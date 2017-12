Miezonoptica la Sâmbăta (Foto: Agerpres)

În toamna anului 1995, mă bucuram de câte­va luni de vacanţă, înainte de a mă angaja, după absol­virea facultăţii. Eram în Sfântu-Gheorghe (Covas­na), la sora mea, Co­dru­ţa, şi-mi petreceam timpul cu ea şi cu prietenele ei, care deveniseră de multă vre­me şi prietenele mele. Cu ele şi cu sora mea am ple­cat, într-o după-amiază de septembrie, spre Mânăs­tirea "Con­stan­tin Brânco­veanu", din Sâmbăta de Sus. Urma să petre­cem acolo trei sau patru zile. Pen­tru noi toate era prima oară când puneam piciorul într-o mânăstire. Fetele mer­geau la biserică, eu însă nu. De mai mult de un an, mă înverşu­na­sem împo­triva credinţei ortodoxe, pe care o conside­ram lip­sită de conţinut, mult prea ermetică în for­me, obo­si­toa­re. Nu mă mai închinam la icoane, consi­de­rându-le idoli făcuţi de mâini omeneşti; îmi sco­sesem cru­ciu­liţa de la gât şi-mi puse­sem un peşte, semn pe care se spune că-l avuse­seră creş­tinii pri­melor timpuri. În contextul acesta, vizi­ta şi şe­de­rea la o mânăstire ortodoxă pre­zen­tau pen­tru mine un interes pur tu­ris­tic, nici acela din cale-afară de pu­ternic, mărturisesc. S-a întâm­plat, însă, ceva bizar. Deşi la ora două, când am ple­­cat din Sfân­tu-Gheorghe, eram per­fect să­nă­toa­să, după trei ore, pe când co­bo­ram în curtea mâ­năs­tirii, tremu­ram de febră, iar gâtul mă du­rea atât de tare, încât nu pu­team să scot nici un cu­vânt. M-am bă­gat în pat, sub două plăpumi, să-mi po­to­lesc puţin fri­gul ce mă apucase. Ştiam perfect ce am: amig­dalită pul­tacee; toată copi­lăria su­fe­ri­sem de asta, dar de mai mult de 14 ani nu mai făcusem nici o cri­ză. Amig­da­lita se declanşase acum, când eram în vâr­ful munţilor, la 30 de ki­lo­metri de­părtare de o far­macie şi fără nici un mij­loc de trans­port care să-mi facă accesi­bile anti­bio­­ticele de care aveam ne­voie. Fetele au plecat prin mânăs­tire, în cău­tarea unui punct farma­ceutic. S-au întors cu cea­iuri, pri­­mi­te de la un călu­găr. Dar eu nu pu­team în­ghi­ţi nimic: nici ceai, nici apă, nici o bucăţică de bana­nă, deşi mi-era foame şi sete. Două zile au tre­cut aşa; fetele pe­treceau multe ore pe afară, fie la sluj­be, fie plim­bându-se prin împrejurimi. Se întor­ceau de fiecare dată mai încân­tate şi mai mulţumite, încer­când să mă facă şi pe mine să văd, prin poves­tiri, ceea ce ve­deau ele. Timpul în care rămâneam singură în ca­me­ră mi se părea lung şi nesuferit, cu atât mai mult, cu cât du­re­­rile nu încetaseră, febra mă toropea fără să mă adoarmă, iar gându­rile nu-mi ţineau o tovărăşie tocmai plăcută. Mă simţeam nedreptăţită: de ce să fiu nevoită să stau în pat, când - după câte îmi po­ves­teau fetele - erau atâtea lu­cruri minunate de vă­zut? Şi, dacă nu puteam să văd nimic, de ce mai ve­ni­sem? În toiul unor astfel de bom­bă­neli interi­oare, mi-a căzut privirea pe candela din colţul came­rei în care eram ca­zate; flacăra ei micuţă lumina chipul Maicii Domnului. Nu ştiu de ce, tocmai eu, care nu mai credeam în icoane şi, poate (acum mă cu­tremur scriind!!!), nici în sfinţe­nia Maicii Dom­nului, m-am trezit spunându-I în gând, aşa cum i-aş fi spus mamei mele: "Iartă-mă!". În seara aceea, când fetele s-au întors de la masă şi de la vecernie, Co­druţa a trecut foarte aproa­pe de patul meu; s-a