- Aţi spus bine personaje şi nu personalităţi, pentru că la acest capitol politica e în mare sufe­rinţă. Chiar te gândeşti, văzând parada de Ziua Na­ţio­nală şi discuţia despre Centenarul Unirii, că, dacă am fi avut atunci personaje politice precum cele de azi, Marea Unire nu s-ar fi realizat în veci de veci. Politicienii de azi nu se caracterizează de­loc prin simţul construcţiei, al unei minime con­cor­dii naţionale, măcar pe câteva coordonate, ci, dim­po­trivă, sunt axaţi pe discordie şi de­cons­trucţie. Sunt, cu alte cuvinte, mai degrabă personaje nega­tive, din cele care asigură cumva succesul de casă al unui film de serie neagră. Asta şi explică de ce câş­tigă alegerile.Anul acesta, scena politică şi micile ecrane au fost acoperite aproape în totalitate de coaliţia de gu­vernare PSD-ALDE, care a asigurat aproape toată distribuţia. Începutul anului 2017 părea unul pro­miţător pentru Liviu Dragnea, liderul PSD. Câşti­ga­se detaşat alegerile parlamentare, era pentru pri­ma dată în prim-plan, lumea-i era deschisă şi avea toate şansele să facă un rol mare, dovedind că PSD, în ciuda tuturor suspiciunilor, poate guverna cât de cât decent, îndreptând din mers ce era de îndreptat, lăsând să funcţioneze Justiţia şi concentrându-se pe proiecte de interes public. Dar Dragnea şi-a ratat intrarea în scenă, dovedind încă din Ianuarie, prin promovarea OUG 13, că principala sa ţintă de gu­ver­nare nu este performanţa, ci stoparea luptei anti-corupţie, prin a steriliza Justiţia, în primul rând, pentru a scăpa de consecinţele propriilor dosare penale. Dragnea n-a jucat cu faţa spre public, ci cu spatele la electorat şi cu replicile orientate spre interlocutorii săi penali. Lună de lună, Dragnea şi-a pierdut din spontaneitatea interpretării şi din dicţie şi a început să repete mecanic cuplete din ce în ce mai ridicole. În prima parte a stagiunii, se războia cu George Soros, cu multinaţionalele, cu ONG-urile, chiar dacă vorbea singur sau în duet cu Tări­cea­­nu. Apoi a trecut la monologul cu "statul pa­ra­lel" (marfă turcească), a cărei definiţie - dată chiar de PSD, în Rezoluţia de la Herculane - seamănă iz­bi­tor cu un autoprotret: bani publici folosiţi pentru a cumpăra influenţă, pentru a intimida şi a şantaja. Ai zice că "statul paralel" s-a născut la Teleorman, căci aşa se comporta Dragnea în judeţul unde, po­trivit martorilor, "era un dumnezeu".- O fac exact, la faza pe judeţ. Personajul Drag­nea însă e ceva mai complex şi mai complexat de­cât pare. Altfel nu se explică cum cineva care juca tenis cu şefii SRI, Maior şi Coldea, care mergea la pârlitul porcului de Ignat cu Kovesi şi Coldea, pes­cuia cu ei şi le cânta în strună, a descoperit acum, când i-a expirat termenul, că aceştia conduceau "statul paralel". De fapt, statul paralel este chiar el.- Sigur. Un alt personaj important, dar nu prin voturile obţinute, ci prin funcţia primită cadou de la "statul paralel Dragnea", este Călin Popescu Tă­ri­ceanu, preşedintele Senatului României. Cei doi au făcut adesea un cuplu de pomină. Un duet mai degrabă grotesc decât comic, în care Tăriceanu şi-a concurat serios partenerul, la capitolul enor­mităţi. O mărturie a afinităţilor elective ale celor doi este scrisoarea pe care ambii au semnat-o în numele Parlamentului, dar fără să-i consulte pe colegii par­la­mentari, şi prin care au răspuns "de sus" De­par­tamentului de Stat al SUA, care ceruse Le­gis­la­ti­vului românesc să respingă propunerile de mo­di­ficare a legilor care slăbesc statul de drept, indepen­denţa Justiţiei şi lupta anticorupţie. Departamentul de Stat al SUA avea tot dreptul să ceară respectarea standardelor pentru care ne garantează securitatea. Iar reacţia lui Tăriceanu şi Dragnea arată că, nu întâmplător, primul a vrut, pe când era premier, să retragă trupele româneşti din Irak, fără consultarea aliaţilor. Mai pesedist decât pesediştii cei mai radicali, Tăriceanu a devenit în acest an personajul cel mai antipatic de pe scena politică românească, şi nu e de mirare că împarte roadele cu Dragnea. Cei doi au reuşit să se certe şi cu sindicatele, şi cu pa­­tronatele, şi cu ONG-urile, şi cu Justiţia, şi cu Preşedinţia, şi cu Uniunea Europeană, şi cu SUA, şi chiar cu Ziua Naţională. În mod cinic, cei doi au lip­sit de la parada de 1 Decembrie. Doar ei şi UDMR n-au serbat Ziua Naţională.