- Pe 15, 16 şi 17 decembrie va fi seria tradi­ţio­nală de concerte de Crăciun, de la Sala Palatului din Bucureşti, iar pe 20 de­cembrie, voi duce concertul de Crăciun şi la Cluj, la Sala Polivalentă, pentru al doilea an consecutiv. Anul acesta, pro­movăm în concertul de sărbători cel mai recent album al meu - "Picat din Luna". Se în­tâm­plă că e albumul cu nu­mărul 16, apă­rut în al 16-lea an de concerte de Cră­ciun. Am fost deja în turneu prin ţară cu el şi, sincer, ăsta a fost unul dintre cele mai plăcute turnee din ultimii ani. A fost o combinaţie fericită - aş pu­tea spune - de piese noi cu piese super-cunoscute, în sensul că piesele arhicunoscute le-au ridicat pe cele noi, în concert. Pentru că una e să asculţi pe disc o piesă şi alta e s-o asculţi live. Pe scenă e vor­ba de o altă energie faţă de cea din studio. Acum, de Crăciun, o să facem o combinaţie între câteva din­tre cântecele noi, cântecele de Crăciun şi duetele cu invitaţi. Creăm, practic, un alt spectacol! Dar ca­re sper să nască din nou acea emoţie specială şi acel gen de energie unică şi irepetabilă care apar la Sala Palatului, în concerte, între noi, cei de pe scenă, şi spectatori. Uneori intuiesc aceste momen­te, alteori mă iau complet prin surprindere. După 16 ani de show-uri la Sala Palatului, mi-am dat seama că emo­ţia şi ener­gia asta unică sunt cele mai im­por­tante. Asta e ceea ce aştept eu şi asta e ceea ce aş­teap­tă şi spec­tatorii: momentul de magie, când toată lumea re­zonează la unison. Iar momentul ăsta de magie cred că şi explică, într-o anumită măsură, fi­delitatea mul­tora dintre spectatori. Mi se pare fan­tas­tic că, în aceşti 16 ani, am crescut cel puţin o ge­neraţie de ti­neri: la 3-4 ani, veneau la mine cu chi­tări, să le dau au­tografe pe ele, iar acum sunt oa­meni în toată firea, la 19-20 de ani, şi continuă să vină la con­certul meu de Crăciun. Am un fior pe şira spinării când, an de an, sunt abordat, după con­certe, de oameni care mă urmăresc cu fidelitate, in­clu­siv de oameni veniţi din străinătate, de la mii de ki­lo­metri distanţă. Există, de pildă, o fată care lo­cu­ieşte în San Francisco şi care vine în România, special pentru spectacolele mele. Sau o americancă din Oklahoma, care m-a descoperit datorită soţului ei, român, şi care are toate albumele mele şi vine şi la concerte. Vin oameni din Israel, din Anglia, din Ita­lia... Ăsta e adevăratul premiu, pentru mine. Un premiu de suflet. Premiile pe care le-am primit de-a lungul carierei, fie în teatru, în film, în muzică sau în televiziune, sunt şi ele importante şi mar­chea­­ză anumite etape. Dar adevărata valoare, pen­tru mine, o reprezintă afecţiunea oamenilor. Ea e cea care mă bucură cel mai tare şi mă motivează.- Da, am două spectacole care mie îmi fac mare plăcere şi sper să-i bucure şi pe oameni. La Tea­­trul de Comedie, joc, împreună cu buna mea prie­tenă, Emilia Popescu, în "La Pulce/Pu­ri­cele", o adaptare după Georges Feydeau, o co­me­die spu­moasă, în regia lui Horaţiu Mălăele. E pentru a doua oară în cariera mea (după "In­vi­taţie la castel", cu Olga Tudorache, George Cons­tantin - Dzeu să-i ierte! - şi Emilia Po­pes­cu), când joc două personaje - o postură ofer­tantă, dar deloc uşoară, pentru că trebuie să trec de la un per­sonaj la al­tul