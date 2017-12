- Din punct de vedere religios, posturile sunt con­siderate perioade mai lungi sau mai scurte de pocăinţă şi rugăciune pentru iertarea păcatelor, de su­punere ne­condiţionată faţă de voinţa lui Dumne­zeu, de la care se aşteaptă îndurare, sprijin în viaţă şi mântuirea sufle­telor. Postul alimentar, în care se înlocuiesc alimen­tele de origine animală cu alimen­te vegetale, pe lângă semnificaţia lui spirituală, de "post al Crăciunului", constituie şi un mijloc de detoxificare a organismu­lui, şi implicit a sângelui, cu rol foarte important pen­tru sănătate. Prin cură­ţirea corpului are loc re­glarea tranzitului intesti­nal, facilitarea activităţii fi­catului şi a vezicii biliare, reechilibrarea profilului aci­do-bazic, încetinirea oxi­­dării ţesuturilor, întărirea imunităţii, tonifierea func­ţiilor fiziologice vitale şi sporirea vitalităţii or­ganis­mului în lupta cu bolile în continuă extindere. Deci, paralel cu zidirea curată a trupului şi zidirea spi­rituală a sufletului, postul are un impact pozitiv asupra îmbunătăţirii sănătăţii depline.- Considerate ca înfometări absolut necesare, bine gândite şi organizate pe perioade limitate, pos­turile alimentare pot avea fie un caracter total (post negru - în care se acceptă numai consumul de apă) fie un caracter parţial (în care se elimină anumite alimente "de dulce"). Ca formă interme­diară de post cu lungă durată este "postul uscat", în care se acceptă consumul spre seară numai a mâncărurilor uscate, fără untdelemn, cu pâine, apă, fructe uscate şi seminţe uscate. Dar nu toţi oamenii pot să pos­tească la fel.Suntem datori să subliniem simptomele care pot să apară la persoanele ce adoptă postul alimentar total sau de lungă durată, dar care nu au un orga­nism suficient de puternic, astfel încât să poată rezista cerinţelor postului. În primele zile simt sen­zaţii puternice de foame, eventual dureri de cap, vertij, insomnii şi greţuri (mai rar întâlnite la femei decât la bărbaţi). Aceste reacţii sunt datorate cata­bolizării aminoacizilor, în urma degradării unei părţi din proteinele organismului. În continuare apare o scădere progresivă a forţei musculare, stări de somnolenţă, constipaţii, diminuarea accentuată a diurezei şi reducerea substanţială a randamentului în activitatea fizică şi intelectuală. Aceste reacţii sunt datorate unei carenţe de proteine, care deter­mină ca organismul să-şi digere propriile ţesuturi, începând cu cele bolnave şi îmbătrânite şi ulterior cu ţesuturile sănă­toa­se. Din aceste consi­derente, sunt scutiţi de post "ne­gru", cu a­proba­rea preotului, co­piii, lăuzele, conva­les­cenţii după operaţii sau bol­navii cronic. Postul creştinesc de 6 săptă­mâni ar putea fi trecut în condiţii foarte bune de către persoanele sănătoase dacă, prin alimentele de post, se asigură to­talitatea principiilor nutritive şi energetice necesare orga­nis­mu­lui: carbohidraţi (prin pâine integrală, ce­rea­le integrale, orez, pas­te, mămăligă), protei­ne şi aminoacizi (prin soia, fasole, linte, alte legume şi fructe), ule­iuri vegetale, miere şi produse apicole.- Din punct de vedere medical, posturile reco­mandate de religia creştină se ţin, după o ali­men­taţie necorespunzătoare, adesea excesiv car­nară. Astfel, se va asigura o curăţire (depurare) a corpului de impurităţile, grăsimile şi toxinele care se acu­mu­lează, treptat, în ficat, rinichi şi, mai ales, în colon, unde blochează procesele de autoînnoire perma­nentă. Prin post, creştem rezistenţa în faţa bolilor. Posturile alimentare din tot cursul anului, atât postul de Crăciun cât şi postul Paştelui, constituie cele mai eficiente metode de vindecare a unor boli grave declanşate, în principal, de un regim nutritiv necorespunzător, alături de alţi factori de risc. În afară de purificarea şi dezintoxicarea