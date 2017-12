"La doar 22 de ani sufăr de colon iritabil"

(Răspuns pentru BIANCA V. - Bucureşti, F. AS nr. 1288)

"Caut un tratament naturist pentru spondilită anchilozantă"

(Răspuns pentru DANIELA, F. AS nr. 905)

E important să se ştie că boala interstiţială pul­monară (fibroza pulmonară) se referă la un grup mare de afecţiuni cronice, dar care nu au la origine vreun proces patologic malign sau de natură infecţioasă. Aceste boli se caracterizează prin infiltrarea unor celule inflamatoare la nivelul alveolelor pulmonare (granuloa­me), proces patologic care are drept consecinţă for­marea de ţesut de cicatrizare în ţesuturile conjunc­tive care susţin alveolele, cu afectarea transferului oxigenului în sânge. Afecţiunile pulmonare intersti­ţiale apar cel mai frecvent la persoanele de peste 50 de ani, iar evoluţia lor depinde de tipul patologic (fibroză idiopatică, interstiţială, sar­coi­doză etc.). Astfel, dacă unele sunt progresive şi în final fatale, altele se vindecă spontan sau se stabilizează.Indiferent de forma pato­lo­gică, semnele şi simp­to­me­le fibrozei pulmonare in­clud, în general, dispneea (mai ales la efort), tusea neproductivă cu disconfort toracic, obo­seală şi starea de rău general, scăderea apetitului şi a greu­tăţii, uneori febră şi erupţii proeminente pe piele.Din păcate, cauzele care de­termină apariţia aces­tui grup de afecţiuni pul­monare rămân, deo­cam­dată, necu­nos­cute, iar trata­mentele u­zua­le nu pot decât să opreas­că temporar evoluţia, chiar dacă mai există şi situaţii fericite în care bolile intersti­ţiale pulmonare se vindecă de la sine sau determină unele sechele minore (chiar în absenţa tratamentu­lui).În privinţa tratamentului, acesta poate include administrarea de corticosteroizi (utilă doar la un nu­măr mic de indivizi), imunosupresoare sau col­chicină, folosită de obicei pentru tratarea gutei.În concluzie, putem spune că cicatricele pa­renchimului pulmonar nu pot fi vindecate, însă unele terapii pot să anuleze temporar evoluţia bolii, iar altele pot contribui la ameliorarea calităţii vieţii.Dintre metodele care pot contribui la amelio­rarea calităţii vieţii, aş menţiona terapia cu oxigen care, deşi nu vindecă leziunile pulmonare, contri­buie la realizarea procesului de respiraţie, previne şi reduce complicaţiile (în cazul unui nivel scăzut de oxigen în sânge), şi programul de reabilitare pulmonară care se concentrează asupra tehnicilor de învăţare a respiraţiei eficiente sau suportul emo­ţional şi consilierea nutriţională.Medicina naturistă poate veni în ajutor prin câteva remedii cu proprietăţi antisclerotice şi anti­inflamatoare la nivel pulmonar. Dintre acestea, re­comand extractul de mlădiţe de Mur (3 x 50 pică­turi pe zi), remediu util în fibroscleroza organelor la persoanele vârstnice, cu tropism (afinitate) pe apa­ratul respirator, şi Astragalus, remediu cu pro­prietăţi protectoare la nivel pulmonar, indicat în fibroze, bronşite şi astm bronşic. Totodată, reme­diile care au la bază extracte de iarbă-mare, lichen de piatră sau sevă de mesteacăn sunt utile în ma­nagementul fibrozei pulmonare, prin calităţile lor antitusive expectorante, antiinflamatoare şi regene­ra­toare, mai ales dacă se asociază cu administrarea ubiquinonei (coenzima Q10).Să auzim numai de bine!Colonul iritabil este o suferinţă ce poate fi co­rectată cu multă disciplină. Această disciplină se referă la un regim de viaţă fără excese şi, în acelaşi timp, la o cunoaştere a intoleranţelor cor­pului tău. Este absolut necesar să îţi determini aceste into­leranţe, pentru a le evita pe viitor şi a le exclude din dietă.Printre intoleranţele cel mai des întâlnite se nu­mără cele la lactoză şi la gluten. La început, trebuie evitate lactatele de orice fel. După un timp, pot fi introduse doar lactate fermentate şi maturate, dar nu zilnic, şi nu în exces. Acum există pe piaţă lapte fără lactoză (produs de o firmă românească), dar şi lactate din soia, migdale, ovăz etc. Când ne referim la gluten, trebuie să fim foarte atenţi. În mod nor­mal, ar trebui excluse