în doar câteva se­cunde. Iar, la Teatrul Metropolis, joc într-o piesă scrisă im­pecabil de Neil Simon, într-un spec­tacol care se numeşte "Jake şi femeile lui" şi e regizat de Clau­diu Goga - o altă experienţă actoricească extrem de inte­re­santă pentru mine, fiindcă e pri­ma oară când lucrez la Tea­trul Metropolis şi joc într-o sală intimă, de 150 de locuri. Una e să joci într-o sală unde vor­beşti aşa cum vorbim noi doi acum, stând faţă în faţă, şi alta e să joci într-o sală de 700-900 de locuri, unde textul trebuie tri­mis mult mai departe, iar ener­gia trebuie să fie alta, deşi, în am­bele situaţii, in­ten­ţiile tre­buie să rămână ace­leaşi. Exer­ciţiul ăsta mi-a prins însă foarte bine, pentru că obiş­nuinţa e cel mai mare duş­man al unui artist, ea te conduce rapid spre rutină. Iar eu am oroare de rutină! "Jake şi femeile lui" îţi dă o sumedenie de stări: de la râs, la la­crimă. Este povestea unui scriitor ajuns la 50 de ani, care trece printr-o cri­ză exis­ten­ţială şi începe să dialogheze cu toate femeile importante din via­ţa lui, cu sora, mama, fiica, so­ţia, amanta, doctoriţa-psihi­atru - unele discuţii se petrec doar în mintea lui, altele se întâmplă în rea­litate. În distribuţie sunt eu şi şapte actriţe, una şi una, toate foarte bune. În plus, "Jake şi femeile lui" mai mar­chea­ză o premieră în ca­riera mea: este prima da­tă când joc fără să ies nicio clipă din scenă, pe durata a două ore şi jumătate! E un spectacol profund şi care, în ciuda titlului, după pă­rerea mea, se adresează în primul rând bărbaţilor. O spun cu mâna pe inimă: e o piesă care chiar merită să fie văzută!- Crăciunul uneşte oamenii. În fiecare an, eu sărbătoresc Crăciunul de două ori: o dată acasă, cu ai mei, şi o dată la Sala Palatului, cu marea familie care e publicul meu. La fiecare final de concert, spun aşa: "Să fiţi sănătoşi, pentru că, dacă nu sun­tem sănătoşi, nu putem să facem nimic din ceea ce ne dorim." Şi mai spun ceva: "Fiţi liberi aici (şi arăt cu mâna la tâmplă) şi aici (şi arăt cu mâna la inimă)!" Pentru că, dacă suntem liberi în minte şi în suflet, putem să alegem, putem să fim cine ne dorim să fim. Dacă suntem constrânşi şi preocupaţi de problemele altora, în loc să fim preocupaţi de noi în­şine, excluzând orice urmă de egoism din po­ves­te, e greu să te bucuri de viaţă, e greu să te trezeşti şi să spui "ce zi frumoasă e azi". După concerte, mai stau vreo două ore ca să dau auto­grafe sau să fac poze - e o bucurie să mă întâlnesc cu oamenii şi, în acelaşi timp, un semn de respect pe care l-am învăţat de la taică-miu şi pe care l-am înţeles şi mai bine de-a lungul ani­lor. Cum adică: un om a bătut sute sau mii de kilometri ca să mă vadă şi eu nu pot să-mi rup câteva minute ca să dau un autograf şi să fac o po­ză?! Ei bine, tuturor acestor oameni le mai urez şi să fie fericiţi, căci, dacă eşti fericit, înseamnă că eşti ok cu tine însuţi. Şi aşa ar trebui să fim tot timpul, nu numai de Crăciun.- Încerc să fiu conştient mereu că fericirea e o stare de spirit. Uneori, mi se întâmplă să uit asta: mă pierd în amănunte, din dorinţa, poate exagerată, de perfecţiune în meserie, care, rea­lizez, mă limitează tempo­rar. Pe de altă parte, sunt conştient că Dum­nezeu mi-a dat o şansă enormă: sunt sănătos, am doi copii minunaţi, le am alături de mine pe mama şi pe soţia mea şi fac ceea ce-mi place, de atâţia şi-atâţia ani. Eu nu mă duc "la ser­viciu" - n-am avut niciodată acest sentiment. Eu mă duc undeva unde mă simt bine şi unde ofer şi mi se oferă bucurie.