Anul acesta, el va vesti Crăciunul. Pentru în­ceput a ales Timişoara, unde a pornit cu colindul încă din 21 noiembrie. "Pentru mine, săr­bă­­torile au început odată cu pri­mul spectacol de Crăciun din viaţa mea, de la Opera Na­ţio­nală din Timişoara. Dacă mai adaug la asta şi serile (8, 9 şi 10 decembrie) în care voi con­certa la Sala Palatului din Bu­cureşti, atunci sunt cea mai răsfăţată persoană din uni­vers", scria Brenciu pe pagina de Facebook.Chiar dacă s-a făcut remar­cat mai întâi ca prezentator de televiziune, de ani buni, Horia Brenciu (45 de ani) dezvoltă în paralel şi o carieră muzicală de succes. Şi-a făcut debutul la doar 18 ani, în cadrul trupei "Apropo", unde a cântat mai întâi la pian, până ce s-a evidenţiat şi ca solist. Şi-a lansat primul album intitulat "Un băiat", în 1995. Cu toate aces­tea, nu a luat în serios meseria de muzician până în 2002, când, mai mult în joacă, a pus bazele uneia dintre cele mai complexe or­ches­tre din showbiz-ul românesc - HB Or­ches­tra, de fapt, o combinaţie fericită de profesionişti experimen­taţi şi mari iu­bitori de muzică. Fiecare membru al trupei are talente multiple, ceea ce le permite să abordeze o gamă extinsă de genuri muzicale, precum: jazz, rock, pop, R&B, soul, swing, café concert etc. Horia şi a sa HB Or­ches­tra au lansat până acum nu mai puţin de şase dis­curi: "Totul e sim­plu!" (2003); "E vară iar" (2005); "Noua lună" (2008); "Fac ce-mi spune inima" (2012); "Inimă de pia­tră" (2013) şi "40+plus" (2014). Ultimele trei din­tre ele s-au bucurat de un ecou măreţ.Dar Brenciu şi Orchestra lui au mai punctat un succes: în prag de iarnă ei organizează con­certe la Sala Palatului, pe care reuşesc mereu să o umple până la refuz, pentru că fac spec­tacole elaborate, în cadrul cărora personajul prin­cipal - nimeni altul decât Horia Bren­ciu - îşi foloseşte la maxi­mum farmecul acto­ri­cesc şi talentul mu­zical. "Iarna asta, cuvântul de ordi­ne va fi - SĂR­BĂTOARE! Săr­bătoare, sărbă­toare, sărbătoare! Vreau să petreceţi primul Crăciun cu mine! În fiecare an mă gândesc la ceva aparte pentru întâlnirile noastre de la Sala Pala­tului. De mult timp îmi doream să vă cânt piesele mele de Cră­ciun: «Noapte de Crăciun» sau «Seara de Cră­ciun», dar şi frumoasele noastre colinde tradiţio­nale. Şi ca ta­bloul să fie complet, am adăugat în playlist me­lodii precum: «Jingle bells», «It's the most wonderful time of the year» sau «Let it snow, let it snow». Pe toate le veţi auzi într-un show unic. Vom avea cadouri şi surprize, pe care nu­mai Moş Crăciun vi le poate dărui!... Veţi avea parte de cea mai tare promoţie artistică a tu­turor timpu­rilor: două spec­tacole într-unul sin­gur!", spune Horia, prezentându-şi noul show.Şi ca să nu vă îndoiţi de succesul pe care îl va avea concertul lui Horia Bren­ciu, vă spunem că artistul a tre­buit să "angajeze" nu mai puţin de trei spectacole la rând în Capitală, atât de mare a fost cererea de bilete.(Concertele lui Horia Brenciu de la Sala Palatului vor avea loc pe 8, 9 şi 10 de­cembrie. Biletele pot fi achi­zi­ţionate din reţeaua "Eventim" şi online de pe blt.ro. Au pre­ţuri cuprinse între 50 şi 200 de lei. Grăbiţi-vă, căci la specta­colele de pe 9 şi 10 decembrie biletele s-au epuizat deja.)