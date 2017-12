La poarta casei noi

La poveşti în Maramureş

- Bună dimineaţa, fată dragă! E cinci şi ju­mătate. De ce mă mai întrebi? Ştii bine că, de când m-am mutat în ca­sa asta de la marginea ora­şului, ştiu ce oră e dimineaţa, chiar fără să mă uit la pe­nele vreunui ceasornic. Aici, pe ultima stradă din nord-vestul Bucureştiului, am învăţat fără să vreau să mă adaptez la alte timpuri şi alte ritmuri: ale păsărilor, ale firelor de iarbă, ale copacilor din grădina mea. Dimineaţa devreme, când soa­rele in­tră pe fereastra dormitorului şi se ros­to­goleşte di­rect pe pat, e un adevărat spectacol pe care rareori îl ratez: de la primele raze, delicate şi rozalii, până la şuvoiul de neoprit care se revarsă când soarele scapă de strânsoarea copacilor.- Nu e, pentru că sunt "gospodară" şi am înda­to­riri. De cum se face ziuă, o armată de pisici flă­mânde, căţărate prin pomi, prin vie sau pe stâlpi, pân­­deşte toate mişcările din casă. Abia după ce le hrănesc pe ele, după ce scap teafără, nerăsturnată de entuziasmul cu care mă întâmpină, pot să-mi pre­­par liniştită cafeaua.- N-o să-ţi răspund că dragostea şi iubirea fac din mâncare şi din cafea ceva extraordinar. Că as­tea-s clişee pe care le-ai mai auzit. O să-ţi spun doar că, aşa ca în toate cele ale vieţii, important e do­zajul. Nu clocoti prea mult apa, pune cafea mu­sai rece şi proaspăt măcinată, mai adaugă dacă ai chef un strop de ghimbir, un praf de scorţişoară sau puţin cardamom şi-apoi ai un pic de răbdare până când din aburul caimacului gros apar povestea şi vraja.- Primele texte pe care le-am publicat în "For­mula AS" au fost chiar amintiri din copilăria petre­cu­tă în Maramureş. E me­ritul Sânzianei Pop că a ţi­nut mereu trează au­ra de po­ves­te din scrisul meu, incitân­du-mă să scriu şi să rescriu în­tâm­plă­rile copilăriei. De atunci, au trecut do­uăzeci de ani în care mi-am tot antre­nat memoria afectivă, ca să scoată la iveală oameni şi întâmplări, cu grija de a nu pierde tonul naiv şi candid al copilului care am fost, uimirea şi mirarea în faţa a tot ce se întâmpla în jurul meu.- În Ma­ra­mu­reş, druşca e o în­soţitoare a unei mi­rese în ce­re­mo­nia­lul nunţii, dar poa­te fi şi o însoţitoare a unui flă­cău mort îna­inte de a fi în­surat. Când aveam patru ani, am fost druş­că eu în­sămi, la în­mor­mân­ta­rea unui copil din ve­cini. A fost pri­ma oară când am cu­noscut în­dea­proa­pe moar­tea. M-am simţit druşcă şi mai târziu, când oa­meni foarte apro­piaţi din familia noastră au dis­pă­rut. Am scris des­pre ei, ca să-mi îm­blân­zesc sufe­rinţa şi să-i reînviu în cuvinte. Pentru că, da, cu­vin­tele, scri­sul, po­ves­titul au şi da­rul aces­ta ex­traordinar de a re­cu­­pera şi de a vin­deca. Cum au şi al­te puteri la care bine ar fi să luăm sea­ma. Eu, una, sunt atentă nu doar la vor­bele pe care le scriu, ci şi la cele pe care le rostesc. Tac cam mult, mi s-a re­pro­şat nu o dată. E a­de­vărat, dar tac tot în limba română.- Astea sunt cuvintele care mă fac să mă simt acasă, care mă ajută să re­cu­perez depărtarea geo­gra­fică şi să mă în­torc, scriind, în colţul de lu­me în care m-am năs­cut. Sunt cu­vinte de ca­re pur şi sim­plu mi-e dor, cuvinte care îmi pot declanşa o gră­­ma­dă de amintiri. Acum ceva timp, m-au ajutat să-mi renovez casa nişte meşteri maramu­reşeni. La nebunie îmi plăcea să-i ascult cum vorbesc între ei! Atunci am scris cele mai frumoase tex­te cu amintiri din nord.- Până am reuşit să găsesc grădinuţa şi casa asta în care m-am mutat, lăsând în urmă centrul aglo­me­rat al capitalei, am avut aproape doi ani de pro­vizorat. Doi ani de aşteptări nesigure în care am înţeles că acasă în­cepe să nu mai fie un loc. Constat cu uimire că azi mă pot desprinde mult mai uşor de o casă sau de un oraş, fără ca asta să însemne lipsă de ata­şa­ment, de consistenţă sau superficialitate. Sigur că-mi place casa în care stau, sigur că-mi plac obiectele pe care le-am adunat de-a lungul tim­pu­lui, mi-e drag să-mi aran­jez câte-un colţ al casei la care să mă întorc. Dar într-o zi, şi acest acasă ar putea dispărea, iar gân­dul ăsta nu mă mai sperie, câtă vreme am scri­sul. Pentru noi, cei dezrădăcinaţi, cel mai la în­de­mâ­nă acasă e pagina albă.- Da, am o masă în faţa unei ferestre, în care pot să văd întreg spectacolul pe care anotimpurile îl desfăşoară în curtea mea. Din când în când, ca acu­ma când îţi răspund la aceste în­tre­bări, câte o mâţă cu ochi sclipitori se strecoară pe pervaz şi se uită la mine.- Absolut, cele mai grozave "po­ves­titoare-tor­călitoare" sunt Franţuş­ca, Roji şi Agrişă. Dimineaţa sunt pri­mele care se reped să-şi frece blana de picioarele mele, să-şi scuture, aşa, poveştile de care s-au umplut în lu­mea lor nocturnă.- Scriu dimineaţa devreme, când peste întreaga curte e o prospeţime de început de lume. Mai greu e până intru în rezonanţă cu prospeţimea asta. Ca să nu mă încarc de erzaţul cotidian, nu deschid ni­ciodată înainte de a scrie televizorul sau internetul. Scrisul se cere protejat. În rest, nu m-am gândit, nu mi-am inventat fetişuri şi tabieturi, n-am făcut din scris o datorie, l-am trăit mereu ca pe o sărbătoare.- Important nu e cât îţi modifică o întâmplare du­reroasă traseul, ci cum reuşeşti să scapi de ob­se­sia ei, cum te eliberezi şi te întorci la ceea ce eşti tu cu adevărat. Lumea e mereu plină de durere. Dacă te pui în mijlocul întâmplărilor, vei suferi exemplar. La fel şi dacă vei rămâne la marginea lor. Asta înseamnă că nu locul pe care ţi-l rezervi în lume contează, ci felul în care pui în faţa întâm­plă­rilor experienţa răbdării tale, înţelepciunea de-a nu te crede buricul pământului, ci aceea de a te strădui să înţelegi de ce eşti tocmai tu, în acel loc, în acel timp.- Felul în care Buna tropăia mulţumită când îşi inspecta gospodăria, momentele de tihnă în care mama şi tata pu­neau ţara la cale, nai­vi­tatea cu care îşi plă­nuiau ei zilele, puterea lor de a visa cu ochii deschişi, de a schiţa un viitor care niciodată nu li s-a împlinit. Şi apoi, pădurea copilăriei, vă­zu­tă din pragul casei - tai­nică, bătrână, ma­ies­tuoasă, ca un uriaş ani­mal adormit.