- Unii au spus că e o chestie de îngâmfare, de superioritate. Or, lucrurile nu stau deloc aşa. Am fost "ajutat" şi de presa tabloidă, ajungându-se ca unii oameni neinformaţi să gân­dească astfel, total fără motiv. Dar, până la urmă, fiecare e li­ber să creadă ce vrea. Am ajuns la concluzia că nu trebuie să fii nimic altceva decât ceea ce eşti şi nu trebuie să demonstrezi ni­mănui nimic. E adevărat, publi­citatea e nece­sară în profesia mea. Oamenii trebuie să ştie de tine, de ceea ce faci. Că - vorba lu' tata - dacă reciţi sau cânţi în baie, în afară de tine şi de oglindă, alţi martori n-o să ai. Dar să te foloseşti de viaţa personală, să dai detalii in­time ca să-ţi creşti popu­la­ritatea, asta nu-mi place!- Pe de o parte, cred că e ceva nativ, dar, pe de altă parte, e şi o chestie auto-impusă. În anii '90, în presă a apărut un articol care m-a şocat prin neade­vărul lui, un articol foarte urât despre mine şi Cris­tina Ţopescu, cu care formam, la vremea aceea, un cuplu: în esenţă, se vorbea despre violenţa mea. Cre­de-mă: mi s-a părut ceva îngrozitor, o formă de a intra cu bocancii în viaţa intimă a unui om, mai ales că tot ceea ce era scris acolo era, de la cap la coadă, o minciună sfruntată. Mă tot întrebam: "De ce? De ce?" Mai târziu, am înţeles: nişte oameni trebuie să vândă nişte ziare şi subiectele nu trebuie să fie neapărat adevărate. Dar, de atunci, am devenit mai reticent sau, dacă vrei, mi-am apărat şi mai mult viaţa personală. Pentru că modelele mele, în viaţă, au fost mereu acelea ale unor oameni iubiţi şi respectaţi pentru ceea ce făceau sau fac în pro­fesia lor. Şi azi îl ascult şi-l apreciez pe Elton John, pentru ce-mi transmite muzical, nu pentru orien­ta­rea lui sexuală. Îl apreciez pe Kevin Spacey, pentru interpretarea lui actoricească, nu mă interesează scandalul în care e implicat. Îl apreciez pe Marlon Brando, pentru rolurile lui din filme, nu pentru felul în care şi-a trăit viaţa personală. Aşa sunt eu cons­truit. Realizez curiozitatea publicului, dar nu înţeleg excesul de zel al unor publicaţii pentru astfel de su­biecte. Nu refuz să vorbesc despre lucruri normale, dar nici nu sunt dispus să hrănesc acel soi de curio­zitate. Şi artistul, de orice fel ar fi el, când intră pe uşa casei, e tot un om normal. De ce să mă inte­re­seze ce face omul ăla acasă, când ceea ce-mi oferă el, în pro­fesie, e infinit mai bogat, în toate nuanţele po­si­bi­le ale scării emoţionale? Ştiu că ăsta e trend-ul acum, inclusiv în televiziune, unde aproape că nu mai există programe de divertisment clasice, ci doar reality-show-uri, dar eu îmi păstrez părerea şi-mi văd de-ale mele. Ştiu că unii ar putea să spună des­pre mine că nu sunt deschis la nou. Ba sunt deschis la tot ce e nou, dar aleg ce mi se pare curat şi intere­sant.