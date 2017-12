Afişul spectacolului

- Aceasta este cea de-a treia Chiriţă pe care o mon­tez. Prima am făcut-o pe când eram student, a do­ua tot la Iaşi, cu Teo Corban în rolul principal (când l-am auzit cântând cu vocea lui sublimă de tenor, mi-am zis: "Habemus Chiriţa") şi acum, cu Horia Veriveş. Dar trebuie să mărturisesc că acest personaj m-a fascinat încă din copilărie, pe când locuiam în ultimul sat românesc de pe lume, cel de pe malul Nis­tru­lui. Dincolo începea Ucraina. Dar aveam un aparat de radio la care ascultam cu sfin­ţenie teatrul radiofonic din România. Ba, ţin minte că într-o zi cu vreme bună, am prins şi televiziunea română. Dar cel mai des prindeam "Radio Iaşi", la ca­re auzeam mereu: "Teatrul Naţional Iaşi pre­zin­tă...". Radio Iaşi înregistra toate spectacolele şi le trans­­mitea. Printre ele s-a numărat, evident, şi "Chi­riţa în provincie", cu faimosul Miluţă Gheorghiu.- Teatrul radiofonic era singura adiere care ve­nea dinspre România. Poate tocmai de asta m-am şi îndrăgostit de teatru. Satul nostru era foarte con­ser­vator. Aflându-se cumva la marginea lumii, limba română s-a conservat foarte bine. Oamenii încercau să îşi păs­tre­ze identitatea pe cât se putea şi, ţin minte, că se vorbea o limbă românească foarte fru­moasă. Sigur că exista un dulce accent mol­do­ve­nesc, dar era lim­ba lui Crean­gă şi încă mai păstra ceva din Leto­piseţe. As­cultam radioul de dor, de dor de România. Nu pu­team să o văd, ci doar să o aud.- În 1987. Eram student la clasa moldovenească de la Institutul de Cinematografie din Moscova şi atunci am pus în scenă pentru prima dată "Chiriţa", cu care am venit apoi în turneu la Bucureşti. Eram în anul II şi făceam în paralel actorie şi regie. Şi cu această "Chiriţa" am câştigat şi premiul pentru cel mai bun spectacol, la un concurs dintre toate cele cinci ins­titute de teatru şi cinema din Moscova.- Ruşii din Moscova sunt diferiţi de ruşii din Moldova. Poate părea o răutate, dar e purul ade­văr. Moscoviţii erau mult mai deschişi. Profe­so­rii noştri ne spuneau: "Voi vă pregătiţi pentru teatrul româ­nesc din Moldova. Trebuie să vorbiţi ro­mâ­neşte impecabil". Am avut, desigur, profesori buni de vor­bire, dar cel mai bine ne-au predat nouă vor­birea Ma­ria Tănase şi Ioana Radu, pentru că la Mos­cova erau magazine unde se vindeau cărţi şi discuri din toa­te ţările socialiste, iar noi, evident că ne cum­pă­ram tot ce apărea în raionul dedicat Româ­niei. Gă­seai tot ce îţi doreai. De exemplu, "Cel mai iubit dintre pământeni", care era interzis în Ro­mâ­nia, eu l-am cumpărat de la Moscova.- Ruşii mai practicau chestia asta din când în când. În istoria Moldovei au fost patru clase de stu­denţi care au studiat la Moscova. Două la Institutul "Boris Ciukin", una la MHAT, şi una la celebrul Institut de Cinematografie, unde au terminat toţi marii regizori, Tarkovski, Mihalkov, Emil Loteanu. Aici am studiat şi noi (în al 86-lea an din istoria acestui institut a venit rândul Moldovei să trimită o clasă). L-am avut profesor pe cele­brul Evgheni Mat­veev, care a în­ceput să înveţe ro­mâneşte din res­pect pentru stu­den­ţii lui.- Concursul a fost extraordinar. Eram patru sute de bă­ieţi pe un loc, iar fe­te­le, 2000.- Eu am făcut fa­cul­tatea de teatru la Chi­şi­nău, am şi jucat acolo, la Teatrul "Lu­ceafărul", a­poi m-am dus în armată, şi când m-am întors, nu mai aveam loc. Şi atunci mi-am dat demisia, mi-am luat va­liza şi am decis să plec la Teatrul din Bălţi. Şi atunci s-a petrecut o mi­nune. Dumnezeu a fost uri­aş! Cum mergeam eu, amărât, pe drum, m-am în­tâl­nit cu domnul Mihai Bădicheanu, un bun actor de co­­medie, care se ocupa de formarea clasei moldo­ve­­neşti de la Moscova. Dacă aş fi ieşit din teatru cu două secunde înainte, nu m-aş fi întâlnit cu el. L-am sa­lutat, am trecut pe lângă el şi i-am sim­ţit privirea ca pe un foc în ceafă. M-am întors. "Unde te duci?". "La gară, maestre." Şi atunci m-a întrebat: "N-ai vrea să dai examen la Ins­titutul de Ci­ne­mato­grafie din Moscova?". "Atunci mi-a sunat par­că un clopot în cap". "Vreau, maestre, cum să nu