organismului, alimentaţia "de post" contribuie la o autoînnoire a celulelor, o întinerire a ţesuturilor, o intensificare a vitalităţii şi o mărire a rezistenţei la boli, infecţii şi la alţi factori nefavorabili de viaţă. Totodată, scade concentraţia în proteine şi lipide din creier, precum şi doza de zaharuri din sânge şi urină. Acestea explică efectul favorabil al posturilor în remedierea principalelor boli ale civilizaţiei, respectiv cancere, cardiopatii, artrite, scleroză în plăci şi îmbătrânire prematură. De asemenea, are efecte favorabile în unele boli cronicizate ca: diabetul zaharat, ulcerul gas­tric şi duodenal, ateroscleroza, forme de obezi­tate şi celulită, boli alergice (astm, poliartrite) şi ale sistemului nervos central, senilitate precoce, intoxi­caţii alimentare şi medicamentoase, gută, unele afecţiuni dermatologice.- Alimentele de origine animală sunt greu dige­ra­­bile şi lasă cantităţi mari de toxine în mucoasa gas­trică şi intestinală. Elimi­narea din consum a acestor alimente în timpul postu­rilor stă la baza reducerii treptate a intoxicaţiilor, in­clusiv a cancere­lor hepa­tice, gastrice şi de colon. Indiferent de vâr­stă, postul devine o metodă sigură şi eficientă care ajută la cură­ţirea sângelui, ficatului şi rinichilor. Includerea zilelor de post în regimul alimentar in­fluenţează reacţiile de dezintoxicare a organismului, reduce inflamaţiile pe tractul digestiv, asigură circu­laţia normală a sângelui şi degradarea lipidelor se­rice. Energia necesară digestiei va fi folosită la puri­fi­carea corpului şi la îndepărtarea toxinelor şi a sub­stanţelor reziduale din colon. Îmbunătăţind funcţiile digestive, se evită intoxicaţiile uşoare sau grave la nivelul ficatului, vezicii biliare, stomacului şi intes­tinelor. Un colon încărcat este însoţit de dureri de cap, ameţeli, iritabilitate, senzaţie de oboseală, tris­teţe, insomnii, confuzii mentale, chiar dureri mus­cu­lare şi probleme de auz şi de vedere.- În cazurile disperate de cancer, indiferent de localizare, înfometarea dirijată a corpului prin pos­turi reprezintă una dintre metodele eficiente de sal­vare a vieţii şi de recăpătare a sănătăţii. Postul de auto­vindecare se face prin restricţie calorică, per­soanele respective chiar refuză hrana din instinct de autoconservare. Prin această restricţie, atât întregul organism cât şi ţesuturile atinse de cancer vor fi înfometate, celulele bolnave fiind cele care dispar. Pentru distrugerea celulelor maligne se recomandă un post de lungă durată în care să se consume numai apă, legume, fructe crude şi sucuri naturale. O altă alternativă constă din adoptarea unui post negru, numai cu apă plată, ţinut timp de 3 zile neconse­cutive pe săptămână (luni, miercuri, vineri), în alternanţă cu 4 zile de post hidric (cu apă, supe şi sucuri), care va hrăni organismul, menţinând func­ţiile digestive în limite normale.- Aşa cum am spus, unele recomandări se limi­tează numai la apă băută din abundenţă, even­tual cu puţină miere şi câteva picături de suc de lămâie, din care se beau circa 1,5-2 litri pe zi. Pe toată durata postului, se vor înlocui produsele dăunătoare (cărnuri şi grăsimi animale) cu fructe în stare proas­pătă şi legume (salate sau sucuri) care furnizează necesarul de enzime, vitamine, minerale şi fibre ce absorb şi elimină cantităţi mari de deşeuri pentru depurarea ideală a organismului. Salatele de crudi­tăţi, servite cu ulei nerafinat şi oţet de mere sau lă­mâie, precum şi legumele proaspete care includ morcov, sfeclă roşie, ţelină (rădăcină şi frunze), păstârnac, ridichi, gulii, varză (albă şi roşie), pă­trunjel, spanac, salată verde, ceapă, usturoi, tăiate mărunt sau rase, îşi păstrează conţinutul în vita­mine, iar celuloza, ca fibră vegetală, uşurează diges­tia, fiind un bun laxativ natural şi stimulent al tran­zi­tu­lui intestinal, cu efecte bune pentru orice vârstă, în­cepând cu sugarii, în