio­zi­tate şi îngăduinţă păsările care vi se aşează pe geam. Ele nu seamănă, nu se­ceră, nu strâng nimic în ham­bare, şi totuşi, Tatăl Ceresc le hrăneşte şi le are în grija Lui. Oare nu sunteţi şi voi făpturi ale Lui, ca şi ele? Puneţi-vă nădejdea în El.