toate făinoasele, ca să fim siguri că nu aducem gluten în dietă. Există totuşi făinoase cu zero gluten, ce pot fi folosite pentru un sandwich sau ca să îţi pregăteşti o clătită.Mai sunt multe alte into­leranţe, dar trebuie gă­site prin testări repetitive. O altă regu­lă importantă constă în scă­derea cantităţii de mâncare la o masă. Cu siguranţă, etajul superior digestiv, în cazul tău, este deficitar la capitolul enzime şi este depăşit în ur­ma unei mese copioase. Ur­mează partea de aport nutri­ţio­nal necesar, atât pentru a susţine sănătatea colonului, cât şi pentru a corecta anumite defi­cienţe. Este foarte important să corectezi compozi­ţia florei intestinale şi, totodată, să ajuţi enterocitele să fie mult mai active. S-a observat că fitosterolii sunt absolut utili în refacerea mucoasei colonului. Mai sunt extrem de utile şi alte tipuri de nutrienţi pre­cum: vitamina E na­turală (cu toţi cei 8 tocofe­roli şi toco­trienoli), crucife­rele, sucul de aloe (cel fără fibră în ex­ces). Există şi cea­iuri care cal­mea­ză mult iritabilitatea colonului şi îi scad spasticitatea: cea­iul de fenicul, mu­şeţel, sună­toare.Pentru o identi­fi­care mai bună a into­leranţelor şi pentru un program nutriţional coerent mă poţi găsi la Clinica "Armonia Center", str. Popa Savu nr. 3A, Bucureşti, sector 1, tel: 0723/51.07.37.Caracterizată drept artrită sero-negativă în care factorul reumatoid este absent, spondilita anchi­lozantă afectează articulaţiile sinoviale ale coloanei vertebrale, ligamentele şi tendoanele, cu predilecţie la nivelul sacroiliac, capsula articulară şi articu­la­ţiile intervertebrale, producând dureri şi restricţio­narea mişcărilor. În spondilita anchilozantă cea mai grav afectată este capsula articulară, unde ambele straturi ce o compun (intern - cu celule care produc lichidul sinovial şi extern - format din fibre elas­tice, colagen, vase de sânge şi nervi) sunt puternic atinse, limitând mobilitatea. Presiunea creată asu­pra nervilor intercostali produce dureri musculare şi limitarea mişcărilor, care "nu trec de la sine" ni­ciodată. Fără medicaţie sau masaj terapeutic, boala intră în remisiune un timp, apoi apare într-o formă cronică cu crize dureroase mai puternice. Orice efort neadecvat sau mişcare incomodă poate duce la blocarea unor segmente ale coloanei verte­brale, cu dureri accentuate în regiunea lombo-sa­crală şi tul­burări senzitive (furnicături, amorţeli uşoare ale unor grupe de muşchi, ale degetelor de la mâini etc.).Boala apare mai frecvent la bărbaţii tineri, în a doua sau a treia decadă de viaţă, asociată cu anti­genul "HLA-B27", manifestându-se deseori prin dureri articulare periferice (la nivelul şoldului), du­rere toracică, inflamaţii la nivelul tendoanelor şi li­gamentelor, dureri la nivelul coloanei vertebrale noaptea şi mai ales dimineaţa.Boala poate fi însoţită de febră, scăderea ponde­rală, tulburări cardiace, fibroză pulmonară a lobilor superiori, amiloidoză, uveită.VSH şi proteina C-reactivă sunt cres­cute. În timp, bolnavul va pre­zen­ta o coloană fixă, cifotică, cu mo­di­fi­cări ale formei vertebrelor (anchiloză spi­nală). Tratamentul general cuprin­de unguente, cre­me şi geluri cu pro­prie­tăţi antiinflamatoare şi re­vulsive, gimnastică pasivă şi activă, masaj executat de ma­seur cu experienţă, băi de plante, automasaj, mag­ne­toterapie.Ergoterapia, gimnastica medicală de întindere a co­loanei şi articulaţiilor costale, dor­mi­tul pe abdo­men pe un pat tare (sal­tea Dormeo), căldura admi­nis­tra­tă cu perna elec­trică - consti­tuie te­rapiile ce se fo­lo­sesc frecvent. Men­ţinerea mobi­li­tăţii coloa­nei şi ameliorarea durerilor matinale se mai pot obţine folosind "AINS" (Indo­me­tacin cu eliberare prelungită, sulfasalazină, cremă cu capsaicină de uz topic), radioterapie, terapie fizică cu ultrasunete şi în stadii foarte avansate - operaţii de corecţie a coloanei vertebrale.Medicina naturistă foloseşte frec­vent următoa­rele produse: S.O.D. 2000 Plus, Myti Qondria, MSM, Kalsis Capsule, Pomegranate, Harpago­phy­tum, Fitoreuma, The Ulti­mate Joint Formula, ex­tract gemoderivat din scoarţă de salcie sau pin.Multă sănătate!