Capricornul în astrologia modernă

Capricornul este semnul zodiacal care leagă sfârşitul şi începutul. Sfârşitul unui an şi începu­tul celuilalt. E o misiune grea şi sin­guratică, pe care capra neagră, simbolul Capricornului, o întruchipează. Ea urcă înspre culme, călcând cu prudenţă dar şi cu siguranţă pe poteci înguste şi tăpşane stâncoase, fără a pierde din vedere vârful muntelui. Zodia începe îndată după solstiţiul de iarnă, adică ziua cea mai scurtă şi noaptea cea mai lungă a anului. După această zi, acest punct zero, Soarele îşi începe urcuşul anevoios, de dificultatea căruia Capricornul este instinctiv conştient încă din fragedă copilărie. Şi aşa cum Soarele îşi începe noua ascensiune pe boltă după cea mai lungă noapte a anului, puţin câte puţin, ezitant, parcă, la început, la fel îşi începe Ca­pricornul viaţa. Planeta care i s-a atribuit, Saturn (Chronos la greci) e însuşi timpul. În cazul Capri­cornului, timpul pare a se deplasa în di­recţie inversă, căci zodia începe cu un sfârşit de an, de unde dezvoltă un început. Acesta este motivul pentru care Capricornul-copil e mult mai rezervat, precaut, da, am putea spune chiar bătrânicios, în comparaţie cu ceilalţi copii, ca­re-şi trăiesc începutul de viaţă fără temeri şi lipsiţi de responsabilităţi. Acest copil sobru are, de cele mai multe ori, o sănătate precară, o structură fragilă, şi pare copleşit de toate provocările pe care le prezintă viaţa. Dar, pentru că, de obicei, are de dus o sumedenie de responsabilităţi sau de deschis calea pentru alţii, îşi croieşte drumul atent, fără grabă. Pe măsură ce progresează pe calea sa, rareori uşoară, devine tot mai rezistent, iar viaţa i se pare mai uşoară după ce a depăşit vârsta de patruzeci de ani. Iar dacă facem soco­teala, la sfârşitul suişului, constatăm adesea că, în număr de ani, Capricornul a întrecut zodii în­zestrate cu o vitalitate mult mai mare.Dacă privim tipologia celor trei decanate ale zodiei, după cum sunt ele consemnate în as­trologia cabalistică, vom vedea o diferenţiere ne­tă între Capricornii născuţi în primul decan (pri­mele zece zile ale zodiei, adică până la Anul Nou) şi cel de-al doi­lea decan, adică în­ceputul anului următor.Ca­pri­cornul va avea obraji proeminenţi, o ţinută dreaptă şi un corp atră­gă­tor; va fi bine-crescut dar înşelător, aus­ter, irascibil şi adesea distruc­tiv; lipsa de ener­gie va face ca acţiunile sale să nu se finalizeze. Semn deosebit de senzual, Capri­cornul va face copii, care vor fi mari la naştere şi adesea ge­meni. Capricornul va acumula bogăţii cu aju­torul potentaţilor zilei, dar va putea eşua din pricina preocupării faţă de sexul opus.Capricornul năs­cut în acest de­can va avea pieptul lat şi un corp plăcut vederii; va fi inteligent, mo­dest, rafinat şi mă­rinimos.Acest Capricorn va avea nări mari, ochi frumoşi şi un fel de-a fi impozant. Dar, atenţie, deşi va şti să flateze, intenţiile sale vor fi negative, iar acest tip de Capricorn va de­veni irascibil.Va avea un corp frumos şi un ten luminos, care îl va face irezistibil sexului opus, de care este dependent; este, de asemenea, sociabil şi rafinat şi se ţine departe de rele.aparatul genital extern.Scabie, prurit, lepră, afazie şi hipoacuzie, febră, ambliopie şi he­mo­ragii.(după "Kabbalistic Astrology", autor Rabbi Joel C. Dobin D.D.)Capra neagră (Capricornul) re­pre­zintă în regnul animal unele din­tre trăsăturile distinctive ale zodiei, cum ar fi constanţa, rezistenţa fizică, vo­inţa de a ajunge pe culmi şi capa­citatea de concentrare. Dar în cercul zodiacal, Capricornul este repre­zentat cel mai adesea sub forma unei fiinţe mitologice, jumătate capră, jumătate peşte, imagine care datează taman din mijlocul epocii de bronz. Este firesc să avem o imagine cu o ase­menea vechime, pentru un semn zodiacal care re­prezintă însuşi timpul.Grecii asociau constelaţia Capricornului, fie cu Amalteea, capra care l-a alăptat pe Zeus/Ju­piter şi al