- La început a fost ciudat, pentru că n-am fost obişnuit să stau. Am fost obişnuit să mă mişc, să fac lucruri, nu să stau într-un scaun. Inclusiv la "Dansez pentru tine", opt ani, n-am stat deloc: mă mişcam tot timpul, vorbeam, coordonam, cântam... La "X Fac­tor", doar stau şi ascult. Şi a mai fost ceva cu care mi-a fost dificil să mă acomodez: deşi emi­siu­nea es­te un concurs de muzică, la noi, în România, for­ma­tul are o componentă mai pronunţată de reality-show. Eu sunt interesat de ceea ce văd pe scenă, de tinerii talentaţi care pot să găsească la "X Factor" o rampă de lansare. Sunt acolo doar să-i ajut pe concurenţii din echipa mea şi, dacă sfaturile mele vor lăsa o urmă în viaţa lor artistică de mai târziu, m-aş bucura foarte mult. Însă eu, juratul, nu trebuie să ies în faţă.- Eu ştiu care e rolul meu în emisiune, dar ce se întâmplă mai departe cu concurenţii, după ce se ter­mină concursul, ţine de no­ro­cul fiecăruia. Dacă e să existe o res­pon­sabilitate, atunci ea e a te­le­vi­ziu­­ni­lor şi a caselor de discuri im­plicate în aceste pro­iecte, care pro­mit contracte ulterioare, cel puţin câştigătorilor. Gândeşte-te că, din toate sezoanele de "X Fac­tor" la care am participat, sin­gura concu­rentă care a devenit foarte cunoscută şi are acum o carieră în muzică este Nicoleta Nu­că, care - cul­mea! - nu a câş­tigat, ba chiar a fost eliminată în semi­finale. Nici azi nu înţeleg de ce s-a întâmplat asta, când Nico­le­ta are o voce absolut extraor­dinară! În schimb, Florin Răduţă, câş­tigătorul meu din 2015, o vo­ce foarte specială, nu-şi gă­seş­te încă locul pe piaţă şi iarăşi nu în­ţe­leg de ce. Aşadar, tot ce pot eu să fac - şi ceea ce am şi făcut de-alt­fel - este să-i invit în con­cer­tele mele pe acei concurenţi cu ca­re am lucrat şi ale căror voci cred că merită să fie auzite. Eu nu am nici casă de discuri personală, nu sunt nici producător... I-am ajutat şi îi ajut după puterile me­le, nu pentru că aşa îmi cere emi­siunea, ci pentru că aşa am simţit că e firesc să fac.- Diferă în funcţie de perioa­de, dar mereu încerc să mă orga­nizez, pentru că altfel n-aş putea să duc toate lucrurile la bun sfârşit. Ceea ce nu înseamnă că, din când în când, nu-mi place să şi deviez de la tra­seu, adică să fac exact ce simt în clipa aia. De exemplu, să plec, uite-aşa, pe nepregătite, la munte. Sigur că evadări din astea se întâmplă rar, tocmai din cauza programului, dar - slavă Domnului! - se în­­tâmplă. În rest, după cum îţi spuneam, zilele mele diferă în funcţie de perioade. Dacă, să zicem, sunt într-o perioadă de repetiţii la teatru, care durează cam 2-3 luni, atunci automat devin matinal, mă trezesc de dimineaţă, pentru că, la ora 10, încep repetiţiile. După această perioadă, când am ieşit cu spectacolul la rampă, nu mai sunt aşa matinal, căci munca mea e o munca "de seară". Fie că am spec­tacol la teatru, fie că am concert, 99% dintre ele sunt seara. Pentru că, de multe ori, ajung abia noap­tea, târziu, acasă - deşi nu practic cea mai veche me­serie din lume! (râde) - sunt nevoit să compen­sez orele necesare de somn şi să dorm până mai târ­ziu, dimineţile. La fel şi cu mâncarea: mi-ar plă­cea să am ore de masă regulate, dar, de obicei, pro­­gra­mul nu-mi permite acest lux. În plus, când am spectacole sau con­certe, nu pot să mănânc înainte. În schimb, după ce ies de pe scenă şi mă mai liniş­tesc, organis­mul îmi cere hrană, deci mănânc pe la ore la care, de obicei, nu e indicat. Şi-atunci, a doua zi, după ce mă trezesc, mă apuc şi mai tare de sport. (râde) Nu fac sport ca să arăt nu ştiu cum, ci fac sport ca să mă întreţin într-o formă bună şi ca să am o stare bună.