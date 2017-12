Cetatea Crăciuna

Frumoasa şi misterioasa Ţară a Vrancei

Toamna anului 1960. Dealurile Odobeştilor se scaldă în verdele ruginit al viilor. Un ţăran urcă panta abruptă, pe Culmea Şarbei, cel mai înalt deal din regiune. La poalele lui, Ţara Vrancei se aşterne ca într-un basm. O râpă adâncă se cască sub deal, iar în depărtare, râul Milcov curge liniştit, ca pe un alt tărâm. Pe creştetul dealului Şarbei stră­juiesc, de sute de ani, ruinele unei cetăţi. Grăbit să-şi culeagă recolta de struguri, omului nu-i prea arde de privelişti şi de rui­ne. O sfoară de vie mai avea Toader, atât îi mai lăsase statul comunist du­pă ce îi luase aproape tot. Dar era fericit şi cu-atâta. Se chema că mai are un rost. Aşa că, ajuns între araci, privea cu drag ciorchinii care atârnau între frunzele ruginii. Deodată, îşi ridică privirea. Ceva îl neliniştea. I se păruse că auzise ceva, că era cine­va prin preajmă. "Care eşti?", strigă, prins cum­va de o spaimă. Nici n-apucă glasul să i se stingă, când deasupra lui Toader începură să curgă picuri mari, ca nişte ouă de po­rum­bel, ce păreau făcute din aur. Toader a crezut că soarele crud al toamnei e de vină, că l-a orbit. Dar în clipa urmă­toare, a ştiut că ceea ce vedea era aievea: din cer curgeau picături uriaşe de aur care pluteau în faţa lui. Un aur lichid care nu atingea pământul, planând în văzduh, într-un mod nefiresc, împotriva logicii şi a firii. Toader întinse mâna spre picături! Una i se lipi pe degetul mare, apoi i se pre­linse pe piele, după care s-a ridicat din nou, în văzduh. A mai încercat încă o dată şi a păţit la fel. Picăturile de aur se lăsau atinse cu mâna, după care îşi reluau plutirea.Pe urmă, ca la un semn, au căzut pe pământ, de parcă o forţă neştiută le-ar fi adunat într-un sin­gur punct. Iar când au atins pământul, nu departe de Toader, picăturile acelea de aur s-au coagulat, for­mând un obiect. Curiozitatea a fost mai tare decât frica şi Toader s-a apropiat. La picioarele lui, în iarbă, era o pafta domnească, veche şi grea, cu totul şi cu totul din aur. Şi la mijloc avea o stemă. Toader a luat fără să clipească paftaua şi a ascuns-o bine, într-un cufăr din podul casei părinţilor. Se gândea că soarta îi surâdea, scoţându-i în cale frântura unei comori din alte vremuri. Dar de zidurile cetăţii i-a fost frică să se apropie...Întâmplarea aceasta extrem de stranie n-a fost nici prima, nici ultima petrecută pe dea­lurile Odo­beştilor. Câţiva ani mai târziu, s-a mai întâmplat ceva la fel de bizar. Era tot la strânsul viilor. Oamenii ieşiseră cu toţii, la cules, pe dealul Şarbei şi primprejur. Vremea era fru­moasă, aşa cum e mai mereu în podgoriile vrân­cene, în octombrie. În timp ce ţăranii îşi umpleau liniştiţi coşurile cu struguri, unul dintre ei s-a pus pe strigat: "Aoleu, oameni buni! Uitaţi-vă! Priviţi şi vă minunaţi!". După coama dealului Şarbei, ziua în amiaza mare, cerul se umpluse de stele şi de lumini. Soarele toc­mai intrase în nori şi totul se vedea şi mai clar, în umbra ce se lăsase pe cer. Lumini, întrupări, apariţii stra­nii începu­seră să erupă în valuri, pe sub nori. "S-o pră­văli cerul peste noi, ca la sfârşitul lu­mii!" - se tânguiau oa­­menii, înfri­co­şaţi... În­cet-în­cet, for­mele acelea de lu­mini apărute de nici­unde începură să se înmulţească, până au acoperit tot cerul, stoluri uriaşe, în mii de cu­lori... Oamenii rămăseseră, toţi, cu gura căscată, privind înlemniţi. Aşa ceva nu mai văzuseră în viaţa lor. Pă­rea că cerul se vărsase cu toate stelele pe pă­mânt...Toader, care fusese şi el de faţă, îşi aminteşte şi azi ce-a trăit. A văzut mai întâi în zare un cerc mare, întinzându-se peste cer, clar şi luminos. Creştea şi creş­tea peste bolta cerească până când s-a rupt, prefăcându-se într-un abore. Un copac uriaş care plutea pe cer, cu ramurile întinse, pline de lumini portocalii, verzi, albastre, roşii, albe, violet... Pe urmă, copacul acela de lumină s-a rupt în alţi copaci mai mici. Cerul era plin de pomi scăpărători, plu­titori. Toader a văzut totul bine, erau la un kilometru de locul acelei