cărei corn, când s-a frânt, a devenit cornul abundenţei, fie cu zeul Pan, cel cu cap de ţap, care s-a salvat de atacul mostrului Typhon, transformându-şi partea de jos a corpului într-una de peşte şi sărind într-un râu. Ambele ima­gini reprezintă resurse nebănuite: cornul de ca­pră, din care se revarsă belşug şi inventivitatea şi adaptabilitatea zeului Pan, care schimbă însuşi mediul în care obişnuia să trăiască, pâmântul, cu cel acvatic, pentru a supravieţui.Cele două ima­gini pot fi derutante pentru cei care sunt familiari cu Capricornul. Cornul abun­den­ţei, simbol al unei zodii atât de chibzuite, ca­re detestă risipa, sub oricare dintre formele ei? Ri­­giditatea Capri­cornului, reprezentată sub for­ma unei făpturi care se schimbă radical, de la o cli­pă la alta, pen­tru a face faţă unui pericol imi­nent? Şi totuşi, am­bele reprezintă un adevăr fun­da­mental, care descrie esenţa acestei zodii, greu de descifrat. Nu întâmplător, simbolul esoteric al Capricornului este Magul, cu capacitatea sa de a transforma ce­va, pe neaşteptate, în cu totul altceva.În astrologia modernă ni se spune că înfăţi­şarea Capricornului poate aparţine unuia dintre două tipuri radical diferite. Cel predominat se prezintă cu o înălţime peste medie, longilin, cu braţe şi picioare lungi. Cea de-a doua tipologie reflectă în mai mare măsură caracteristicile ele­mentului pământ, de care ţine zodia, având o struc­tură masivă, solidă, robustă. Chipul este alun­git, cu partea de jos a ovalului mai îngustă, oasele feţei bine reliefate, mai ales arcadele. Pri­vi­rea este intensă şi ade­sea tristă. Capri­cor­nul păşeşte aparent fă­ră grabă, dar ritmul pa­şilor săi este egal, mo­tiv pentru care rezistă mai uşor pe distanţe lungi. Gesturile sale sunt măsurate, uneori marcate de rigi­ditate sau stângace, atunci când se simte cuprins de timiditate. În ciuda fap­tului că faţa Capri­cornului nu este prea mo­­bilă şi că prin na­tu­ra sa e mai de­grabă în­clinat să-şi con­tro­leze emoţiile, atunci când ele transpar, în ciuda mi­micii minima­liste, chi­­pul său este ex­pre­siv.Capricornul este un semn care nu dispune de multă energie fizică (cel puţin, nu în aparenţă), dar care este un ade­vă­rat ma­estru în a o folosi pe cea de care dis­pune cu efi­cien­ţă maximă.Acestea sunt carac­teristicile ce se regăsesc la ma­joritatea celor născuţi între 21 decem­brie şi 19 ianuarie, cât timp Soa­rele traversează bolta ce­rească, având în fundal constelaţia Ca­pri­conului.O definiţie glumeaţă a studenţilor de la medicină suna cam aşa: "Medicina este ştiinţa care se ocupă de întărirea sănătăţii omului, până la înţepenirea lui definitivă". Este o definiţie cum nu se poate mai potrivită pentru a descrie ce se întâmplă cu Capricornii, care sunt pândiţi de de toate afecţiunile sclerotice, pornind de la reu­matism şi cuprinzând mai toate bolile care afectează scheletul. Nervul auditiv este, la rân­dul său, supus sclerozei, motiv pentru care un număr mare de Capricorni sunt predispuşi la surzenie. Potrivit unor autori, bolile de rinichi ar fi frecvente în rândul persoanelor cu ascen­dentul în Capricorn. Renumitul astrolog francez André Barbault vorbeşte şi despre afec­ţiu­nile glan­dulare care apar adesea la Ca­pri­corn, afec­ţiuni care vi­zea­ză timusul, hipofiza, dar mai ales paratiroidele, glan­de res­pon­sabile în mare mă­sură de absorbţia şi reparti­zarea cal­ciu­lui în organism. Disfuncţia aces­tor glan­de foarte mici poate duce la neasimilarea calciului sau, dim­po­trivă, a acumulării de calciu în puncte nedo­rite din organism, cum ar fi mon­turile sau ciocu­rile formate pe coloana verte­bra­lă. Se men­ţionează şi scolioza, pso­­riazisul (precum şi alte tipuri de der­matoze uscate), dar şi afecţiuni cir­culatorii, re­zultate ale de­punerilor pe artere şi vene, care pot duce cu uşu­rinţă la fragili­zarea pe­reţilor vascu­lari. Rezis­tenţa la diferite boli creşte în timp la cei mai mulţi dintre