cazuri de anemii, avita­mi­noze, intoxicaţii, tulburări gas­trice, hepatobiliare, stoma­cale şi cardiace. Consuma­torii de varză, conopidă şi to­mate reduc riscul îmbolnăvirii de cancere (la sto­mac, plămâni şi prostată).Mult indicată este cura de fructe proaspete (mere, pere, pru­ne, struguri, cireşe, caise, pier­sici, pepene, afine, coacăze, mă­ceşe, zmeură etc). În completa­rea meniului zilnic se pot adăuga fructe oleaginoase (nuci, arahide, alune) şi seminţe de in, ca surse excelente de fibre, după care se bea multă apă. În afară de salate şi fructe, se mai consumă: supe sau ciorbe de legume (cu dovle­cei, morcov, ţelină, varză, cono­pidă, fasole verde), supă de roşii, fasole iahnie, soia, mâncare de cartofi, varză, ma­zăre, fasole păs­tăi şi ciuperci, ghiveci, ardei umpluţi cu orez, sarmale de post, pilaf cu orez, macaroane, mămă­ligă, pâine neagră şi graham, plăcinte cu nuci şi miere, rulade cu gemuri, compoturi şi ceaiuri aromate.Având o valoare energetică mai redusă, alimen­taţia cu le­gume şi fructe proaspete favori­zea­ză şi curele de slăbire, în caz de obezitate şi celulită. În sânge creează un mediu alcalin, care elimină otră­vurile toxice, acidul uric şi alţi acizi organici şi mi­nerali.- Carnea consumată în exces, în timpul iernii, devine o otravă pentru organism. În general, cine mă­nâncă multă carne trăieşte puţin sau se îmbol­năveşte de afecţiuni grave, întrucât componentele din carne se digeră greu şi rămân mult timp în stomac şi intestine. Efecte similare au şi grăsimile animale, mezelurile (cu conservant - glutamat de sodiu), şunca, afumăturile, vânatul şi margarina. Alimentele de tip "fast-food", "hot-dog", conser­vanţii şi aditivii alimentari măresc în mod semnifi­cativ incidenţa cancerelor digestive. Această ali­mentaţie greoaie, într-o perioadă cu consum ener­getic redus, slăbeşte organismul, care devine obosit, uzat, incapabil să asimileze corect hrana. Unele margarine sunt periculoase datorită conţi­nutului ridicat în grăsimi sintetice, care nu pot fi "arse" de organism. Acestea au în componenţa lor o serie de aditivi alimentari simbolizaţi prin litera E, unele având efecte cancerigene, provocând îndeosebi cancere gastrice.Dar consumul zilnic de alimente gătite ori de con­serve de carne nu duce doar la degenerarea celu­­lelor, ci şi la apariţia ridurilor (pielea devine flască), a durerilor artrozice la încheieturi şi, ast­fel, se gră­beşte îmbătrânirea generală.- Trebuie să spun, din păcate, că în zilele noas­tre, unul dintre cele mai consumate alimente pe perioada postului, şi anume pâinea (mă refer la pâi­nea albă), provoacă tulburări foarte mari pentru sănă­tate. Grâul nu mai este ce-a fost odată. Puţini oa­meni cunosc efectele negative ale consumului de pâine albă. Preparată din făină de trei nule, este lip­sită total de vitamine, enzime, săruri minerale şi fibre alimentare, conţinând numai amidon, bun pentru "apretarea stomacului". Adesea, ea, este "albită" de unii brutari prin adaus de E-uri, vita­mine sintetice, minerale, conservanţi şi alte sub­stanţe dăunătoare.Implicaţiile consumului permanent de pâine albă constau în declanşarea unor afecţiuni cardio­vasculare, inclusiv a unui posibil infarct cardiac, creşterea glicemiei şi formarea de calculi biliari şi ateroscleroză, deoarece glucidele din pâinea albă (amidonul) pot fi rapid trans­formate în glucoză, colesterol, lipide şi trigliceride. Mai indicată este pâinea inter­mediară, neagră sau grahamul ca­re, prin tărâţe şi germeni, aduc organismului mul­te vitamine ne­al­­terate.Multe persoane s-au obişnuit să consume can­tităţi mari de sucuri răcoritoare sintetice, înlo­cuin­du-le pe cele naturale, făcute din fructe de sezon. Multe din aceste sucuri industriale sunt, însă, dău­nă­toare pentru sănătate, ducând spre leucemie sau cancer de colon, întrucât conţin colo­ranţi sintetici, aromatizanţi prefă­cuţi, aspartam (înlocuitor