minuni. "O fi vreun avion", a şoptit. "Or fi avioane secrete", a zis cineva. "Ce avioane? Unde ai mai văzut avioane cu ramuri ca de co­paci?".Jos, în oraş, isteria era şi mai mare, toată lumea ieşise afară din casă, cu mâna streaşină la ochi, să vadă pădurea aceea de lumini care crescuse pe cer. Oamenii priveau, fără să-şi creadă ochilor. Până şi maşinile care treceau pe şoseaua naţională ce taie oraşul se opriseră într-un şir lung de câţiva kilo­metri. Din şosea, se vedea totul ca în palmă. Şoferii priveau şi ei uluiţi jocul ăla de lumini de pe dealuri, arborii de lumini care ocupaseră cerul. Într-un târ­ziu, vedenia s-a oprit. Totul a ţinut cam vreo două ore. Câinii, păsările şi dobitoacele parcă înnebu­niseră. Odobeştiul se transformase într-un vacarm de lătrături, mieunături, mugete şi cârâituri, ca îna­in­tea unui cataclism ce părea că pândeşte oraşul, de la doi paşi.Şi poate că toate s-ar fi oprit aici, în toamna aceea, şi oamenii s-ar fi întors liniştiţi la viile lor, păstrând doar amintirea unei minuni ivite pe cer, dar foarte repede, pe dealul Şarbei s-a mai petrecut o întâmplare neverosimilă, de data aceasta chiar la ruinele Cetăţuii. Într-o zi, un ţăran suit la lucru în via sa a văzut că în mijlocul ierbii apăruse un disc uriaş de pământ. O arsură, pesemne, fiindcă locul părea carbonizat. Ţăranul s-a uitat o vreme la cercul ăla apărut din senin, după care a chemat şi alţi vecini, între ei, şi pe Toader. Oamenii au rămas uluiţi. Arsu­ra formase un cerc perfect, parcă tras cu compasul, iar în afara lui, nicio tufă, niciun arbore nu fuseseră atinşi de foc. La mijloc, iarba fusese topită, parcă. Un soi de magmă lipicioasă se prelin­gea pe pământ. Neliniştiţi de întâmplările petrecute în preajma viilor de pe dealul Şarbei, oamenii au apelat la pompieri şi la pădurari. Dar nimeni nu putea să explice ce era cu cercul acela nefăcut de mână omenească. Auto­rităţile au ridicat din umeri şi au tăcut. Dacă au informat mai departe, nu ştie nimeni. Iraţionalul era interzis pe vremea regimului comunist. Ca şi astăzi, de altfel.Se pare, totuşi, că pierduta cetate a Crăciunei tri­mite semne de mult timp. Întâmplări şi fenomene bizare au fost semnalate în jurul Culmii Şarbei de acum mai bine 600 de ani. Multe astfel de măr­turii au fost no­ta­te pe pagini de Biblii şi pe Psaltiri, de mâini harnice de pre­oţi şi de călu­gări.2 iulie 1504. Ştefan cel Mare închide ochii la Suceava, jelit de o ţară în­trea­gă. "Deasupra Siretului şi a Milcovului, nu departe de Ce­tatea Crăciu­nei", scrie pe o Biblie găsită în ţinutul Put­nei, "s-a arătat pe cer un semn mare, care a stră­lucit de pe la miazănoapte, ca un chip de om, de-au stat multă vreme şi iar s-au ascuns în văzduh. A părut a fi însuşi chipul Domnului Ştefan Vodă".O însemnare de la 1700, găsită într-o arhivă bisericească, pe când cetatea Crăciunei era deja o ruină, spune aşa: "Un glob luminos, alungit, s-a ară­tat în plină zi, pe la nămiezi, deasupra bisericii noastre. Venea dinspre dealurile Odobeştilor, de pe acolo pe unde-s ruinurile cetăţii Crăciuna. Şi glo­bul a zburat încet şi oblic peste ograda bisericii, lu­minând puternic şi slobozind scântei care luminau ca stelele căzătoare, de părea că biserica arde".O sută de ani mai târziu, altă însemnare, din biserica "Ovidenia" din Odobeşti, a familiei Canta­cuzino. "Doi îngeri mari, ca doi stâlpi mari de foc, au fost văzuţi pe cer, deasupra dealurilor Odo­beştilor şi a bisericii. S-au arătat, unul din Apus şi altul din Răsărit, mergând încet şi nesmintit unul către altul, ca alfa şi omega. După un timp, stâlpii cei de foc s-au contopit ca într-un curcubeu pe vreme de ploaie, strălucind de trei ceasuri.A plouat mult cu aur. Apoi au plecat".Enigmele Cetăţii Crăciuna au rămas, până as­tăzi, nedezlegate. Nimeni n-a cercetat dacă vreo întâmplare rătăcită în hăul istoriei a încercat să atra­gă atenţia asupra ei. Vreo nedreptate, vreo văr­sare de sânge, zbaterea unui suflet ce nu-şi află odih­na şi trimite semne neînţelese către lumea de azi.V-am spus poveştile aşa cum le-am auzit. Într-o zi de toamnă, pe Culmea Şarbei, povestite de Toa­der, singurul martor care le-a supravieţuit.