speriat, atât de tare dogoream. Nea­vând termometru, nu puteam şti exact ce tem­pe­ratură aveam; cert e că cearşaful înmu­iat în apă rece cu care mă aco­perise sora mea în seara aceea s-a uscat în mai puţin de cinci minute. Atunci au intrat în panică. Au plecat din nou prin mâ­năs­tire, în căutarea unei sticle de spirt, să-mi facă mă­car o frec­ţie. S-au întors nu nu­mai cu spir­tul, ci şi cu o doc­toriţă din Târgu-Mu­reş, care era cazată chiar în camera de lângă noi. Doc­toriţa m-a consul­tat şi a dat următorul verdict: "Fără Eritromicină, fata asta nu se mai ridică din pat! Puroiul i-a prins nu nu­mai amig­da­lele, ci şi cerul gu­rii. Mâi­ne, cum ştiţi, cum nu ştiţi, mer­geţi la Fă­găraş şi cumpăraţi!".S-a lăsat liniştea în ca­mera noastră... fetele erau aşa de îngrijorate, încât au decis să nu mai meargă la miezo­nop­tică; au început să se pregă­tească de culcare. Şi atunci, nici eu nu ştiu din ce imbold am spus: "Sunt aici de două zile şi n-am văzut nimic. Nu vreţi să mă duceţi şi pe mine la miezonoptică?". Spre sur­prin­derea mea, nici mă­car Co­druţa nu a protes­tat. S-au îm­brăcat, m-au aju­tat şi pe mine să mă îmbrac şi am pornit încet, spre bise­rică. Dru­mul de la stă­re­ţia veche, unde eram cazate noi, la stăreţia nouă, l-am făcut în vreo 40 de minute. În mod nor­mal, nu ia mai mult de 10 minute. Dar eu abia mă pu­team mişca. Era o noapte frumoa­să, caldă; se auzeau numai clopo­te­le, chemând la slujbă, gre­ierii şi un pârâiaş care curgea în spatele gar­du­lui viu ce mărginea căra­rea. La un moment dat, a tre­cut pe lân­gă noi un că­lugăr. Ne-a salutat fru­mos: "Doam­ne-aju­tă!" şi ne-a spus: "Ce bucu­rie să vezi creş­tini ve­nind la mie­zonop­tică! Sluj­ba de noap­te e de aur, cea de zi e de argint". Ultima co­ti­tură a cărării spre stă­reţia no­uă a dispărut, iar mie mi s-a tăiat răsufla­rea: pro­filată pe munţii Făgăra­şu­lui, albă, zveltă, de o fru­museţe aproape dure­roa­­să, a apărut mâ­năs­tirea. Apropiindu-mă din ce în ce mai mult, am avut clar sen­zaţia că Dum­nezeu toc­mai tre­cuse pe acolo, că, da­că m-aş fi gră­bit puţin, L-aş fi prins din urmă. Nu mai trăisem vreodată aşa ceva.Am intrat în bise­rica mică. Am stat la toată sluj­ba în picioare, nici mă­car rezemată de perete. Nu am o amin­tire a ceea ce s-a întâmplat atunci, nu ştiu nici ce-am simţit, nici ce-am gândit. Ştiu doar că, odată întoarsă în cameră, am mâncat aproape nor­mal, cu foamea unui om, care nu mân­case de două zile.În dimineaţa următoare, pe când mă îndreptam spre duş, fluturându-mi prosopul, m-am întâlnit cu doctoriţa. S-a mirat văzându-mă şi m-a certat că m-am ridicat din pat: "Dar, doamna doctor, eu nu mai am nimic!". "Cum nu mai ai nimic?! Ia vino încoa­ce, la lumină!" M-a dus în pragul clă­dirii, în plină lumină de soare şi acolo s-a uitat în gâtul meu. Mi-a fost dat să văd atunci mate­rializarea expresiei "a-i cădea cuiva faţa". "Bine, dar tu chiar nu mai ai nimic... adică mai ai doar un punct mic de puroi pe amigdala stângă! Ce ai făcut??..." "Am fost la biserică azi-noapte..." "Atât?!?" "Atât. Dar nici nu ştiţi dvs. ce mare pas a fost!" Doamna doctor s-a îndreptat spre ca­mera ei, strigând: "Auzi, Nelu, dacă se înstăpâ­neşte psi­hoterapia, noi, medicii, pu­tem să ne dăm demisia!".Eu am rămas în prag, zâmbind soa­relui. Dum­ne­­zeu tocmai trecuse pe-acolo; dacă m-aş fi grăbit puţin, L-aş fi văzut. Dar, oare, nu-L văzusem...?