Capricorni, iar mulţi dintre aceştia ajung să se bucure de o sănătate mai bună după vârsta de 40 de ani (unii autori men­ţionează chiar vârsta de 50 de ani). Capri­cor­nul este considerat sem­nul cel mai lon­ge­viv din întreg cercul zodia­cal, dar pentru ca bătrâ­neţile să-i fie sprintene şi lucide, e nevoie să-şi ia câteva mijloace de pre­cauţie din punct de ve­dere al mişcării şi ali­men­taţiei.După cum o arată numele de "senex", vârsta pe care o guvernează planeta este senectutea. Şi cu­vântul "senior" are o conotaţie saturniană, de­no­tând o persoană care a beneficiat de o expe­rien­­ţă considerabilă şi poate fi de un real fo­los celor mai tineri. Acei Capricorni care nu s-au dat bătuţi până la mijlocul vieţii pot descoperi o profundă bucurie de a trăi în cea de-a doua parte. E mai adevărat pentru Capricorn decât pen­tru ori­ce alt semn zodiacal că viaţa începe la 40 de ani, şi adesea şi dragostea. Dar este o bucu­rie cal­mă, pornită din ştiinţă, din experienţă şi din ac­cep­tare. Această bucurie nu apare la toţi Capricornii.Astrologul francez André Barbault îl con­sideră pe Capricorn un flegmatic, o personalitate rece şi ambiţioasă, dar capabilă, tocmai din pri­cina acestor însuşiri, să-şi asume şi să ducă până la capăt responsabilităţi foarte grele. În ciuda unui temperament sobru, adesea chinuit de stări depresive, mintea Capricornului îşi păstrează agerimea până la adânci bătrâneţi, dacă se mişcă suficient şi ştie să prevină procesele sclerotice. Medicamentul care-l ajută să străpungă vălul des al melancoliei e un umor sec, englezesc.Negrilica (în limbaj popular, iarba de făcut co­pii) se foloseşte mai mult în aromatizarea unor brânzeturi decât ca plantă medicinală, dar se pare că ea poate combate sterilitatea de care nu pu­­ţini Capricorni suferă. Acest lucru pare a fi mai bine cunoscut în Franţa, unde planta este cu­nos­­cută sub numele "l'herbe de Saturn". Altă plan­tă strâns asociată cu Capricornul este tă­tă­nea­sa, care are proprietăţi deosebite în a re­ge­ne­ra ţesuturile, ligamentele şi tegumentele osoase.Alte plante amintite în legătură cu Ca­pri­cor­nul sunt ţintaura, cânepa, temuta mătră­gu­nă, prie­tenoasele panseluţe şi ama­­ranthus.Alimentele bogate în ami­don par să le priască cel mai mult Capri­cor­ni­lor, iar dintre ele, pe pri­mul loc se situează car­toful. Sfecla îi primeneşte sân­gele, la fel ca şi spa­nacul. Acesta din urmă îl ajută să com­bată constipaţia de care poate fi afec­tat destul de frecvent. Gustul astringent al gutuii acţionează ca un tonic asupra întregului său sistem digestiv. Orzul, la noi consumat de des­tul de puţină lume, se potriveşte de asemenea ener­giei sale.Se pare că arborii maiestuoşi - iar nu florile - produc esenţele înmiresmate care au un efect liniştitor şi regenerator asupra Capricornului. Chiparosul cel cu miros îmbătător şi cedrul, cu nota sa distinctă, se alătură tămâiei, în topul ce­lor mai potrivite remedii pentru cel de-al zecelea semn zodiacal.Negrul şi culorile de pământ sunt definitorii pentru Capricorn. Alături de ele, regăsim indi­goul şi nuanţele de verde închis, saturat. În mod tradiţional, onixul, care poate fi găsit în varianta neagră, dar şi verde, e piatra reprezentativă pen­tru Capricorn. Dar oricare dintre pietrele care se regăsesc în gama coloristică a zodiei poate fi purtată, dacă nativul simte o afinitate faţă de ea.În decursul istoriei şi la diferite civilizaţii, atribuirea unor pietre preţioase şi semipreţioase unei zodii sau alteia a suferit modificări. Astfel, la egipteni şi la greci, topazul era considerat pia­tra norocoasă a Capricornului. La bizantini, aceasta devenea opalul, în timp ce evreii men­ţio­nau rubinul ca fiind în legătură cu zodia. În as­trologia medievală, granatul se menţine, dar i se adaugă şi cuarţul roz, în timp ce în astrologia modernă sunt menţionate onixul, diamantul, opalul şi safirul.Şi-acum, că le ştiţi pe toate, noi vă urăm "Sănătate!".