vreau!".Prima pro­bă, eli­minatorie, era o probă fil­ma­tă, pe ca­re am dat-o la Chişinău. Am lu­at-o, şi peste patru zile m-am dus la Mos­­cova. Mi s-a spus că trebuie să am un monolog, o po­ves­tire şi o poe­zie în ruseşte. Când am ajuns la ins­ti­tut, pe holuri erau vreo 2000 de bă­ieţi. "Ce se în­tâmplă aici?" am în­tre­bat. Profe­so­rul Metveev scăpase o replică. Spu­sese: "Dacă nu găsesc pe nimeni din Moldova, poa­te veni ori­cine din Uniunea Sovietică". Aşa că pe holurile de pe cele cinci etaje era full de concu­renţi care aş­tep­tau la cotitură. Noi eram patru băieţi din Moldova. Am intrat ultimul, la ora 12.02. "Ioa­ne, tu dacă ai făcut deja o facultate de actorie la Chişi­nău, de ce vrei să mai faci una?" m-a întrebat pro­fe­sorul Metveev. Iar eu, şmecher, am zis: "Pen­tru că vreau să învăţ de la dum­neavoastră." "Bine, hai, zi, ce-ai pre­gătit?" "Ştiţi, aici avem o pro­ble­mă, pentru că eu nu am pregătit nimic în ruseşte." "Ciudat", a zis Metveev şi s-a uitat la Bădicheanu, care s-a făcut mic. Am zis eu o poezie de Grigore Vieru, şi Metveev m-a întrebat dacă ştiu ceva de Ion Druţă. "Avea Druţă o povestire cu un şmecher care găseşte la o fântână nişte ochelari ...". Atunci am simţit că se deschide cerul pentru mine. "O ştiu!". Şi i-am spus-o frumos, în româneşte. Profesorul s-a distrat foarte tare.- Pentru că el ştia limbajul teatrului. Am ter­minat la ora 12.10. Am stat fix opt minute. Când am ieşit, după mine a ieşit şi secretara lui, care a spus: "Toţi sunteţi liberi. S-a găsit studentul".- Da. Am montat-o cu colegii mei în anul doi, am luat premiu, şi el consta într-o călătorie într-o ţară socialistă. Colegii din ceilalţi ani au ales RDG, Cehoslovacia. Noi, moldo­ve­nii, am zis toţi: "Ro­mâ­nia"! Era singura noastră şansă să ajungem în Româ­nia, pentru că plecam ca studenţi ruşi. Din Moldova nu am fi putut ple­ca. Şi am ajuns în 1987, e­xact acum 30 de ani, când în­cepuseră mişcările de la Braşov. Era prima oară când plecam în stră­inătate, şi toc­mai în Ro­mâ­nia. Eram ex­trem de emo­­ţionat. L-am ru­gat pe în­soţitorul de vagon să mă tre­zească când ajun­gem în Iaşi. Trenul doar tre­cea prin Iaşi. Şi m-a trezit. M-am uitat plin de emoţie pe geam şi, când colo, nimic. "Unde-i Iaşul?". "Aici." "Păi, nu văd ni­mic". Era întu­neric beznă. Noi ştiam că e nasol în Ro­mânia, dar nici chiar aşa de nasol. În URSS ve­nise dez­gheţul. Era altceva.- Noi venisem să jucăm trei spectacole cu Chi­riţa. Ne-am dus la Gambrinus, la Athenée Palace. "Doamne, suntem în Rai". Dar Raiul nu era chiar aşa cum ne aşteptam. Pe stradă patrulau miliţieni înarmaţi, pentru că era în zilele cu protestele de la Braşov. În URSS, pe vremea aia, poliţiştii, în tocul de la armă îşi băgau seminţele pe care le mâncau pe stradă.- Am jucat două spectacole la Casandra. A venit doamna Berlogea să ne felicite. Ne-a vorbit în ru­seşte, deşi noi eram români. Toţi spectatorii au fost încântaţi, mai ales pentru că jucam româneşte. Al treilea spectacol tre­­buia să fie la un târg, la TIBCO. Spec­­ta­colul a fost in­terzis de coana Lea­na per­so­nal. "Ce e cu ruşii ăştia care joacă Chi­riţa la TIBCO?". "Ştiţi, sunt studenţi mol­do­veni". "Atunci nu joacă", a zis ea. Şi nu am jucat. În călătoria aia la Bucu­­reşti, le-am spus colegilor mei că eu mă jur să ajung actor şi regizor în România. "Băi, tu eşti nebun? Tu nu vezi că ăsta, adică Cea­uşescu, o să mai trăiască 50 de ani?". Apoi, după terminarea facultăţii, ne-am întors la Chişinău şi am des­chis teatrul "Eugen Io­nescu". Şi, în primul tur­neu din istorie al unui teatru din Basarabia în Ro­mânia, am venit şi eu. Am jucat două spectacole la Botoşani, două la Bacău, unde am petrecut primul paşte românesc. Am fost la biserică şi am plâns de emoţie, ca o babă, şi apoi la Iaşi. După o repre­zen­taţie cu "Rinocerii", a venit la mine di­rectorul şi mi-a zis: "Nu vrei să vii actor la Teatrul Naţional din Iaşi?". Am simţit că fac stop cardiac. Am murit, am renăscut şi am acceptat imediat. Pe actul meu de transfer stă semnătura lui Andrei Pleşu şi a mi­nistrului Culturii din Moldova: "Se detaşează pen­tru toată viaţa actorul Ion Sapdaru de la Chişi­nău la Teatrul Naţional din Iaşi".