Inflamaţiile în gât şi laringe sunt însoţite cel mai adesea de dureri şi greutate la înghiţit. Ce încep, de obi­cei, cu o mică răguşeală, se ter­mi­nă adesea cu un gât roşu, puternic infla­mat, în cazul când nu se admi­nis­trează rapid remedii cu plante.O inflamaţie a gâtului, aparent nevi­novată, se poate trans­forma repede într-o angină peri­culoa­să sau într-o amigdalită purulentă. Dacă apar febră şi puncte albe pe amig­dale, bolnavul tre­buie să meargă la medic.Prin conţinutul bogat în sub­stan­ţe mucilagi­noa­se, nalba are acţiune emo­lientă, mai ales în caz de tuse, inflamaţii ale gâ­tului, bronşită.1 linguriţă de plantă uscată se opă­reşte cu o cană de apă în clocot. Se in­fuzează 10 minute, apoi se strecoară. Se beau trei căni pe zi.Faptul că uleiul de floarea-soa­relui influ­en­ţează pozitiv microflora zonei respiratorii a fost prima dată certificat în Ucrai­na, unde s-au ob­ţi­nut succese sur­prinzătoare cu a­cest leac. Se poate folosi ulei de gătit obiş­nuit.vârâţi în gură o lingură de ulei de floarea-soarelui, fără să-l înghiţiţi. Mes­tecaţi-l cu gura închisă vreme de 15 minute, până se sub­ţiază şi devine albicios. Scuipaţi-l, clătiţi-vă gura cu apă, spălaţi-vă pe dinţi.În general, ar­nica se folo­seşte ca leac pen­tru vin­de­carea ra­pidă a răni­lor, dar are efect puternic şi sub for­mă de ceai, folosit în comprese.opă­riţi 2 linguriţe de plantă cu un sfert de litru de apă. Strecu­raţi infuzia după 10 minute. Înmu­iaţi în ceai o fâşie de tifon sau un pro­sopel pluşat şi înfăşuraţi-le, uşor stoarse, în par­tea de sus a gâtului. Aco­periţi com­presa cu o folie de plas­tic şi apoi cu un şal călduros. Se re­petă de mai multe ori pe zi.Durerile de gât trec repede cu mie­­re şi lămâie.ames­tecaţi 2 linguri de miere cu sucul unei lă­mâi, puneţi-le pe foc să se încălzească şi, când devin su­por­tabil de fier­binţi, în­ghi­ţiţi ames­tecul înce­tişor, lă­sân­du-l să alunece pe gât.Ceapa a fost folo­sită din­totdeauna la inflamaţiile gâ­tului şi răguşeală.fier­beţi câ­teva cepe curăţite de coajă şi zdro­biţi-le cât sunt încă fier­binţi. În­tindeţi-le pe o cârpă ce tre­buie înfăşurată apoi de jur îm­prejurul gâtului, de la umeri până la bărbie. Le­gaţi deasupra un fu­lar gros. Când cataplasma se ră­ceşte, înlo­cui­ţi-o cu alta caldă.Seminţele fierte de in atenuează durerile în gât.pu­neţi peste noap­te în frigider 3 linguri de seminţe de in într-o jumătate de li­tru de lapte inte­gral. A doua zi, adău­gaţi 2 căni de apă şi puneţi amestecul la fiert, până dă două clo­cote. Filtraţi se­minţele de in, pu­neţi-le pe un tifon şi legaţi-l în ju­rul gâtului. Dea­supra apli­caţi un fular.