- Prin comparaţie cu cei doi pomeniţi anterior, preşedintele Iohannis a părut singurul lider impor­tant care apără independenţa Justiţiei şi care a atras atenţia asupra pericolelor la care ne expune aşa-zisa "revoluţie fiscală" a guvernului PSD-ALDE. Ajutat de modul haotic de guvernare şi de compro­miterea totală a cuplului Dragnea-Tăriceanu (un fel de Clevetici şi Tribunescu, vorba lui Alecsandri), pre­şedintele Iohannis a apărut ca un personaj echi­librat, cu un text corect şi o interpretare sobră. Poa­te că e cam fad pentru grustul publicului, dar e ne­cesar. E suficient să ne imaginăm că ar fi câştigat alegerile prezidenţiale Victor Ponta, ca să ştim că în aceşti trei ani, Justiţia ar fi fost mutilată. Chiar dacă acum Ponta critică PSD şi pe Dragnea (şi are argumente solide), o face sub impulsul interesului său de moment. Să ne amintim că în 2011, Ponta l-a suspendat din funcţie pe preşedinte şi a pus mâna, în numai o săptămână, pe toate instituţiile statului, ba a semnat şi un protocol cu rezerviştii colonelului Mircea Dogaru, care prevedea des­fiinţarea DNA, a ANI şi a altor instituţii neprielnice pentru regimul său. Revenind la Iohannis, să spe­răm că va rămâne fidel angajamentului privind lup­ta anticorupţie, atât în mandatul sau mandatele de preşedinte, cât şi după încheierea lor. Pentru că mai ştim nişte cazuri de foşti preşedinţi de dreapta, care, după încheierea mandatelor, au devenit de nere­cunoscut.- Problema lui Mihai Tudose este problema tuturor posibililor premieri ai coaliţiei de guvernare PSD-ALDE. Nici unul nu va putea face decât ce va vrea Dragnea, sau va zbura. Atacul asupra lui Tu­do­se a început de vreo două luni, a urmat un armis­ti­ţiu, care zilele acestea s-a încheiat. Tudose este acu­zat, şi el, că e ofiţer acoperit al unui serviciu se­cret. (Politica românească îşi descoperă uneori aco­periţii după ce aceştia se ceartă între ei.) Pe Tudose s-ar putea ca unii să-l supraevalueze, fiindcă se dis­tanţează pas cu pas de Dragnea, declarând că "nu în­ţelege conceptul de stat paralel" şi că "are încre­de­re în OLAF", care l-a denunţat pe Dragnea şi re­ţeaua TelDrum. Asta nu înseamnă că pachetul fiscal pe care l-a promovat Tudose nu va produce efecte din­tre cele mai proaste. Nimeni nu ştie cum să-şi or­ganizeze afacerile pe anul viitor, veniturile la bu­get tot scad, leul scade, preţurile au luat-o razna, fă­când din creşterile salariale o glumă macabră. Şi asta, pe fondul unei creşteri economice record, de 7%! Te întrebi ce s-ar fi întâmplat dacă aveam o creştere mai mică, aşa ca în UE, nu mare, ca în Asia.- La Opoziţie e o distribuţie atât de săracă şi de netentantă, că pare o trupă de amatori, chiar dacă liderul liberal, Ludovic Orban, e vechi în teatrul politic. El rămâne însă un personaj secundar, mai degrabă de comedie, plasat neinspirat într-o dramă istorică şi într-un rol pe care nu-l acoperă. N-are da­tele necesare, oricât şi-ar îngroşa vocea şi ar rosti re­plici tăioase. Paradoxal, cu cât strigă mai tare, cu atât te umflă râsul. Sigur, se va spune că PNL n-are ce face, opoziţia n-are voturi, majoritatea PSD-ALDE e zdrobitoare şi calcă totul în picioare. Aşa e. Dar era o vreme, prin 2000 - 2004, pe vremea lui Adrian Năstase, când Opoziţia (PNL şi PD, pe atunci) avea voturi şi mai puţine (câte 7% fiecare, par­că), dar a lansat două personaje care acopereau sce­­na, care reprezentau o Opoziţie de temut şi au cu­­cerit publicul. E vorba de Mona Muscă şi Emil Boc. Ei au reuşit atunci să dea viaţă Opoziţiei şi să con­vingă. Astăzi, nu avem astfel de reuşite. Raluca Turcan, de exemplu, vorbeşte corect, dar are o voce mică şi nu se aude mai departe de două scaune. Iar USR, marea revelaţie a alegerilor, n-a reuşit să pro­ducă până acum nici un personaj convingător, după ce şi-a eliminat din partid cele câteva voci pe care le cunoşteau ascultătorii. În ce priveşte PMP, el este do­minat total de Traian Băsescu, care are al­te inte­rese decât cele care l-au consacrat şi, prin ur­mare, nu mai reprezintă pe nimeni.Cortina lui 2017 va cădea curând, dar nu înain­tea ultimului act, în care PSD anunţă mitinguri de soli­daritate cu sine însuşi, în care Parlamentul vrea să termine legile Justiţiei şi în care se va vedea dacă mi­nistrul Justiţiei, Tudorel Toader, o va revoca sau nu pe Codruţa Kovesi de la conducerea DNA. Aş­tep­­­tăm reacţia publicului: aplauze sau huiduieli.