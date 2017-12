- Judecând după activitatea sa din exil, cred că Regele ar fi dorit să facă mult mai mult pentru ţara sa, dar condiţiile puse pentru revenirea sa, în 2001, au fost restrictive. Ele au fost negociate de Radu Duda cu premierul Năstase şi preşedintele Ili­escu, ambii ostili monarhiei şi, după câte am pu­tut vedea, au presupus restituirea averii Regelui în contra­partidă cu acceptarea de către Rege a ra­por­turilor po­litice instituite după 1989 şi acordarea unei po­ziţii oficiale ginerelui său. Credinţa mea per­sonală este că Regele a fost nevoit să cedeze in­sis­tenţelor familiei sale şi că, în adâncul sufletului, nu a fost împăcat cu această soluţie. Chiar şi aşa, Re­­gele nu a ezitat să-şi folosească prestigiul şi in­fluenţa pe lân­gă monarhii europeni pentru a pleda, cu succes, cauza integrării României în NATO şi UE, iar pe plan intern, a constituit un punct de reper, de con­tinuitate, cu un trecut pe care generaţiile mai re­cen­te de români nu l-au cunoscut. A lăsat însă tot mai multă iniţiativă, nu numai Principesei Mar­ga­reta, ci şi lui Radu Duda, care nu a ezitat să-şi ma­ni­feste preferinţele politice. Cu totul alta ar fi fost si­tuaţia dacă Regele ar fi putut reveni în ţară ime­diat după 1989, cum a dorit şi a încercat în repetate rânduri. Atunci, însă, Ion Iliescu şi Petre Roman, pilotaţi de Silviu Brucan, s-au temut de el, antici­pând că Re­gele, care, spre deosebire de cei doi, nu avea pro­bleme de legitimitate, ar fi devenit rapid un punct de atracţie pentru o bună parte a popu­laţiei. Or, co­muniştii vechi şi noi nu suportă con­cu­renţa. Pri­mirea entuziastă pe care i-au făcut-o ro­mânii, în 1992, în ciuda campaniei ostile orches­trate de re­gi­mul Iliescu, a confirmat temerile PDSR şi i-a adus o nouă interdicţie, care a durat până în 1997. Acum, însă, de un lucru putem fi siguri: toţi li­derii politici, indiferent de comportamentul lor faţă de Rege, se vor repezi să plângă pe mormântul lui, cum au făcut şi la moartea lui Cor­neliu Coposu. Se vor gân­di, desigur, la capita­lul lor politic, nu la destinul tragic al ultimului nostru Rege.- Frământările din PSD sunt generate de pro­blemele penale ale lui Liviu Dragnea, care a subor­donat partidul obiec­ti­vului său personal de a scăpa de ri­gorile legii. El a spe­culat cu abi­litate dorinţa majorităţii baronilor PSD de a subor­dona justiţia faţă de propriile lor interese, pen­tru a purcede la schim­­barea ordinii juridice şi a ra­por­turilor de pu­tere în stat, dezlănţuindu-se săl­batic împotriva tutu­ror opozanţilor, fie şi cu preţul de­vierii parcursului euro-atlantic al României. Mi­hai Tudose însă ştie să speculeze vulnerabilitatea lui Liviu Dragnea, pentru a-şi marca teritoriul, adică pentru a se elibera de sub tutela liderului de partid. El ştie că PSD nu-şi mai poate permite o nouă moţiune de cenzură împotriva propriului guvern şi că unii psd-işti sunt nemulţumiţi de regimul Drag­nea, ceea ce îi permite să delimiteze guvernul de iniţiativele problematice ale tandemului Dragnea-Tăriceanu, cum ar fi legile justiţiei, pe care le-a pasat Parlamentului, şi boi­co­tarea Zilei Naţionale, pe care Tudose a înţeles, în schimb, s-o onoreze în tribuna oficială. Iar pentru ziua când trebuia să aibe loc mitingul PSD împo­triva "statului paralel", de care, de asemenea, se de­li­mitează, şi-a aranjat o vi­zită externă. Treptat, po­ziţia sa în partid s-a con­solidat, ca şi calitatea sa de can­didat la succesiunea lui Liviu Dragnea în frun­tea PSD. Deocamdată, înscrisă în cursă mai este doar Gabriela Firea, devenită tot mai agresivă, dar lista este deschisă. Până când baronii nu se vor ho­tărî asu­pra succesorului lui Li­viu Dragnea, probabil că ten­siunile nu se vor reduce. Până atunci, însă, va mai trece destulă vre­me, căci PSD este un partid mare şi complex. Mihai Tudose are şan­se să câştige lupta pentru putere pentru că, fiind premier, are ce să le ofere baronilor lo­cali. Să nu-l idealizăm însă, căci este la fel de primitiv în con­cepţiile sale politi­ce şi eco­no­mice, ca şi colegii săi de partid. Singurul său merit este că s-a constituit ca un pol de atrac­ţie în partid, ceea ce sub­minează poziţia lui Liviu Drag­nea. Este necesar, poate, dar nu şi su­ficient pentru a salva democraţia românească.