de za­hăr) şi amelioratori de gust şi miros. Colorantul sintetic galben, tartrazina (E-102), interzis pentru produsele alimentare din Nor­vegia, Suedia, Olanda, Elveţia, Austria şi Marea Britanie, este acceptat în România, provocând unele reacţii caracteristice: ede­me ale buzelor, urticarie, rinite, astm bronşic, purpură, şoc ana­filactic şi dereglări ireversibile ale ficatului, uneori extrem de grave, mai ales la copii. În mod similar, colorantul galben-apus de soare (E-110), utilizat frecvent în băuturile răcoritoare, poate da alergii, indigestii, dureri abdo­mi­nale şi chiar tumori.Este demn de menţionat fap­tul că postul ali­mentar cu legume şi fructe proaspete era cunoscut încă din vremuri îndepărtate, fiind recomandat într-un cunoscut argu­ment biblic, în care Dumnezeu le spunea primilor oameni: "Iată, vă dau vouă toată iarba ce face să­mânţă şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el; aceas­ta va fi hrana voastră" (Ge­neza I-29-30). Cei care au respectat Scriptura au ajuns la vârste matu­sa­lemice, de sute de ani. Nerespectarea acestor pre­cepte au constituit abateri care, prin repetare, au dus la "Păcatul lăcomiei".În plus, pe toată durata postului este binevenită o cură sistematică cu vitamine (A, C, E şi com­plexul B), care intră în compoziţia unor enzime ce inactivează o serie de compuşi cancerigeni şi prote­jează organismul de efectele nocive ale radiaţiilor.- În strategia apărării sănătăţii din perioadele de post se recomandă a se consuma, zilnic, câte 2-3 căni cu ceaiuri luate prin înghiţituri rare, din care să nu lipsească florile de arnică, coada-şoricelului, gălbenele, muşeţel, soc, trifoi roşu, frunze de salvie, anghinare, urzică, afin, mentă, mesteacăn, iarba de busuioc, coada-calului, rostopască, sânziene gal­bene şi sulfină. În consum se mai includ fructele de ienupăr, afin, măceş şi păducel, muguri de plop negru şi rădăcini de valeriană, obligeană, păpădie, tătăneasă., cu exces de zahăr în sânge şi urină, precum şi la hipertensivii obezi, care necesită o purificare a sângelui de de­şeuri metabolice (toxine, otrăvuri), este indicat un post alimentar de 7-8 zile în care, pe lângă restricţia alimentară, se vor consuma ceaiuri medicinale de afin, salvie, nuc, mentă, dud, fasole (teci).(hipertensiune arterială, ateroscleroză coronariană, ulcere vari­coase, flebite, tromboze), în zilele de post se bea ceai de trifoi roşu, un excelent purificator al sânge­lui şi detoxifiant al organismului. În paralel se vor face şi câteva băi locale sau aplicaţii de cataplasme, comprese şi frecţii cu infuzii sau decocturi din plan­te care favorizează circulaţia normală a sângelui şi au proprietăţi antiseptice şi cicatrizante.- În timpul posturilor, de lungă sau de scurtă du­rată, este binevenită mişcarea în aer liber (in­clusiv mersul pe jos), făcută dimineaţa, pentru oxigenarea normală a creierului şi pentru instalarea unei bune dispoziţii ce va permite trecerea la o muncă plăcută, fără a exagera efortul fizic sau intelectual.Atât pentru persoanele sănătoase cât şi pentru cele bolnave este indicat ca, pe toată durata postu­lui, să se facă zilnic un masaj uscat, prin periere pe piele, în direcţia inimii, pentru intensificarea cir­culaţiei sângelui, deschiderea porilor, eliminarea toxinelor şi îndepărtarea celulelor moarte.Prin această activitate fizică şi printr-un regim alimentar adecvat se asigură o stare de bine sub aspect fizic şi psihic. Pe toată durata postului, res­pec­tând o moderaţie în regimul alimentar, se vor cunoaşte efectele benefice prin mai multă energie vitală, creatoare, emoţională şi spirituală, o sănătate mult îmbunătăţită şi creşterea dorinţei de viaţă lungă.La sfârşitul postului pe care-l străbatem, care pre­­merge Naşterea Domnului Iisus Hristos, vom avea un organism sănătos şi curat, atât fizic cât şi sufletesc, şi vom putea aştepta cu încredere venirea Sărbătorilor.