- De fiecare dată aştept Crăciunul cu mare bucurie, pentru că sărbătoarea asta înseamnă, pentru mine, în primul rând, familie. Înseamnă să-mi pun CD-ul preferat cu Mahalia Jackson, în­seamnă să ascult "Silent Night" în interpre­ta­rea acestei voci dăruite de Dumnezeu, înseamnă să împodobesc bra­dul, aşa cum am fost învăţat în copilărie de părinţi şi cum i-am învăţat şi pe copiii mei, înseamnă să împart cadouri cu toată dragostea.- Azi trăim o ruptură între generaţii, probabil din cauza tehnologiei atât de avansate. Tindem să nu ne mai acordăm timp, să nu ne mai as­cul­tăm şi - cul­mea! -, deşi suntem toată ziua pe ta­blete şi pe te­le­foanele mobile sau cu căştile la urechi, de multe ori îmi dau seama că suntem "au­tişti". Ne căutăm în afară, când răspunsurile sunt, de fapt, în noi înşine. Cei mai în vârstă au senzaţia că tinerii nu înţeleg exact ce se întâmplă cu ei, iar cei tineri cred despre cei mai în vârstă că sunt o ge­neraţie depăşită, care nu e "cool" şi nu e "gen". Rup­­turi între generaţii au exis­tat întot­dea­una, dar rup­tura de azi poate e mai ma­re decât cele­lalte. Eu cred că orice generaţie no­uă înseamnă pro­gres, în­seamnă un şut în fund înainte, dar depinde de ce fel de şut e vorba: generaţiile anilor '60-'70 au dat un şut de omul a zburat pe orbită, într-atât de intens a fost efectul social şi cultural, în schimb alte gene­raţii n-au fost atât de spec­ta­cu­loase. Eu fac parte din ge­neraţia anilor '80, a celor cu cheia de gât, cu ma­tricolă, care au trecut de la comunism la ca­pi­talism, de la lipsă de informaţie la su­pra-infor­maţie, de la Moş Gerilă la Moş Crăciun. Multor tineri li se pare, poa­te, că sărbătoarea Cră­ciunului e aceea comer­cia­lă, cu tot felul de pachete promo­ţio­nale şi de re­cla­me, iar celor mai în vârstă li se pare poate că ea a devenit prea comercială. Im­portant ar fi, aşadar, să ne regăsim cu toţii undeva, la mijlocul drumului, şi să sărbătorim spiritul Crăciunului, care, în orice epocă, rămâne acelaşi.- Încerc să mă adaptez la contextul în care tră­iesc şi în care nu mă mai regăsesc tot timpul. Cred că o societate sănătoasă se bazează pe respectul da­torat înaintaşilor, care, la rândul lor, îi învaţă, din ex­perienţa lor, pe cei care vin din urmă. Ştafeta se pre­dă din generaţie în generaţie. Bine, aşa ar fi ideal. Prin prisma profesiei, mi-aş dori să văd în România mai mulţi tineri deschişi către teatru, către muzică, către arte, către tot ce ţine de frumos. Să tră­iască mai mult în realitate, mai puţin în lumea vir­tuală. Eu, unul, la vârsta de acum, vreau să cred că am învăţat să mă bucur de lucrurile care contează cu adevărat pentru mine. Să mă "extrag", pe cât po­sibil, din acele situaţii în care nu mă regăsesc, care nu-mi fac plăcere. De asta Dumnezeu ne-a dat li­berul arbitru: ca să alegem ce vrem să fim, cum vrem să fim şi cum vrem să trăim. Aşadar, în acest spirit, dar şi în spiritul Crăciunului, le urez citi­to­rilor "Formulei As" ce-am spus şi în cursul inter­viu­lui: să fiţi sănătoşi, să fiţi liberi în minte şi, mai ales, în suflet, să trăiţi frumos, pentru că viaţa e scurtă şi merită... trăită!